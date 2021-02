DGAP-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Geschäftsjahr 2020 profitabel abgeschlossen - Ausblick 2021 vorgestellt (deutsch)

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Geschäftsjahr 2020 profitabel abgeschlossen - Ausblick 2021 vorgestellt

Pressemitteilung Nr. 2/2021

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Geschäftsjahr 2020 profitabel abgeschlossen - Ausblick 2021 vorgestellt

- Konzernumsatz 2020 beläuft sich auf 154,6 Mio. Euro

- Konzernbetriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 5,2 Mio. Euro erzielt

- Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 auf Vorjahresniveau erwartet

Haselünne, 3. Februar 2021 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ( ISIN: DE0005201602 ) hat heute vorläufige, noch nicht testierte Geschäftsergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 bekanntgegeben.

Demnach hat die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr Konzernumsatzerlöse in Höhe von 154,6 Mio. (2019: 167,4) Euro erzielt. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich bei 5,2 (2019: 9,8) Mio. Euro, das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) voraussichtlich bei 14,1 (2019: 18,4) Mio. Euro.

"Die wesentlichen Erfolgskennzahlen des Konzerns liegen somit für das Geschäftsjahr 2020 innerhalb der von uns im vergangenen Juli prognostizierten Bandbreiten", so Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. Die Berentzen-Gruppe hatte für das Geschäftsjahr 2020 Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 153,0 bis 160,0 Mio. Euro, ein Konzern-EBIT zwischen 4,0 und 6,0 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBITDA zwischen 13,0 und 15,0 Mio. Euro erwartet. Ihre ursprüngliche Prognose hatte die Unternehmensgruppe im vergangenen März vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen und aufgrund der damit einhergehenden Unsicherheiten bis zum Juli keine neue Prognose abgeben können.

"Die Coronavirus-Pandemie hat zwar zu einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang geführt, aber am Ende ist es uns gelungen, jedes einzelne Quartal solide profitabel abzuschließen", so Schwegmann. Insbesondere die fast vollständige Schließung der Gastronomie im zweiten und vierten Quartal, aber auch die massive Einschränkung privater und öffentlicher Feiern im gesamten Jahr hätten sich in der Geschäftstätigkeit der Berentzen-Gruppe negativ niedergeschlagen. Dabei habe vor allem das wichtige Jahresendgeschäft mit Markenspirituosen unter den Folgen der Pandemie gelitten. "Dass wir trotz dieser Herausforderungen als Konzern ein deutlich positives Ergebnis erzielt haben, verdanken wir unserer Strategie, die Unternehmensgruppe mit den Segmenten Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme breit aufzustellen und auch unterschiedliche Vertriebskanäle abzudecken. Durch diese Diversifizierung konnten Einbrüche bei besonders betroffenen Produktkategorien und Absatzkanälen durch Wachstum vergleichsweise pandemieresistenter Produkte etwas abgefedert werden", so Schwegmann.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Im Rahmen einer Kapitalmarktmitteilung hat die Berentzen-Gruppe heute eine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 vorgestellt. Die Unternehmensgruppe erwartet Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 152,0 bis 158,0 Mio. Euro, ein Konzern-EBIT zwischen 4,0 und 6,0 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBITDA zwischen 13,0 und 15,0 Mio. Euro. EBIT und EBITDA werden damit in der exakt gleichen Bandbreite wie im Vorjahr prognostiziert. "Die anhaltenden Einschränkungen des privaten und gesellschaftlichen Lebens durch die Coronavirus-Pandemie werden sich weiterhin spürbar in unserer Geschäftstätigkeit niederschlagen, so dass das Geschäftsjahr 2021 insgesamt unter ähnlichen Vorzeichen wie das Jahr 2020 steht und daher ein vergleichbares Umsatz- und Ergebnisniveau zu erwarten ist. Mit der Zunahme der Impfzahlen erwarten wir eine schrittweise Rückkehr des öffentlichen Lebens im weiteren Verlauf des Jahres und sind daher davon überzeugt, auch im zweiten Pandemiejahr wieder profitabel zu wirtschaften", betont Schwegmann.

Die bereits seit vielen Wochen andauernde Lockdown-Situation werde dazu führen, dass die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2021 deutlich hinter dem Vorjahresquartal, welches erst in der zweiten Hälfte des Monats März von massiven Einschränkungen geprägt war, zurückbleiben wird. "Aber wir wissen auch, dass die gesellige Lebensfreude und das Feiern in Gemeinschaft - wenn auch zunächst nur in kleinen Schritten - wieder zurück ins Leben der Menschen kommen wird. Genau dafür steht die Berentzen-Gruppe mit ihren Produkten. Dann werden wir als Unternehmensgruppe auch auf unseren durch Corona unterbrochenen Wachstumspfad zurückkehren", so Schwegmann.

Die vorläufigen Geschäftsergebnisse der BerentzenGruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt des Testats des Abschlussprüfers sowie der Billigung durch den Aufsichtsrat. Die endgültigen Geschäftsergebnisse sowie weitergehende Informationen zum Geschäftsjahr 2020 und zur Prognose 2021 werden planmäßig am 25. März 2021 mit dem Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht.

Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Thorsten Schmitt Unternehmenskommunikation & Investor Relations Tel. +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de ir@berentzen.de www.berentzen-gruppe.de

