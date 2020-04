DGAP-News: Bellevue Asset Management AG: Beruhigungsmittel in turbulenten Börsenzeiten (deutsch)

Bellevue Asset Management AG: Beruhigungsmittel in turbulenten Börsenzeiten

16.04.2020 / 10:32

Marktkommentar 16. April 2020

Beruhigungsmittel in turbulenten Börsenzeiten

Die Medizintechnik und der Gesundheitsdienstleistungsbereich sind gegen konjunkturelle Einbrüche aufgrund ihrer nichtzyklischen Nachfrage weitgehend immun. Die Branchenfonds von Bellevue Asset Management bieten im aktuellen Marktumfeld eine attraktive Anlageopportunität.

Von Stefan Blum, Portfoliomanager Bellevue Asset Management

Die Coronakrise zeigt, wie systemrelevant ein funktionierendes Gesundheitswesen und medizinische Innovation für die Gesellschaft sind. In der aktuellen Phase, in der ganze Volkswirtschaften im Lockdown verharren, ist es noch schwierig, die Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft einzuschätzen. Trotzdem gehen wir davon aus, dass sich die Aktien aus dem Medizintechniksektor und dem Gesundheitsdienstleistungsbereich aufgrund ihrer nichtzyklischen Nachfrage besser entwickeln werden als der breite Aktienmarkt. Obwohl die Krise auch die Absatzmärkte der Medizintechnikanbieter beeinträchtigt, ist davon auszugehen, dass sich eine zeitlich versetzte Mehrnachfrage einstellt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Knochenbrüche oder Diabetes müssen behandelt werden. Chirurgische Eingriffe wie Knie- und Hüftgelenkoperationen können verschoben werden, sorgen dann aber zu einem späteren Zeitpunkt für eine verstärkte Nachfrage.

Zugleich ist die Branche nicht immun gegen Kurseinbrüche, erholt sich aber schneller als der Gesamtmarkt, wie die langfristige Performance zeigt.

Standfest im Coronacrash

Im extrem volatilen Börsenumfeld des Monats März hat sich die Gesundheitsbranche vergleichsweise gut behauptet. So hat der MSCI World Healthcare & Equipment Services Index mit 13.3% deutlich weniger verloren als der MSCI World Index, der Verluste von 18.9% verzeichnete.

Die von Bellevue Asset Management aktiv gemanagten Investmentfonds BB Adamant Medtech & Services ( ISIN LU0415391431 ) und BB Adamant Digital Health (LU1811048138) bieten zwei Opportunitäten, am Wachstumsmarkt Gesundheit zu partizipieren. Der Medtech & Services Fonds profitiert von den defensiven Qualitäten des Sektors und ist von seiner Portfoliokonstruktion so angelegt, dass er zu 75% aus Large Caps besteht und damit plötzliche Volatilitäten der Märkte gut abfedert. Die Firmen zeichnen sich durch solide Bilanzen und stabile Cashflows aus. Ergänzt wird das Portfolio durch schnell wachsende, hoch innovative klein- und mittelkapitalisierte Werte aus dem Bereich der digitalen Gesundheit, sei es in Form von cloudbasierten Lösungen, künstlicher Intelligenz, Big-Data-Anwendungen, Robotik oder Sensorik.

Der ausschliesslich auf neue Technologien konzentrierte und entsprechend offensivere Digital Health Fonds verzeichnete seit Jahresanfang nur moderate Verluste von rund 10% und schneidet damit sogar besser ab als andere defensive Sektoren wie die Nahrungsmittelbranche. Mit seiner Zusammensetzung hat das Fondsportfolio nur minimale Überlappungen mit dem breiten Healthcare-, Technologie- oder dem Mid-Cap-Universum im Allgemeinen. 82% der Firmen sind im Small- oder Mid-Cap-Bereich angesiedelt. Zugleich bringen sie starke Wachstumskennziffern mit: Das erwartete durchschnittliche Umsatzwachstum für den Zeitraum 2018 bis 2021 liegt bei über 20%.

Portfoliostabilität auch im Zeichen von Covid-19

Im Zuge der Coronapandemie haben wir nur leichte Änderungen in den beiden Fondsportfolios vorgenommen, ohne unsere Anlagephilosophie grundsätzlich zu verändern. So haben wir beim BB Adamant Medtech & Services Positionen in ZimmerBiomet, Stryker und Align Technology reduziert. Diese Unternehmen sind in der Orthopädie und Zahnmedizin und damit in Bereichen aktiv, bei denen Eingriffe in Zeiten der Coronakrise aufschiebbar sind. Umgekehrt wurden Positionen in Aktien mit defensivem Charakter wie Abbott, Baxter und Becton Dickinson leicht aufgestockt.

