DGAP-News: BIKE24 plant Börsengang an Frankfurter Wertpapierbörse für 2021 (deutsch)

* Führende E-Commerce-Fahrradplattform in Kontinentaleuropa strebt Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an

* BIKE24 hat sich mit Schwerpunkt auf Premium-Produkte von Fahrradteilen, -zubehör sowie -bekleidung über klassische Fahrräder und E-Bikes bis hin zu angrenzenden Produktkategorien als eine zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad-Enthusiasten etabliert

* BIKE24 ist international aktiv mit länderspezifischen Online-Shops in Deutschland, Österreich und Spanien und beliefert Kunden in mehr als 80 Ländern weltweit

* Seit Gründung hat BIKE24 stets ein positives bereinigtes EBITDA erzielt und zwischen 2018 und 2020 zweistellige EBITDA-Margen sowie ein jährliches Umsatzwachstum von 30 Prozent realisiert

* 2020 erzielte BIKE24 einen Umsatz von EUR 199,2 Millionen sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 26,7 Millionen (13,4% bereinigte EBITDA Marge), die Zahl der Kunden stieg auf knapp 700.000

* Megatrends wie grüne Mobilität und steigendes Gesundheitsbewusstsein treiben langfristig die Nachfrage und das Marktwachstum

* Eine Privatplatzierung von Aktien im Vorfeld der Notierungsaufnahme wird eine Kapitalerhöhung im Volumen von EUR 100 Mio. umfassen

* Der Erlös fließt unter anderem in die weitere Beschleunigung des Wachstumskurses von BIKE24 und die Fortsetzung der internationalen Expansion entsprechend der vordefinierten Wachstumsstrategie

* Um einen ausreichenden Streubesitz von mindestens 40 Prozent zu gewährleisten, wird der Hauptaktionär, der europäische Riverside Fonds VI, einen Teil seiner Anteile verkaufen

Dresden, 7. Juni 2021 - Die Bike24 Holding AG ("die Gesellschaft" oder, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "BIKE24"), eine der führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa mit Fokus auf das Premiumsegment, bereitet die Notierung ihrer Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vor. Vor dem Listing beabsichtigen BIKE24 und die Gesellschafter eine Privatplatzierung durchzuführen, die sowohl neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung als auch Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs, dem europäischen Riverside Fonds VI, umfasst.

BIKE24 ist eine in Kontinentaleuropa führende E-Commerce-Plattform mit einem klaren Fokus auf das Premium-Segment. Der Online-Shop bietet Kunden mit 77.000 Artikeln von über 800 Markenartikelherstellern das umfangreichste Sortiment im kontinentaleuropäischen Markt und umfasst Teile, Zubehör und Bekleidung, klassische Fahrräder und E-Bikes sowie weitere Sport-, Elektro- und Outdoor-Produkte.

"Die Kombination aus unserem breiten Produktsortiment, unserem Fokus auf Kundenservice, den langbewährten Partnerschaften mit unseren Markenpartnern und Zulieferern mit unserer automatisierten und effizienten Auftrags- und Bestellungsabwicklungsstruktur haben es uns ermöglicht, ein Ökosystem zu schaffen, das einen loyalen und kaufkräftigen Kundenstamm anzieht, darunter zahlreiche Fahrrad-Enthusiasten", erläutert Andrés Martin-Birner, CEO und Mitgründer von BIKE24.

Im Jahr 2020 verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der Kundenzahl gegenüber 2019 um 53 Prozent auf 691.000 und wickelte rund 1,5 Millionen Bestellungen ab (2019: 1,0 Mio.). Da BIKE24 neben Fahrrädern und ergänzenden Produkten auch das komplette Sortiment an Teilen, Zubehör und Bekleidung anbietet, verzeichnet das Unternehmen einen hohen Anteil wiederkehrender Kunden. Die hocheffiziente Logistik-, Bestellabwicklungs- und IT-Infrastruktur des Unternehmens ist schon jetzt auf weiteres Wachstum ausgerichtet. Das automatisierte Warenlager in Dresden, Deutschland, gewährleistet neben schnellem Versand hohe Skalierbarkeit.

