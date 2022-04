DGAP-News: beaconsmind AG mit geplantem Gang an die Börse Frankfurt zum 13. April 2022 und deutlicher Ausbau der Kapitalmarktaktivitäten (deutsch)

beaconsmind AG mit geplantem Gang an die Börse Frankfurt zum 13. April 2022 und deutlicher Ausbau der Kapitalmarktaktivitäten

- Listing im Börsensegment Scale und der elektronischen Handelsplattform XETRA

- Starker Designated Sponsor Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG

- Research Coverage von Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG und Baader Bank AG

- Aktie mit hohem Streubesitz; Langfristig orientierter institutioneller Investor sowie Gründer und CEO Max Weiland als Ankerinvestoren

- Reporting Standards klar erhöht mit Anpassung des Geschäftsjahres an Kalenderjahr, Geschäftsabschluss nach International Financial Reporting Standards (IFRS) inkl. Euro-Werte

Zürich, Schweiz - 12. April 2022 - Die beaconsmind AG ( ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, hat die Zustimmung der Deutschen Börse erhalten, um per 13. April 2022 im Marktsegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet zu werden. Zusätzlich zur Notierung in Scale in Frankfurt werden die Aktien der Gesellschaft auch auf dem elektronischen Börsenplatz XETRA gehandelt werden können. Mit der Notierung ihrer Aktien an der Börse Frankfurt sowie in XETRA stellt sich beaconsmind noch breiter am Kapitalmarkt auf und erhöht die Visibilität bei internationalen Investoren. Der begleitende Capital Markets Partner Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG wird zudem als Designated Sponsor fungieren.

In den vergangenen Monaten hat beaconsmind bereits erfolgreich verschiedene Kapitalmaßnahmen umgesetzt. Ende Dezember 2021 hat die Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung einen Mittelzufluss mit der Platzierung von 580.000 neuen Aktien an einen institutionellen Ankerinvestor von brutto CHF 5,8 Mio. realisiert. Die Finanzmittel sollen für den weiteren Ausbau des Vertriebsnetzes sowie der Installationskapazitäten und für die Expansion in neue Märkte genutzt werden. Der Streubesitz der Aktie beläuft sich auf momentan ca. 36 Prozent. Der Gründer und CEO von beaconsmind, Max Weiland, hält weiterhin einen Anteil von ca. 19 Prozent am Unternehmen. Am 18. März 2022 hat beaconsmind die Notierung ihrer Aktien an der Wiener Börse beendet.

Im Zuge des XETRA- und Scale-Listings an der Frankfurter Börse hat beaconsmind weitere kapitalmarktfreundliche Reporting Standards beschlossen: Zukünftig plant beaconsmind, ihre Geschäftszahlen zusätzlich zum Schweizer Franken auch in Euro auszuweisen. Darüber hinaus wurde die Anpassung des Geschäftsjahres (bisher 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres) an das Kalenderjahr beschlossen. Mit dem Geschäftsjahr 2021/2022 wird beaconsmind mit der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers ihren Jahresabschluss nach den Rechnungslegungsstandards IFRS prüfen.

Die Entwicklung von beaconsmind sowie der beaconsmind-Aktie wird derzeit von den Analysten von Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG sowie der Baader Bank AG verfolgt und in Analysestudien festgehalten. Es ist geplant, weitere Coverage Reports durch qualifizierte Häuser in den kommenden Monaten zu veröffentlichen und mehrere Roadshows mit Investoren abzuhalten.

beaconsmind befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 (Juli bis Dezember 2021) stieg der Umsatz um 554 Prozent von CHF 0,15 Mio. auf CHF 0,98 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich ebenfalls merklich von CHF -0,9 Mio. auf CHF -0,77 Mio. (+14 Prozent). Die wiederkehrenden Umsätze im laufenden Geschäft liegen bei rund 90 Prozent. In den vergangenen Monaten hat beaconsmind erfolgreich international neue Märkte erschlossen und neue Kunden gewonnen, darunter die tschechische Modekette Prodes, den italienischen Schmuckhändler Nove 25, UFC Gym oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Fashion-Retailer Maison-B-More. Zu den weiteren Kunden von beaconsmind zählen darüber hinaus unter anderem Adidas, Depot und Roberto Cavalli. Aktuell werden die Lösungen von beaconsmind in rund 230 Stores in 40 Ländern eingesetzt.

Max Weiland, Gründer und CEO von beaconsmind: "Der Gang an die Frankfurter Börse ist ein weiterer Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte. Mit der Handelbarkeit unserer Aktien in Frankfurt und XETRA adressieren wir einen breiten Investorenkreis und sind an einer der liquidesten und bedeutendsten Börsen weltweit notiert. Der Börsengang in Frankfurt ist Teil unseres Best-Practice-Ansatzes, den wir auch am Kapitalmarkt umsetzen werden. Die Transparenz und Reporting Standards für unsere Investoren werden deutlich erhöht und wir bieten Investoren die Möglichkeit, an unserem Wachstum zu partizipieren. Wir sind hervorragend für kommendes Wachstum aufgestellt und planen im laufenden Geschäftsjahr erneut eine deutliche Steigerung unserer Umsatzerlöse. Wir sind nun zu 100 Prozent fokussiert, unsere einzigartige Lösung an Kunden weltweit zu vertreiben und unseren Investoren ein starkes Umsatzwachstum in den nächsten 12 Monaten zu präsentieren".

Über beaconsmind

Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Euronext in Paris und ab 13.4.2022 an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com

Kontakt Unternehmen beaconsmind Kontakt für Wirtschaftsund AG, Stäfa (Schweiz) Max Weiland, Finanzpresse edicto GmbH, Frankfurt Gründer & CEO (Deutschland) Axel Mühlhaus/Doron [1]maxweiland@beaconsmind.com Kaufmann [1]beaconsmind@edicto.de Tel.: +41 44 380 73-73 1. Tel.: +49 69 905 505-54 1. mailto:maxweiland@beaconsmind. mailto:beaconsmind@edicto.de com