Analog haben wir im BB Adamant Digital Health unseren Anteil an Glaukos, iRhythm und Align Technology heruntergefahren. Im Gegenzug tätigten wir Zukäufe bei Livongo, Ping An Healthcare Technology und Masimo, weil das Geschäft dieser Firmen durch Covid-19 zusätzlich beflügelt wird. Dazu kamen Gewinnmitnahmen bei Teladoc Health und Ambu Medical. Diese beiden Firmen, in denen wir schon länger investiert sind, erfahren einen Nachfrageschub in der Coronakrise.

Teladoc kommt zugute, dass mit der Coronakrise die Akzeptanz der Telemedizin schlagartig gestiegen ist. Das US-Unternehmen ist mit 50% Marktanteil der grösste Akteur in diesem Segment. Die virtuellen Arztbesuche, unter anderem über eine sprach- und videobasierte App, haben sich verzehnfacht. Nichtkritische Arztbesuche können verschoben werden und entlasten damit die Gesundheitsdienste. Die hohe Kundenzufriedenheit und Servicequalität wird dazu führen, dass sich die Marktdurchdringung auch nach der Coronakrise weiter beschleunigen wird. Dieser Trend spiegelt sich im Aktienkurs von Teladoc wieder, der allein im März um 24.4% zulegte.

Ping An Healthcare Technology, eine Tochterfirma des chinesischen Versicherungskonzerns, geht noch einen Schritt weiter. Die Gesellschaft wendet künstliche Intelligenz an und besitzt einen integrierten Online-Verkaufskanal. So wird etwa nach einer Telekonsultation ein elektronisches Medikamentenrezept erstellt. Die Arznei wird von der eigenen E-Apotheke nach Hause geliefert oder bei einer angegliederten Apotheke zur Abholung bereitgehalten.

Die Aktie von Ambu Medical aus Dänemark hat seit Jahresanfang 45% an Wert gewonnen. Weil es durch die hohen Covid-19-Patientenzahlen nicht möglich ist, die verwendeten Endoskope schnell genug zu reinigen und zu entkeimen, empfiehlt die US-Behörde FDA, die Ambu-Einwegendoskope für Lungenuntersuchungen zu verwenden. Langfristig wird sich damit die Marktakzeptanz für die Ambu-Produkte erhöhen.

Das Erfolgsrezept: Stabil und flexibel

Dank der seit Jahresanfang leicht erhöhten Cashquote können wir schnell auf aktuelle Entwicklungen bei der Coronapandemie reagieren. Entscheidend wird sein, wann die Ansteckungsrate und stationäre Behandlung von Coronapatienten so weit abgeklungen ist, dass in den Hospitälern wieder deutlich mehr Kapazitäten für die verschobenen Behandlungen verfügbar sind. Nach unserer aktuellen Einschätzung können Ende des 3. Quartals dafür wieder 75% der Kapazitäten zur Verfügung stehen. Zu einem späteren Zeitpunkt wollen wir uns wieder verstärkt in Qualitätstiteln engagieren, deren Geschäft stärker an der konjunkturellen Erholung hängt, weil die Konsumenten die Eingriffe selbst bezahlen. Dazu zählt etwa der Schweizer Zahnimplantatehersteller Straumann.

Die Medtech- und Gesundheitsdienstleistungsbranche steht in diesen schwierigen Zeiten vor vielversprechenden Entwicklungen - und könnte Anlegern eine stabile Rendite bescheren. Beide Fonds kommen hier als Investmentvehikel in Betracht, mit denen Anleger vom stabilen Wachstum des Gesundheitsmarktes profitieren, ohne dabei den Preis-, Entwicklungs- und Patentablaufrisiken in der Medikamentenindustrie ausgesetzt zu sein.

Bellevue Asset Management

Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Finanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit verwalteten Vermögen von CHF 10.6 Mrd. zu den führenden Investmentboutiquen in den Bereichen Healthcare-Aktienstrategien, traditionelle und alternative Anlagestrategien.

Disclaimer: Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie oder Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Bank am Bellevue, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Bank Julius Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Frankfurt a. M. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen unter der Registrierungsnummer 938 eingetragen. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht angefordert werden. Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, Fondsvertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte des BB Adamant Global Medtech und Services Fonds «übrige Fonds für traditionelle Anlagen schweizerischen Rechts» können kostenlos wie folgt angefordert werden: Schweiz: Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Von den StarCapital Fonds ist der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte in deutscher Sprache kostenlos bei StarCapital AG, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Depotbank oder bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Luxembourg, erhältlich.

