DGAP-News: Belano Medical AG: Alexander Welsch neuer Sales Vorstand der BELANO medical AG (deutsch)

Belano Medical AG: Alexander Welsch neuer Sales Vorstand der BELANO medical AG

26.05.2021

BELANO medical AG erweitert den Vorstand

Alexander Welsch neuer Sales Vorstand der BELANO medical AG

- 20-jährige Erfahrung in Führungspositionen im Sales und Marketing

- Erfolgreiche Markteinführung und Absatzsteigerung bekannter Marken

- Weltweite Vermarktung von Mikrobiom Produkten wird ausgeweitet

- Nennenswerte Absatzsteigerungen werden im laufenden Jahr erwartet

- Alexander Welsch wird seine neue Aufgabe zum 1. Juni 2021 aufnehmen

Hennigsdorf b. Berlin, 26. Mai 2021 - Die BELANO medical AG erweitert ihr Health Care Geschäft und den europaweiten und weltweiten Vertrieb von Mikrobiom-basierten Produkten. Dafür hat der Aufsichtsrat eine Erweiterung des Vorstands um eine Position für Marketing und Sales bestimmt und Alexander Welsch für die neue Aufgabe in den Vorstand berufen. Der 48-Jährige ist aktuell Geschäftsführer der SIRIUS GmbH für kosmetische und pharmazeutische Produkte, ein Unternehmen der Dr. KADE Health Care. Er wird seine neue Aufgabe zum 1. Juni aufnehmen.

Alexander Welsch "Alexander Welsch war an der erfolgreichen Markt-Einführung von so bekannten Marken wie Anti-Brumm, Lefax und DOC Schmerzgel beteiligt, das zeigt seine Kompetenz, Erfahrung und Kreativität", erklärt Renke Lührs, Vorsitzender des Aufsichtsrates der BELANO medical AG. Seine mehr als 20-jährige Erfahrung in Führungspositionen im Sales und Marketing Geschäft bei NEM, OTC und Dermokosmetik sowie die ihm zu verdankenden deutlichen Absatz-Steigerungen bei bekannten Marken-Produkten seien in der Branche anerkannt. "Wir setzen auf seine vielfältigen Erfahrungen und sein Netzwerk, um unsere Medizinische Hautpflege und andere Mikrobiom-Produkte weltweit zu vermarkten und die Marke BELANO medical weiter auszubauen", so Lührs weiter.

Alexander Welsch begann seine Karriere bei der Bayer Vital Consumer Care GmbH und war anschließend im Marketing der Klosterfrau GmbH in Köln tätig. Er wechselte als Marketingleiter zur Hermes Arzneimittel GmbH und war später Geschäftsführer der Dr. B. Scheffler GmbH, Leiter Marketing und Vertrieb Pharma bei Kruger GmbH sowie Geschäftsführer der Vendus Business Partner GmbH.

Über die BELANO medical AG: Die BELANO medical AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapie-Optionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern wie der Henkel AG & Co. KGaA (siehe Corporate News vom 22.04.2021 - St. Biomé

oder der Drogeriemarktkette Müller, die die Belano Wirkstoffe für eigene Health Care Marken nutzt. Durch die Ausgabe einer Wandelanleihe ( WKN: A3H2UW ; ISIN: DE000A3H2UW2) Ende des vergangenen Jahres hat BELANO medical die finanzielle Basis geschaffen, um das Geschäft weiter auszubauen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Unternehmenskontakt Belano Medical AG COO Johannes Lang +49 3302 86 37 995 johannes.lang@belanomedical.de https://belanomedical.com/investor-relations/

