DGAP-News: belvona GmbH setzt auf Wachstum in Nordrhein-Westfalen (deutsch)

belvona GmbH setzt auf Wachstum in Nordrhein-Westfalen

^ DGAP-News: belvona GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Unternehmensrestrukturierung belvona GmbH setzt auf Wachstum in Nordrhein-Westfalen

12.03.2020 / 15:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

belvona GmbH kauft 1.700 Wohnungen in NRW

Die belvona GmbH aus Düsseldorf setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort. Der wohnwirtschaftliche Bestandshalter erwirbt in Nordrhein-Westfalen 1.700 Wohnungen von einem privaten Verkäufer. Über den Kaufpreis wurde Verschwiegenheit vereinbart.

Die Bestände verteilen sich auf insgesamt 17 Standorte und liegen überwiegend in den Ballungsräumen des dicht besiedelten Bundeslandes. Die Größe der Wohnanlagen an den verschiedenen Standorten liegt zwischen 60 und 340 Einheiten.

Den strategischen Fokus auf den nord- und westdeutschen Markt unterstrich die belvona GmbH erst kürzlich auch mit der Eröffnung des neuen Hauptsitzes des Unternehmens in Düsseldorf im Frühjahr 2020. Die neue Präsenz des Unternehmens bildet die Grundlage für weiteres Wachstum in der Metropolregion und sichert zudem die räumliche Nähe zur wachsenden Kundenzahl in der Region.

Für die belvona stehen weiterhin alle Zeichen auf Wachstum. Für das Jahr 2020 wird im wohnwirtschaftlichen Bereich eine Vergrößerung um weitere 4.000 bis 8.000 Wohneinheiten als Ziel angesetzt. Der hierfür bereitgestellte Investitionsrahmen beläuft sich auf insgesamt 450 Mio. EUR. Bundesweit bietet das vollintegrierte Wohnungsunternehmen bereits 14.000 glücklichen Mietern in modernen Wohnanlagen ein Zuhause.

12.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

995925 12.03.2020

°