Starkes Wachstum von Umsatz und Bestandskunden dank hoher Kundenzufriedenheit CFO Timm Armbrust: "Wir haben in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum erzielt. Und da BIKE24 hauptsächlich unbezahlten Website-Traffic generiert (2020: 97 Prozent), liegt der Aufwand für Performance-Marketing bei weit unter einem Prozent. Das ist im Branchenvergleich ein extrem niedriger Wert."

Gegründet im Jahr 2002 durch eine Gruppe fahrradbegeisterter Unternehmer, wozu auch CEO Andrés Martin-Birner gehörte, hat BIKE24 seitdem kontinuierlich starke Umsatzzuwächse verzeichnet. Allein seit 2018 betrugen die Wachstumsraten durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr, bei gleichzeitig zweistelligen EBITDA-Margen. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete BIKE24 einen Umsatz von EUR 199,2 Millionen, ein Plus von rund 45 Prozent gegenüber 2019, das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) stieg um mehr als 70 Prozent auf EUR 26,7 Millionen. Im ersten Quartal 2021 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 75 Prozent auf fast EUR 58 Millionen, während sich das bereinigte EBITDA im Vergleich zum ersten Quartal 2020 von EUR 2,9 Millionen auf EUR 7,3 Millionen im ersten Quartal 2021 mehr als verdoppelte.

Das in der Breite und Tiefe in Kontinentaleuropa einzigartige Angebot von BIKE24 kombiniert mit attraktiven Preisen, schnellem Versand und umfassender Beratung führt zu einem hohen Grad an Kundenzufriedenheit: Rund 65 Prozent des Umsatzes im Geschäftsjahr 2020 wurden mit Bestandskunden generiert und sowohl deren Orderfrequenz als auch das durchschnittliche Bestellvolumen stiegen in den vergangenen drei Geschäftsjahren kontinuierlich. Der Net Promoter Score von 77 (2019) und Top-Bewertungen bei Trust Pilot sowie in weiteren Rankings unterstreichen den Erfolg von Konzept und Philosophie. Dank des kundenzentrierten Ansatzes und einer entsprechend hohen Weiterempfehlungsrate ist BIKE24 in der Lage, auch neue Kunden organisch und kostengünstig zu gewinnen.

Börsengang zur nochmaligen Beschleunigung des Wachstumstempos in Kontinentaleuropa und Finanzierung der künftigen Geschäftsentwicklung "Der Online-Handel mit Teilen, Zubehör, Bekleidung sowie Fahrrädern bietet enormes Wachstumspotenzial", sagt Andrés Martin-Birner. "Der Gang an die Börse ist daher der nächste logische Schritt in der Entwicklung von BIKE24. Er wird gestützt durch verschiedene relevante Megatrends wie die grüne Mobilität und das steigende Gesundheitsbewusstsein. Die Kapitalerhöhung gibt uns über die Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur hinaus die nötige Flexibilität, um unsere langfristigen Wachstumsambitionen weiterzuverfolgen und unsere führende Position im kontinentaleuropäischen Markt auszubauen."

BIKE24 ist heute mit länderspezifischen Webshops auf dem deutschen, österreichischen und spanischen Markt aktiv. Darüber hinaus bedient das Unternehmen über seinen internationalen Online-Shop www.bike24.com Kunden in mehr als 80 Ländern weltweit. Die Erlöse aus der Privatplatzierung dienen unter anderem dem Ausbau der Fulfillment-Infrastruktur von BIKE24 im In- und Ausland und der weiteren Lokalisierung des jeweiligen Angebots für ausgewählte Auslandsmärkte. Nach dem erfolgreichen Start des Online-Shops in Spanien plant BIKE24 den Roll-out länderspezifischer Online-Shops in Frankreich und Italien sowie den Aufbau lokaler Logistik- und Fulfillment-Zentren. Darüber hinaus möchte BIKE24 das Einkaufserlebnis der Kunden durch die Nutzung neuer Technologien noch weiter verbessern. Ferner soll ein Teil der Erlöse dazu verwendet werden, die Kapitalstruktur durch die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten zu optimieren.

Wachstum wird gleich von mehreren gesellschaftlichen Megatrends getrieben Nach kontinuierlich starken Zuwächsen in den letzten Jahren erreichte der kontinentaleuropäische Online- und Offline-Fahrradmarkt bestehend aus den Produktkategorien Teile, Zubehör, Bekleidung, klassische Fahrräder und E-Bikes im Jahr 2019 ein Volumen von rund EUR 22 Milliarden. Davon entfielen EUR 6,2 Milliarden allein auf Deutschland.

