Bekanntgabe von Aktienrückkäufen gemäß Artikel 5(1)(b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2(3) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission: Abschlussbericht

^ DGAP-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Bekanntgabe von Aktienrückkäufen gemäß Artikel 5(1)(b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2(3) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission: Abschlussbericht

02.02.2022 / 19:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe von Aktienrückkäufen gemäß Artikel 5(1)(b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2(3) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission: Abschlussbericht

Der Vorstand der HelloFresh SE ( ISIN: DE000A161408 ) (die "Gesellschaft") hat am 10. Januar 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von insgesamt bis zu EUR 250 Millionen aufzulegen, das aus zwei Tranchen bestehen soll. Im Rahmen der ersten Tranche konnte die Gesellschaft Aktien für bis zu EUR 125 Millionen in dem Zeitraum vom 11. Januar 2022 bis einschließlich 31. März 2022 erwerben. Die Gesellschaft gab die Einzelheiten des Programms am selben Tag gemäß Artikel 5(1)(a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2(1) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission bekannt.

Im Zeitraum vom 11. Januar 2022 bis einschließlich 2. Februar 2022 wurden von Kepler Cheuvreux Aktien im Rahmen des Programms auf Xetra wie folgt zurückgekauft:

Handelstag Gesamtzahl Gewichteter Durchschnittskurs Aktien (EUR)1 11. Januar 170.000 58,0209 2022 12. Januar 170.000 57,5068 2022 13. Januar 88.220 58,0380 2022 14. Januar 86.560 55,9548 2022 17. Januar 139.090 55,9759 2022 18. Januar 109.924 55,3236 2022 19. Januar 86.910 56,4078 2022 20. Januar 83.840 58,0076 2022 21. Januar 172.395 57,5827 2022 24. Januar 178.485 54,0006 2022 25. Januar 136.051 52,1375 2022 26. Januar 102.859 53,0780 2022 27. Januar 102.065 53,8474 2022 28. Januar 148.526 55,0987 2022 31. Januar 108.480 56,9978 2022 1. Februar 160.000 59,5564 2022 2. Februar 170.822 60,0274 2022 1 Ohne mit dem Erwerb verbundene Kosten.

Weitere Einzelheiten über das Aktienrückkaufprogramm sowie die obenstehenden Transaktionen sind unter der Rubrik Aktien auf HelloFreshs Investor Relations Website

(https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/1600/aktienrueckkauf.html)

verfügbar.

Zwischen dem 11. Januar 2022 und dem 2. Februar 2022 wurden im Rahmen des Programms Rückkäufe mit einem Gesamtvolumen von EUR 124.999.953,20 durchgeführt. Die erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde damit geschlossen.

Berlin, Deutschland, 2. Februar 2022

HelloFresh SE

02.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Prinzenstraße 89 10969 Berlin Deutschland E-Mail: ir@hellofresh.com Internet: www.hellofreshgroup.com

ISIN: DE000A161408

WKN: A16140 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1276023

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1276023 02.02.2022

°