DGAP-News: Berliner Effektengesellschaft AG: Jahresabschluss 2019 (deutsch)

Berlin, 26. März 2020 Berliner Effektengesellschaft AG stellt Jahresabschluss 2019 fest und schlägt unveränderte Dividende in Höhe von 0,60 EUR je Aktie vor Die Berliner Effektengesellschaft AG hat auf ihrer heutigen Aufsichtsratssitzung den testierten Einzelabschluss 2019 festgestellt. Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um rund 52% auf 12,3 Mio. EUR. Zurückzuführen ist die Ergebnisverbesserung auf sonstige betriebliche Erträge, die auf 4,0 Mio. EUR stark angestiegen sind und im Wesentlichen aus einer notwendigen Zuschreibung der Beteiligung an der Quirin Privatbank AG resultieren. Die Erträge aus Beteiligungen sind mit 9,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verbessert. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung daher eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,60 EUR vorschlagen.

Der Bilanzgewinn stieg von 19,4 Mio. EUR auf rund 23,4 Mio. EUR. Die Gesellschaft will auch künftig neben der Dividende Teile der Liquidität zum Rückkauf eigener Anteile nutzen. Nachdem die im letzten Jahr erworbenen eigenen Aktien zum Jahresende bereits eingezogen wurden, konnten im 1. Quartal 2020 bislang 27.750 Aktien über die Börse erworben werden.

Der Konzernabschluss der Gesellschaft ist noch nicht testiert. Nach vorläufigen Zahlen ergibt sich im Konzern ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit in Höhe von rund 26 Mio. EUR, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von rund 13,5% entspricht. Der Konzernjahresüberschuss nach Steuern und Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken bei der Konzerngesellschaft Tradegate AG Wertpapierhandelsbank wird voraussichtlich um 15,8% auf rund 14,9 Mio. EUR sinken.

Der Einzelabschluss der Gesellschaft wird im Laufe des Aprils nach Testat mit dem Konzernabschluss zusammen auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht werden. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Gesellschaft entsprechend den Veröffentlichungen der Konzerngesellschaft Tradegate AG ein verbessertes Ergebnis, da dieses im Wesentlichen aus Dividendenzahlungen der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank resultiert. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 - 890 21-145 Telefax: 030 - 890 21-134 E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Berliner Effektengesellschaft AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 890 21-100 Fax: 030 - 890 21-199 E-Mail: info@effektengesellschaft.de Internet: www.effektengesellschaft.de

ISIN: DE0005221303

WKN: 522130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1008469

