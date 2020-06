Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen und die Greenshoe-Option gemäß Art. 5 Abs. 4 lit. b und 6 der VO-EU Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch ('MAR') und gemäß Art. 8 lit. f) sowie Art. 6 Abs. 3 der DVO-EU 2016/1052

Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz (4) lit. b), Absatz (5) und Absatz (6) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 8 lit. f) sowie Artikel 6 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über den Abschluss von Stabilisierungsmaßnahmen sowie die Greenshoe-Option

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der PharmaSGP Holding SE, Lochhamer Schlag 21, 82166 Gräfelfing, Deutschland ( ISIN: DE000A2P4LJ5 ; WKN: A2P4LJ; Börsenkürzel: PSG) hat Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG die Funktion des Stabilisierungsmanagers wahrgenommen. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG hat während des Stabilisierungszeitraums, der mit der Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am 19.06.2020 begann und am 23.06.2020 beendet wurde, keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Die durch die Altaktionäre dem Stabilisierungsmanager im Namen und für Rechnung der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG eingeräumte Option, bis zu 525,000 zusätzliche Aktien an der PharmaSGP Holding SE zum Platzierungspreis in dem Umfang zu erwerben, in dem Aktien aus einer Wertpapierleihe im Wege der Mehrzuteilung platziert wurden (sog. Greenshoe-Option), wurde am 23.06.2020 von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG in vollem Umfang ausgeübt.

