DGAP-News: Binect AG: VORLÄUFIGE FINANZ-KENNZAHLEN FÜR 2021 WIE ERWARTET; STARKER JAHRESAUFTAKT 2022 (deutsch)

Binect AG: VORLÄUFIGE FINANZ-KENNZAHLEN FÜR 2021 WIE ERWARTET; STARKER JAHRESAUFTAKT 2022

BINECT AG: VORLÄUFIGE FINANZ-KENNZAHLEN FÜR 2021 WIE ERWARTET; STARKER JAHRESAUFTAKT 2022

- Vorläufiges Umsatzwachstum 2021 von 11,3% bestätigt

- Strategisches Geschäft mit Binect Standardprodukten erreicht 2021 Umsatzanteil von 55%

- Ergebniskennzahlen 2021 der Binect GmbH trotz Investitionen in Binect ONE weiter positiv

- Sehr erfolgreicher Jahresauftakt 2022 mit deutlichen Zuwächsen bei Auftragseingängen und Sendungsmengen

Weiterstadt, 10.03.2022. Die Binect AG ( ISIN: DE000A3H2135 ) veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 sowie einen ersten Ausblick für das laufende Jahr. Die bereits Ende Januar veröffentlichten Kernkennzahlen haben sich dabei bestätigt: Der Konzernumsatz erhöhte sich um 11,3% auf EUR 10,1 Mio. (2020: EUR 9,1 Mio.) und das vorläufige Ergebnis vor Steuern (EBT) bewegt sich vor Konsolidierung auf der Ebene der Einzelgesellschaften mit ca. TEUR 146 (GmbH) sowie TEUR 22 (AG) wie angekündigt erneut im positiven Bereich (2020: TEUR 169 sowie TEUR 270, davon TEUR 215 aus dem Verkauf der GFN-Anteile).

In einem von deutlichen Corona-Schwankungen sowie Investitionen in die Plattformharmonisierung gezeichneten Geschäftsjahr blieb die Binect AG mit ihrer operativen Tochter Binect GmbH damit unverändert auf Wachstumskurs. Ein starker Start in das Geschäftsjahr 2022 - das Gesamtsendungsvolumen führte im Januar zu einem Allzeithoch - bestätigt, dass der schwächer als erwartete Dezember auf die kurzfristige Verschiebung größerer Aussendungen von Key Accounts zurückzuführen war und die positive Gesamtentwicklung nicht gebremst wurde.

Umsatz- und Ertragslage

Wie schon in den Vorjahren beruhte das Wachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere auf dem Ausbau der Kundenbasis und den steigenden Transaktionsvolumina bei den strategischen Produkten, die unter der Marke Binect im Mittelstand und im öffentlichen Bereich angeboten werden. Dieses Geschäftsfeld verzeichnete ein vorläufiges Umsatzwachstum von über 27%. Sein Anteil am Gesamtumsatz nahm - der strategischen Zielsetzung folgend - von 49% auf nun 55% zu und übertraf damit erstmals die 50%-Schwelle. Im von der E-Postbusiness Box der Deutschen Post AG dominierten OEM-Geschäft, konnte der Umsatz trotz einer vertragsgemäß reduzierten Vergütung für die Versendungen konstant gehalten werden.

Auf der Ergebnisseite war das Geschäftsjahr 2021 auf Ebene der Binect GmbH von Investitionen in den Software-Umbau geprägt (Binect ONE). Dennoch liegen alle Ergebniskennzahlen wie angekündigt weiterhin im positiven Bereich. So beträgt das vorläufige EBITDA der GmbH TEUR 534 (2020: TEUR 662) und das EBIT beläuft sich auf TEUR 209 (2020: TEUR 270). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erreicht nach vorläufigen Berechnungen mit TEUR 146 annähernd das Vorjahresniveau (2020: TEUR 169).

Ausblick

Der Start in das neue Geschäftsjahr 2022 verlief bislang sehr erfreulich. Die mit dem November 2021 als bis zu diesem Zeitpunkt stärksten Monat der Unternehmensgeschichte beginnende starke Wachstumsphase hat sich in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 fortgesetzt. Insbesondere aus den wichtigsten Marktsegmenten ist eine sehr aktive Nachfrage nach den Binect-Leistungsangeboten zu beobachten.

Ausdruck findet dies in stark steigenden Auftragseingängen sowie deutlich zunehmenden Sendungsmengen. So konnte bereits im Januar ein neuer Umsatzrekord erzielt werden. Auch der Februar weist eine deutliche Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahresmonat auf und unterstützt mit einem sichtbaren Anstieg des Sendungsvolumens den positiven Trend. Zu diesem trägt weiterhin bei, dass - wie bereits im Januar kommuniziert - zwei Großkunden deutlich wachsende Sendungsvolumina für 2022 angekündigt haben.

Basierend auf den bisherigen Zahlen deutet die skizzierte Geschäftsentwicklung darauf hin, dass das operative Geschäft der Binect weiterhin auf einem insgesamt sehr soliden Pfad liegt. Umso mehr, als die Binect GmbH Mitte Februar einen großen Meilenstein bei der angekündigten Plattformharmonisierung erreicht hat. Mit dem neuen Binect Enterprise Cube und einigen zusätzlichen Funktionen, die auf die bessere Unterstützung digitaler Workflows im Postausgang abzielen, ist die Basis für eine erfolgreiche Fortsetzung im weiteren Jahresverlauf gelegt.

Die testierten Zahlen für das Jahr 2021 und eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht die Binect AG am 08. April.

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

Binect AG

Dr. Frank Wermeyer Vorstand Brunnenweg 17 64331 Weiterstadt

E-Mail: investoren@binect.com Internet: www.binect.com

Über die Binect AG

Binect versteht sich als innovative Software- und Serviceplattform für die sichere und einfache Digitalisierung der gesamten geschäftlichen Dokumenten- und Beleglogistik. Ausgehend von dem Claim "Geschäftspost.Einfach.Digital" entwickelt und integriert die Binect-Gruppe digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen.

Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).

Sprache: Deutsch Unternehmen: Binect AG Brunnenweg 17 64331 Weiterstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9067-0 Fax: +49 (0)6151 9067-295 E-Mail: investoren@binect.com Internet: www.binect.com

ISIN: DE000A3H2135

WKN: A3H213 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1298891

