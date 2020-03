DGAP-News: Bertrandt AG: Auswirkungen von SARS-CoV-2 (deutsch)

Bertrandt AG: Auswirkungen von SARS-CoV-2

Der Vorstand hat aufgrund der Ausweitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland und anderen Ländern, in denen der Bertrandt-Konzern tätig ist, sowie daraus resultierender Risiken staatlicher und/oder kundenspezifischer Maßnahmen heute Abend beschlossen, die am 17. Februar 2020 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 zurückzuziehen. Darüber hinaus sieht der Vorstand unter den gegenwärtigen dynamischen Umständen auch davon ab, eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 abzugeben. Eine hinreichende Bewertung eventueller Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Die solide finanzielle Situation des Bertrandt-Konzerns ist jedoch eine gute Basis, um in einem herausfordernden Umfeld mit zielorientieren Maßnahmen situativ reagieren zu können.

