Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies expandiert mit drei neuen Erzeugerabkommen in den Mittleren Westen der USA

^ DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion/Umsatzentwicklung Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies expandiert mit drei neuen Erzeugerabkommen in den Mittleren Westen der USA

16.06.2020 / 08:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bee Vectoring Technologies expandiert mit drei neuen Erzeugerabkommen in den Mittleren Westen der USA

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (16. Juni 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute drei neue Abkommen mit Blaubeererzeugern in Michigan zur Nutzung von BVTs natürlichem Präzisionslandwirtschaftssystems in der aktuellen Anbausaison bekannt. Diese Abkommen zeigen BVTs anhaltende Wachstumsdynamik, da sie die ersten Abkommen im Mittleren Westen der USA repräsentieren und auf der starken Dynamik des Unternehmens im Südosten und im pazifischen Nordwesten aufbauen.

Mit 90.000(1) Acres Anbaufläche repräsentiert der US-amerikanische Blaubeermarkt etwa ein Drittel des 270.000(2) Acres umfassenden globalen Marktes. Durch die Hinzunahme von Michigans 20.000(3) Acres Anbaufläche ist BVT jetzt in 83 % des US-amerikanischen Blaubeermarktes vertreten.

"Mit diesen neuen Abkommen hat BVT in den USA in einer einzigen Anbausaison wichtige Blaubeeranbaumärkte erfolgreich durchdrungen", sagte Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Seit der EPA-Zulassung im September 2019 haben wir die Blaubeermärkte in Georgia, Florida, North Carolina, South Carolina, Michigan, Oregon und Washington sowie den Erdbeermarkt in Florida betreten."

Die neu unter Vertrag genommenen Blaubeererzeuger sind Erstanwender des BVT-Systems. Jeder wird BVT zu Beginn nur an einem Prozentsatz seiner herkömmlichen Kulturpflanzen anwenden. Wir erwarten, dass sie basierend auf positiven Ergebnissen über zwei bis drei Saisons die Anwendung von BVT auf ihre gesamten Betriebe ausweiten werden. Eine starke Mundpropaganda durch Erzeuger, die mit BVT zusammenarbeiten, wird auch in den folgenden Saisons neue Kunden anziehen.

"Wir freuen uns über die Reaktion der amerikanischen Blaubeererzeuger", fuhr Malik fort. "Wir waren erfolgreich bei den Züchtern dieser Kulturpflanzen, auch in diesen schwierigen Zeiten mit begrenzten Reisemöglichkeiten und eingeschränktem persönlichen Austausch mit den Erzeugern aufgrund der COVID-19-Pandemie. Dies spricht Bände für BVTs Leistungsversprechen, Landwirten bei der Bekämpfung von Krankheiten bei Kulturpflanzen und der Steigerung der Erträge durch nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu helfen. Wir haben den Umsatz gemäß unserem Geschäftsplan gesteigert und sind damit auf dem besten Weg zu einer weiteren Umsatzsteigerung in den nächsten zwei bis drei Saisons."

BVTs natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem verwendet kommerziell aufgezogene Bienen, um sein biologisches und natürliches Pflanzenschutzmittel VECTORITE(TM) mit CR-7 direkt zur Blüte zu bringen. Das System erhöht den Ernteertrag und schützt vor Krankheiten, während nur ein Bruchteil des für herkömmliche Sprühanwendungen erforderlichen Produkts verwendet wird. Erzeuger, die das BVT-System verwenden, sehen auch signifikante Einsparungen beim Wasserverbrauch und beim Verbrauch fossiler Brennstoffe.

(1)(3) Source: USDA, 2018 Agricultural Statistics Annual (2) Source: FAO, United Nations, 2017 Statistics

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM) mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter, um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

Unternehmenskontakt: Ashish Malik, President & CEO info@beevt.com

Investorenkontakte: Babak Pedram, Investor Relations Virtus Advisory Group Tel: 416-995-8651 bpedram@virtusadvisory.com

Adam Lowensteiner, Investor Relations (für Anfragen aus den USA) Lytham Partners Tel: 646-829-9700 bevvf@lythampartners.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

16.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1070555 16.06.2020

°