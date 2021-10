DGAP-News: Beno Holding AG: Light-Industrial-Bestandhalter BENO Holding AG meldet erfolgreichen Ankauf zwei weiterer Immobilien in Bayern (deutsch)

Beno Holding AG: Light-Industrial-Bestandhalter BENO Holding AG meldet erfolgreichen Ankauf zwei weiterer Immobilien in Bayern

Starnberg, 08. Oktober 2021. Die BENO Holding AG ( ISIN: DE000A11QLP3 ), Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, hat am 07. Oktober 2021 zwei weitere Produktionsimmobilien mit einer Mietfläche von gesamt 14.692 m2, einer Nettokaltmiete von rund 930 TEUR p.a. und einem Marktwert von rund 12 Mio. EUR erworben.

Beide Objekte befinden sich im Bundesland Bayern in Altenstadt, Weilheim-Schongau und Geretsried, nahe München. Die übernommenen Objekte verfügen über langjährige Mietverträge mit innovationsstarken deutschen Mittelstandsbetrieben in den zukunftsträchtigen Branchensegmenten Kompressor-, Automatisierungs- und Antriebstechnik für den Fahrzeug- und Maschinenbau sowie in der Herstellung hochpräziser Bauteile für die Entwicklungs- und Testphase in der Automobil-, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Sondermaschinenbau.

Der Erwerb erfolgte im Rahmen eines Sharedeals, bei dem die BENO 89% der Anteile an der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH übernommen hat. Beide Immobilien befinden sich in jeweils zu 100% gehaltenen Objektgesellschaften. Die jährliche Jahresnettokaltmiete des BENO-Light Industrial-Portfolios erhöht sich damit von derzeit rund 5,6 Mio. EUR auf künftig 6,5 Mio. EUR.

'Wir freuen uns sehr über diesen erfolgreichen Erwerb. Mit den beiden Neuzugängen an sehr attraktiven und gesuchten Standorten in Bayern mit sehr bonitätsstarken, innovativen und zukunftsfähigen Mietern haben wir unsere Präsenz in Süddeutschland weiter ausgebaut. Darüber hinaus markieren diese beiden ersten Neuerwerbe seit unserer Börsennotierung Ende letzten Jahres den Beginn unserer qualitätsorientierten Wachstumsstrategie", sagt Michael Bussmann, CEO der BENO Holding AG.

Über das Unternehmen Die BENO Holding AG investiert in Light Industrial Immobilien mit einem langfristigen 'Buy & Hold"-Ansatz. Dabei konzentriert sich die im Jahr 2008 gegründete Unternehmensgruppe auf den Erwerb, die Finanzierung, Verwaltung und Optimierung betriebsnotwendiger Immobilienobjekte mit bestehenden, bonitatsstarken Mietern. Geographisch fokussiert sich die Gesellschaft auf den wirtschaftlich starken, deutschsprachigen Raum. Aktuell umfasst das BENO Portfolio 12 Standorte mit 37 mittelstandischen Mietern und einer Nutzfläche von rund 148.121 m2. Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 69 Mio. Euro (Stand 31. Dezember 2020 zzgl. der Neuerwerbe)

Kontakt BENO Holding AG // Kreuzstraße 26 // 82319 Starnberg // beno-holding.de Michael Bussmann // Tel. +49 89 20 500 410 // info@beno-holding.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Beno Holding AG Kreuzstr. 26 82319 Starnberg Deutschland Telefon: 089/20500555 Fax: 089/20500555 E-Mail: info@beno-holding.de Internet: www.beno-holding.de

ISIN: DE000A11QLP3, DE000A3H2XT2 , DE000A11QP91

WKN: A11QLP, A3H2XT, A11QP9 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1239449