BIKE24 erwartet sowohl für den europäischen als auch für den deutschen Fahrradmarkt weiteres Wachstum, das durch langfristige gesellschaftliche Megatrends wie ein steigendes Gesundheitsbewusstsein, nachhaltige grüne Mobilitätslösungen und den Wunsch nach Premium-Produkten im Online-Handel zusätzlich angetrieben wird. Hinzu kommt, dass der Ausbau städtischer Fahrradverkehrsinfrastrukturen durch unterstützende regulatorische Initiativen wie dem europäischen Green Deal sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene die Nachfrage voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Nach Angaben der European Cyclist Federation (ECF) werden derzeit mehr als 300 Programme mit steuerlichen Anreizen zur Förderung der Nutzung von Fahrrädern und E-Bikes von staatlichen, lokalen und kommunalen Behörden in ganz Europa angeboten. In den kommenden Jahren wird die Zahl dieser Programme voraussichtlich weiter steigen. So hat das Bundesverkehrsministerium jüngst bekannt gegeben, den Ausbau der Radinfrastruktur in Deutschland bis 2023 mit EUR 1,46 Milliarden zu fördern.

Besonders vielversprechend ist der Markt für E-Bikes, der in Deutschland nach einer aktuellen OC&C Analyse und der Einschätzung des Managements im vergangenen Jahr um etwa 70 Prozent von EUR 2,7 Milliarden auf EUR 4,6 Milliarden zulegte. Es ist zu erwarten, dass der Zuwachs an E-Bikes auch das Marktsegment für Teile, Zubehör und Bekleidung aufgrund des Bedarfs der Kunden an entsprechender Ausrüstung sowie der höheren technischen Komplexität und der höheren Wartungsanforderungen stark unterstützen wird.

Langjährige Expertise und bewährte Partnerschaften bilden die Basis des Geschäftes Mit fast 20 Jahren fundierter Markterfahrung seit der Gründung im Jahr 2002 sowie langjährig etablierten, aktiven Beziehungen zu mehr als 800 Markenartikelherstellern und Lieferanten hat BIKE24 eine einzigartige Expertise aufgebaut. Schon als Teenager im Radsport aktiv, kombinierte CEO und Mitgründer Andrés Martin-Birner 2002 seine Leidenschaft fürs Rad mit seinem Online-Knowhow und legte so gemeinsam mit Falk Herrmann und Lars Witt den Grundstein für BIKE24. Alle Gründer sind weiterhin als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt. Heute zeichnet ein kompetentes Führungsteam aus E-Commerce-Spezialisten für den Erfolg von BIKE24 verantwortlich. Dazu gehören neben Andrés Martin-Birner und Lars Witt auch CFO Timm Armbrust, CMO Carsten Wich und CIO Martin Wünnenberg. Sie alle bringen neben der Begeisterung fürs Biken langjährige Erfahrungen im Online-Bereich mit.

Weiterführende Details zum Angebot Im Rahmen der angestrebten Privatplatzierung sollen neue Aktien aus einer geplanten Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von voraussichtlich etwa EUR 100 Millionen angeboten werden. Außerdem hat sich der Hauptaktionär, der europäische Riverside Fonds VI, zur Erreichung eines signifikanten Streubesitzes zum Verkauf bestehender Anteile bereit erklärt und wird bestehende Anteile für eine etwaige marktübliche Mehrzuteilung zur Verfügung stellen. Das Gründer- und Managementteam von BIKE24 wird im Rahmen des Angebots keine Aktien verkaufen. Für die Gesellschaft und die bestehenden Aktionäre ist ein Lock-up von sechs Monaten vorgesehen, für die Anteile des Managements von zwölf Monaten. Berenberg und JP Morgan agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die geplante Transaktion.

Über BIKE24 BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad-Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal & Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit drei lokalen Online-Shops in Deutschland (BIKE24.de), Österreich (BIKE24.at) und Spanien (BIKE24.es) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (BIKE24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

The Riverside Company The Riverside Company ist ein globales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb von Anteilen an Wachstumsunternehmen konzentriert. Seit der Gründung im Jahr 1988 hat Riverside in mehr als 750 Transaktionen investiert. Das internationale Portfolio des Unternehmens umfasst aktuell mehr als 120 Beteiligungen.

