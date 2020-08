DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gibt Notierung an Canadian Securities Exchange bekannt (deutsch)

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gibt Notierung an Canadian Securities Exchange bekannt

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (18. August 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens zur Notierung an der Canadian Securities Exchange (die "CSE") zugelassen wurden und voraussichtlich ab Handelsbeginn am 21. August 2020 unter dem Handelssymbol "BEE" an der CSE gehandelt werden.

Die Stammaktien des Unternehmens werden zum Marktschluss am 20. August 2020 freiwillig von der TSX Venture Exchange dekotiert und am 21. August an der CSE gehandelt. Das Tickersymbol des Unternehmens bleibt unverändert und für Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen, wird der Übergang nahtlos sein.

"Wir freuen uns sehr, mit unserer Notierung zur Canadian Securities Exchange überzuwechseln, eine Börse, die unseren aktuellen Kapitalmarktbedürfnissen besser entspricht", sagte Ashish Malik, Chief Executive Officer von BVT. "Wir sind unglaublich gespannt auf die Zukunft von BVT und freuen uns darauf, unsere Aktionäre in den kommenden Monaten weiterhin über neue Entwicklungen zu informieren."

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM) mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter, um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

Unternehmenskontakt: Ashish Malik, President & CEO info@beevt.com

Investorenkontakte: Babak Pedram, Investor Relations Virtus Advisory Group Tel: 416-995-8651 bpedram@virtusadvisory.com

Adam Lowensteiner, Investor Relations (für Anfragen aus den USA) Lytham Partners Tel: 646-829-9700 bevvf@lythampartners.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

