DGAP-News: Bechtle wächst trotz Corona-Krise (deutsch)

Bechtle wächst trotz Corona-Krise

^ DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht Bechtle wächst trotz Corona-Krise

12.08.2020 / 07:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bechtle wächst trotz Corona-Krise

- Umsatz steigt um 3,9 % auf 1,3 Mrd. EUR

- EBIT wächst um 4,3 %

- Marge hält Vorjahresniveau

- Positiver Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt

Neckarsulm, 12. August 2020 - Die Bechtle AG konnte trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen im zweiten Quartal weiter wachsen. Von April bis Juni 2020 ist der Umsatz um 3,9 % auf 1,3 Mrd. EUR gestiegen. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 4,3 % auf 59,5 Mio. EUR. Das Vorsteuerergebnis (EBT) beträgt 58,1 Mio. EUR, die EBT-Marge hielt das Vorjahresniveau von 4,4 %. Zum 30. Juni 2020 beschäftigte Bechtle insgesamt 11.955 Mitarbeiter, das sind 1.040 bzw. 9,5 % mehr als im Vorjahr.

Regional betrachtet war das Wachstum in der DACH-Region besonders stark. Organisch wuchs der Bechtle Konzern von April bis Juni 2020 um 2,4 %. "Es ist ein großer Erfolg, dass wir in einem Quartal, in dem die Gesamtwirtschaft um über 10 % zurückgeht, weiter wachsen. Diese positive Entwicklung steht nicht nur für die generell hohe Bedeutung der IT, sondern auch für die Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsmodells von Bechtle. Die Kunden schätzen gerade in schwierigen Zeiten unsere hohe Kompetenz, unser breites Portfolio, unsere finanzielle Solidität und unsere Verlässlichkeit", erklärt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Systemhaus & Managed Services besonders wachstumsstark Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services erhöhte sich der Umsatz um 9,7 % auf 893,9 Mio. EUR. Die Gesellschaften in Österreich und der Schweiz konnten sogar um 33,1 % zulegen, getragen von einer starken Nachfrage der öffentlichen Auftraggeber. Im Inland betrug das Wachstum 6,1 %. Das Betriebsergebnis kletterte im zweiten Quartal 2020 um 17,2 % auf 40,2 Mio. EUR. Die EBIT-Marge stieg von 4,2 % auf 4,5 %.

Internationale Märkte herausfordernd Das Segment IT-E-Commerce war aufgrund seiner internationalen Ausrichtung sehr viel stärker von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen. Außerhalb der DACH-Region waren die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie deutlich restriktiver, viele Länder befanden sich über einen langen Zeitraum im kompletten Lockdown. Entsprechend waren die Bechtle Gesellschaften dort wirtschaftlich stark gefordert. Der Segmentumsatz ging im zweiten Quartal 2020 in Folge um 6,6 % auf 416,6 Mio. EUR zurück. Im Inland lag der Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau. Das EBIT sank um 15,0 % auf 19,4 Mio. EUR. Die Marge ging von 5,1 % auf 4,6 % zurück.

Hohe Liquidität und geringere Kapitalbindung Der operative Cashflow hat sich im ersten Halbjahr 2020 sehr positiv entwickelt und stieg auf 39,3 Mio. EUR (Vorjahr: -14,5 Mio. EUR). Auch das Verhältnis Working Capital zum Umsatz hat sich weiter verbessert, vor allem dank eines starken Abbaus der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Gesamtliquidität ist mit 236,8 Mio. EUR weiterhin auf einem sehr komfortablen Niveau.

Positiver Jahresausblick bekräftigt Bechtle zeigte sich im ersten Halbjahr von der COVID-19-Pandemie insgesamt relativ unbeeindruckt, konnte bei Umsatz und Ergebnis deutlich wachsen und liegt bezüglich dieser beiden Kennzahlen im Zielkorridor der Planungen für das Gesamtjahr 2020. Verbunden mit der Erwartung, dass die Rahmenbedingungen sich im Jahresverlauf wieder sukzessive normalisieren, bestätigt Bechtle die im März veröffentlichte Zielsetzung, den Umsatz und das Ergebnis um mindestens 5 % zu steigern. "Die Pandemie hat einmal mehr den hohen Stellenwert der Informationstechnologie gezeigt. Die Nachfrage nach IT-Infrastruktur und IT-Dienstleistungen ist auch und gerade in Zeiten von Corona gut. Vorausgesetzt eine zweite Welle bleibt aus, blicken wir unverändert optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf", so Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen 2. Quartal und 1. Halbjahr 2020

Q2/2020 Q2/2019 +/- H1/2020 H1/201- +/- 9 Umsatz Tsd. 1.310.516 1.260.804 +3,9% 2.666.190 2.500.- +6,6% EUR 752 Inland Tsd. 840.749 797.727 +5,4% 1.669.497 1.546.- +7,9% EUR 806 Ausland Tsd. 469.767 463.077 +1,4% 996.693 953.94- +4,5% EUR 6 IT-System- Tsd. 893.943 814.834 +9,7% 1.753.059 1.597.- +9,8% haus EUR 053 IT-E-Com- Tsd. 416.573 445.970 -6,6% 913.131 903.69- +1,0% merce EUR 9 EBIT Tsd. 59.540 57.059 +4,3% 112.167 103.33- +8,5% EUR 7 IT-System- Tsd. 40.173 34.271 +17,2- 72.662 60.641 +19,8- haus EUR % % IT-E-Com- Tsd. 19.367 22.788 -15,0- 39.505 42.696 -7,5% merce EUR % EBIT-Mar- % 4,5 4,5 4,2 4,1 ge EBT Tsd. 58.059 55.708 +4,2% 109.114 100.71- +8,3% EUR 4 EBT-Marge % 4,4 4,4 4,1 4,0 Ergebnis Tsd. 40.800 39.193 +4,1% 77.268 70.870 +9,0% nach EUR Steuern Ergebnis EUR 0,97 0,93 +4,1% 1,84 1,69 +9,0% je Aktie Operati- Tsd. 16.571 7.584 +118,- 39.327 -14.52- +370,- ver EUR 5% 8 7% Cashflow Mitarbei- 11.955 10.915 +9,5% ter (zum 30.06.) 30.06.2020 31.12.2019 +/- Liquidität* Tsd. EUR 236.835 272.197 -13,0% Eigenkapitalquote % 42,7 42,4 * inkl. Geld- und Wertpapieranlagen ***

Der Halbjahresbericht 2020 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit.

Über Bechtle: Die Bechtle AG ist mit 75 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 12.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2019 lag der Umsatz bei über 5,37 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com

Kontakt

Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand [1]martin.link@bechtle.com [1]sabine.brand@bechtle.com

1. mailto:martin.link@bechtle.com 1. mailto:sabine.brand@bechtle.com Tel: +49 7132 981-4149 Tel: +49 7132 981-4115

12.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com

ISIN: DE0005158703

WKN: 515870 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1114911

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1114911 12.08.2020

°