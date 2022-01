Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies und BioSafe Systems unterzeichnen Absichtserklärung über vielseitige geschäftliche Zusammenarbeit

Bee Vectoring Technologies und BioSafe Systems unterzeichnen Absichtserklärung über vielseitige geschäftliche Zusammenarbeit

Mississauga, Ontario (Kanada). Sacramento, Kalifornien (USA) und East Hartford, Connecticut (USA) (12. Januar 2022) - Bee Vectoring Technologies International Inc. ("BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) und BioSafe Systems, LLC ("BioSafe") gaben heute gemeinsam die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt, in der sich die Unternehmen darauf geeinigt haben, detaillierte Gespräche über mehrere Geschäftspartnerschaftsprojekte zu führen, die das Know-how des jeweils anderen Unternehmens in Anspruch nehmen. BioSafe und BVT sind beide führend im Bereich landwirtschaftlicher Biologika mit einem ähnlichen Kundenstamm und bieten Dienstleistungen und Produkte an, die sich gegenseitig ergänzen.

Die Projekte werden es beiden Unternehmen ermöglichen, das Produktangebot, die Märkte und den Kundenstamm des jeweils anderen zu erweitern. Zu den Möglichkeiten gehören die Kombination von BioSafe-Biologika mit BVTs Bee Vectoring System und die Verwendung von BVTs Stammkultur Clonostachys rosea CR-7 (CR-7) für Anwendungen, die nicht mittels des Bee Vectoring Systems durchgeführt werden. Spezifische Vereinbarungen in diesen Bereichen werden nach Bewertungen und detaillierteren Gesprächen über die Geschäftsbedingungen folgen.

BioSafe blickt auf eine 23-jährige Geschichte als Innovator ökologisch nachhaltiger Produkte zurück und verfügt über ein Team von 100 Mitarbeitern in den USA, Mexiko, Kanada und in Südamerika. BioSafe bedient einen breiten Kundenstamm in den Bereichen Landwirtschaft, Gartenbau, Nachernte/Lebensmittelsicherheit, Aquaristik, Haus und Garten, Rasen und gewerbliche/industrielle Sanitärmärkte.

BVT hat ein natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem entwickelt, das nachweislich chemische Pestizide und verschwenderische Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln ersetzt, indem es biologische Pestizidalternativen mit Hilfe von kommerziell gehaltenen Bienen an die Pflanzen liefert und gleichzeitig die Ernteerträge erhöht. BVT hat auch den Einsatz des firmeneigenen CR-7-Stammes bei Blatt- und Bodenanwendungen getestet und positive Ergebnisse erzielt.

"Wir sind begeistert, diese erste Vereinbarung mit einem Industriepartner bekannt zu geben, der führend im Bereich biologischer Produkte ist", sagte Ashish Malik, CEO von BVT. "Unsere Strategie ist es, Partnerschaften mit etablierten Partnern aufzubauen, um unser Wachstum zu beschleunigen und unseren Kundenkreis zu erweitern. Die Tatsache, dass wir die Aufmerksamkeit eines Branchenführers wie BioSafe auf uns ziehen konnten, bestätigt, dass unsere Technologie bei den Erzeugern und auf dem Markt an Dynamik gewinnt. BioSafes Multi-Markt- und Multi-Channel-Ausrichtung wird BVT dabei helfen, das Wachstum zu beschleunigen und den Shareholder-Value zu maximieren."

"Wir freuen uns über das Potenzial einer engen Zusammenarbeit mit einem so innovativen Unternehmen wie BVT. Unsere Zielmärkte sind die gleichen, und wir teilen ähnliche Missionen und Ansichten", sagte Rob Larose, President und CEO von BioSafe Systems. "BioSafe Systems hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen zur Krankheitsbekämpfung mit risikoarmen Chemikalien anzubieten, die keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Mensch und Umwelt haben. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten nur Produkte, die unseren Standards in Bezug auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit entsprechen, und BVT erfüllt diese Schlüsselkriterien perfekt."

Über Bee Vectoring Technologies International Inc. BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte, kontinuierliche und tägliche Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an die Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US- EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM) mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter, um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

Über BioSafe Systems, LLC Wir bei BioSafe Systems sind stolz darauf, Innovatoren von umweltverträglichen Verfahren und Produkten zum Schutz von Pflanzen, Wasser und Menschen in ganz Nordamerika zu sein. Seit 1998 arbeiten wir mit Kunden, Forschern und Aufsichtsbehörden zusammen, um an der Spitze von Innovation und Service zu bleiben, während wir unsere Mission fortsetzen, einfache, nachhaltige und effektive Lösungen anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens www.biosafesystems.com.

Unternehmenskontakt BVT: Ashish Malik, President & CEO, BVT info@beevt.com

Investorenkontakt BVT: Babak Pedram, Investor Relations Virtus Advisory Group Tel: 416-995-8651 bpedram@virtusadvisory.com

Unternehmenskontakt BioSafe: Rob Larose info@biosafesystems.com Toll Free 1-888-273-3088

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

