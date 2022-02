DGAP-News: Beförderungen bei der Bank Cler AG (deutsch)

Beförderungen bei der Bank Cler AG

^ Bank Cler AG / Schlagwort(e): Sonstiges Beförderungen bei der Bank Cler AG

16.02.2022 / 10:00

Im Rahmen ihrer ordentlichen Beförderungsrunde hat die Bank Cler per 1. März 2022 die folgenden Ernennungen ausgesprochen:

Zum Mitglied der Direktion

Miltiadis Sarakinos Marc Zürcher Gruppenleiter Data Analytics Teamleiter Private Banking Mittelland Valérie Scharninghausen Gruppenleiterin Sales und Business Management Zum Mitglied des Kaders

Fabian Binkert Stefan Strobl Kundenberater Privatkunden Fachspezialist Individual, Basel Segmentsmanagement Eric Chappuis Daniela Wüthrich Kundenberater Privatkunden Teamleiterin Sales und Kampagnen Individual, Delémont Management Dennis Dambach Teamleiter Privatkunden Basis, Basel Weitere Auskünfte erteilt: Natalie Waltmann Leiterin Kommunikation Bank Cler AG, CEO Office Telefon: +41 (0)61 286 26 03 E-mail: natalie.waltmann@cler.ch

Kurzprofil Die Bank Cler AG ist eine Schweizer Universalbank mit Hauptsitz in Basel, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse von Privat- und Immobilienkunden sowie auf das Private Banking ausrichtet. «Cler» kommt aus dem Rätoromanischen und steht für klar, hell, deutlich. Der Name ist Programm: Die Bank Cler macht das Bankgeschäft einfach und verständlich und berät auf Augenhöhe. Sie ist in allen Sprachregionen mit Geschäftsstellen vertreten. Zudem hat die Bank Cler mit «Zak» die erste Schweizer Neobanking-App auf den Markt gebracht. Die Bank Cler ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank.

Wichtige Daten und Downloads Auf der Website [1]www.cler.ch sind Medienmitteilungen ([2]direkter Link) sowie aktuelle Informationen ab Publikationsdatum abrufbar. Diese beinhalten unter anderem weitere Angaben zur Geschäftstätigkeit und -entwicklung.

1. http://www.cler.ch/ 2. https://www.cler.ch/de/bank-cler/medien/

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bank Cler AG Aeschenplatz 3 4002 Basel Schweiz Internet: www.cler.ch

ISIN: CH0373476040 , CH0419041139 , CH0563348728 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1281208

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1281208 16.02.2022

°