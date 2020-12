DGAP-News: Belano Medical AG: Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG begibt Unternehmensanleihe (deutsch)

Belano Medical AG: Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG begibt Unternehmensanleihe

Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG begibt Unternehmensanleihe

* Privatplatzierung mit anschließendem Handel im Open Market

* Anleihe mit Wandlungsrecht, Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. EUR

* Kupon in Höhe von 8,25 % p.a., Laufzeit 5 Jahre

* Emissionserlös dient primär der Beschleunigung des (internationalen) Unternehmenswachstums

Hennigsdorf, 1.12.2020 - Das Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin, im dynamisch wachsenden Mikrobiom Markt in den Bereichen B2B und B2C operativ, begibt per Privatplatzierung eine Wandelanleihe (WKN: A3H2UW | ISIN: DE000A3H2UW2). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 15 Mio. EUR, der Zinssatz ist mit jährlicher, nachträglicher Fälligkeit (jeweils 14. Dezember) festgelegt auf 8,25 % p.a., die Laufzeit des Bonds beträgt 5 Jahre. In einer ersten Tranche zielt das Unternehmen auf ein Platzierungsvolumen von rund 4 Mio. EUR im Dezember. Die Ausstattung der Wandelanleihe berücksichtigt einen optionalen Börsengang (IPO) oder einen Verkauf (Exit) des Unternehmens innerhalb der 5-jährigen Bond-Laufzeit. Darüber hinaus haben die Anleihegläubiger ab dem 15. November 2024 das Recht, die Belano Anleihe nach eigenem Ermessen in Aktien zu wandeln. Sollten weder IPO, Exit oder ein freiwilliger Tausch stattfinden, beläuft sich am Laufzeitende der Anleihe-Rückzahlungskurs auf 100 % plus auf den Nennbetrag aufgelaufener Zinsen. Die Zeichnungsfrist für das Private Placement mit einer Mindestzeichnung von 100.000 EUR beginnt heute, 1. Dezember 2020. Die Anleihe wird, so geplant, ab dem 14. Dezember 2020 (Valuta) im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar und damit notiert sein. Ein "Handel per Erscheinen" ist ab dem 8. Dezember 2020 vorgesehen.

Belano Medical AG dank 10-jähriger Forschungsarbeit mit einem Wettbewerbsvorsprung von 5 Jahren* Belano ist eines der weltweit wenigen Unternehmen, die Mikrobiom Wirkstoffe direkt in ihren Produkten auf Basis von 10-jähriger Forschungsarbeit zu verarbeiten in der Lage sind. Diese Verfahren sind wegweisend, da die Wirkstoffe bei entsprechenden Indikationen schnell und nachhaltig wirken. Das Gros der Anbieter, auch die Big Player des Marktes, befinden sich noch in Forschungsstadien. Mikrobiom Produkte mit vergleichbarer Wirkung gibt es heute von diesen Anbietern noch nicht. Dem Markt für Mikrobiom Produkte wird von Experten ein starkes Wachstum bescheinigt. Prof. Dr. Christine Lang, Chief Scientific Officer (CSO) der Belano Medical AG: "Die Erforschung des menschlichen Mikrobioms hat in den letzten Jahren zu wegweisenden Erkenntnissen geführt. Das Verständnis der Wechselwirkung zwischen der Bakterienwelt um uns herum sowie auf und in unserem Körper hat ein völlig neues Verständnis von Gesundheit und Krankheitsursachen bewirkt und öffnet den Weg für innovative Therapieansätze und vollkommen neue Wirkstoffe. Da wir das sehr früh erkannt und uns mit unseren wissenschaftlichen Ansätzen darauf konzentriert haben, sind wir sehr zuversichtlich, dass Belano von einem dynamischen Zukunftsmarkt nachhaltig profitieren wird."

Skalierbares Geschäftsmodell mit bislang vier weltweit patentgeschützten Mikrobiom Wirkstofflinien Die Belano Medical AG ist im Bereich Bio Healthcare tätig, der dem Consumer Health Sektor zuzuordnen ist. Sie ist in Forschung, Entwicklung, Produktion und Produktvertrieb sowohl im B2B als auch B2C Segment parallel aktiv. Bislang hat das Unternehmen vier Produktfamilien entwickelt, mit je spezifischen Mikrobiom Wirkstoffen: stimulans(R) (Anwendung Haut & Hautkrankheiten wie Akne und Neurodermitis), salvans(R) (Anwendung Hals & Rachen), ventrisana(R) (Anwendung Mund & Magen) sowie aureosan(R) (Anwendung Wundversorgung & Hygiene). Die vier Produktfamilien sind weltweit mit Patenten geschützt. Alle Medizinprodukte werden entsprechend den Anforderungen der ab Mai 2021 geltenden Medizinproduktverordnung sowie alle Kosmetikprodukte entsprechend der Europäischen Kosmetikverordnung entwickelt und hergestellt. Johannes Lang, Chief Operating Officer (COO) der Belano Medical AG: "Der Patentschutz hat für die Weiterentwicklung des Unternehmens natürlich enorme Bedeutung und einen besonderen Wert. Darüber hinaus sind wir mit unseren bislang vier Produktfamilien gut diversifiziert, und unser Geschäftsmodell ist jederzeit skalierbar. Wir haben nun geplant, kurz- und mittelfristig vor allem unser B2C Geschäft zu forcieren und werden unsere Wirkstofflinie stimulans(R) mit den Hautpflegeprodukten ibiotics(R) med und ibiotics(R) beauty besonders in den Vordergrund rücken. Mit einem konzertierten weiteren Markenaufbau wollen wir unsere derzeitigen sowie potentielle Kunden gezielt fokussieren und ansprechen."

Die Anleiheemission der Belano Medical AG ist von der One Square Advisors GmbH (One Square Financial Engineers) strukturiert und wird von Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice übernimmt die BankM AG.

Über die Belano Medical AG Die Belano Medical AG ist ein Bio Healthcare Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für Medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapie Optionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern sowie gleichsam dem Eigenvertrieb im B2C Sektor. Das Unternehmen hat bislang vier Mikrobiom Wirkstofflinien in den Indikationen Haut, Hals & Rachen, Mund & Magen sowie Wundversorgung & Hygiene entwickelt.

*Gemäß Begutachtung des Managements auf Basis von Marktdaten und -analysen sowie Meinungen externer Experten

Unternehmenskontakt Belano Medical AG COO Johannes Lang +49 3302 86 37 995 johannes.lang@belanomedical.de http://www.belanomedical.com/ https://belanomedical.com/investor-relations/

Finanz- und Wirtschaftspresse IR.on AG Achim Josten T +49 221 9140 970 belanomedical@ir-on.com

Online Roadshow für Investoren am Dienstag, den 8. Dezember 2020, ab 11:00 Uhr. Anmeldung unter https://www.webcast-eqs.com/belano20201208

