DGAP-News: Bio-Gate AG: Bio-Gate erreicht 2021 alle Finanzziele und stärkt Produkt- und Technologie-Pipeline (deutsch)

Bio-Gate erreicht 2021 alle Finanzziele und stärkt Produkt- und Technologie-Pipeline

- Umsatz steigt um 21 Prozent auf über 6,2 Mio. Euro, Nettoergebnis deutlich verbessert - Neue Produktinnovationen im Bereich Industrie & Hygiene gelauncht und Technologieportfolio maßgeblich erweitert - Prognose 2022: Umsatzplus mindestens 20 Prozent

Nürnberg/Bremen, 7. März 2022 - Die Bio-Gate AG ( ISIN DE000BGAG981 ), ein führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Konzernzahlen im Geschäftsjahr 2021 den Umsatz um rund 21 Prozent auf gut 6,2 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro) gesteigert. Das Nettoergebnis wurde planmäßig deutlich verbessert und wird bei rund -0,55 Mio. Euro (Vorjahr: -0,8 Mio. Euro) liegen. Zusätzlich hat die Bio-Gate AG umfangreich in den Ausbau der Produktions- und Laborkapazitäten, in den nationalen und internationalen Vertrieb sowie in das Produkt- und Technologie-Portfolio investiert.

Der operative Geschäftserfolg wirkte sich zusammen mit der im Januar 2021 durchgeführten Kapitalmaßnahme positiv auf die Finanz- und Bilanzkennziffern aus. Zum Bilanzstichtag 2021 erhöhte sich die Liquidität im Konzern auf rund 2,0 Mio. Euro (31.12.2020: 0,4 Mio. Euro). Das Eigenkapital stieg auf 3,8 Mio. Euro (31.12.2020: 1,6 Mio. Euro). Bei nur leicht erhöhtem Fremdkapital lag die Eigenkapitalquote bei 72,0 Prozent (31.12.2020: 46,9 Prozent). Damit verfügt die Bio-Gate AG über eine starke Liquiditäts- und Kapitalbasis, um die Investitionen in den Geschäftsausbau fortzusetzen und die sich international bietenden Wachstumschancen zu nutzen.

Im aktuellen Geschäftsjahr 2022 soll das operative Wachstum mindestens 20 Prozent betragen. Rückenwind erhält die Bio-Gate AG durch einen dynamischen Jahresstart im Veterinärgeschäft und die erfreuliche Entwicklung im Geschäftsfeld Industrie & Hygiene, die auf einer deutlich gestiegenen Sensitivität von Kunden und Verbrauchern zu Maßnahmen mit Produkten zur Prävention und Hygiene basiert. Gute Hygiene ist ein wesentlicher Baustein für den Infektions- und Arbeitsschutz und dient damit dem Erhalt der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern. Neben dem etablierten Stammgeschäft werden neu im Markt eingeführte antibakterielle, antivirale und biologisch aktive Produkte zum Umsatzwachstum beitragen.

Ausbau des Technologie-Portfolios im Bereich Industrie & Hygiene Neben der Entwicklung neuer Produkte und der Übertragung der vorhandenen Technologien auf neue Anwendungsfelder hat die Bio-Gate AG in den vergangenen Jahren ihr Technologie-Portfolio schrittweise erweitert. Im Geschäftsjahr 2021 etablierte das Unternehmen eine neue Beschichtungstechnologieplattform. Die im Rahmen der als IMC - "Intelligent Multifunctional Coating" - bezeichneten Technologie errichtete Anlage ist in der von Bio-Gate angebotenen Form momentan weltweit einzigartig. Die IMC-Technologie kommt beispielsweise bei großflächigen Beschichtungen in hygienesensitiven Bereichen, der Industrie oder im Konsumentengeschäft zum Einsatz.

Neben bioaktiven Funktionalisierungen wie antimikrobiell, antiviral oder antiallergisch, eignet sich die innovative Technologie um Oberflächen mit zusätzlichen Eigenschaften wie hydrophil (wasserfreundlich), hydrophob (wasserabweisend) oder gegen sichtbare Fingerabdrücke auszustatten. Die Bio-Gate AG ist mit der neuen Beschichtungstechnologie in der Lage, nahezu alle industriell relevanten Beschichtungen in hoher Qualität anzubieten. Das eröffnet eine Vielzahl neuer Märkte wie beispielsweise beim Oberflächenschutz, im Konsumbereich bei Alltagsgegenständen, in unterschiedlichen Umwelt- sowie Energiebereichen und natürlich im Bereich der Medizintechnikgeräte und -werkzeuge. Das Marktforschungsunternehmen Markets and Markets geht von einem weltweiten Umsatzvolumen für multifunktionale Beschichtungstechnologien von 5,5 Mrd. Euro im Jahr 2022 aus.

Vertrieb der Hygieneprodukte intensiviert und auf neue Vertriebskanäle und Regionen erweitert Neben dem gestärkten Technologie-Portfolio hat die Bio-Gate AG mit den Investitionen in den Vertrieb die Voraussetzungen geschaffen, um die auf MicroSilver BGTM-basierenden Produkte der BioEpiderm MED noch stärker international anzubieten. Neben der forcierten Internationalisierung in Westeuropa sind mittlerweile auch neue Registrierungen als Biozid für beispielsweise die BG-Imprägnierung in Osteuropa erfolgt, darunter die mit rund 38 Mio. Menschen wichtige Volkswirtschaft Polen.

Zudem werden zukünftig über neu erschlossene Vertriebskanäle die Produkte des Geschäftsfelds Industrie & Hygiene an eine Vielzahl von professionellen Kunden adressiert. Dazu zählen Abnehmer aus dem industriellen und öffentlichen Sektor für beispielsweise die Bereiche Gesundheit und Infektionsschutz sowie Arbeitsschutz und Veterinärmedizin. Auch die BG-Imprägnierung für Behandlung von Oberflächen wird über diese Kanäle angeboten. Die Produkte eignen sich ideal für Mitarbeiter im Bereich der Arztpraxen, bei mobilen Pflegediensten, bei medizinischem Pflegepersonal, sowie bei Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Allen Produkten unter der Eigenmarke BioEpiderm MED ist gemein, dass sie einen Schutzschild auf Oberflächen bzw. der Haut aufbauen.

Die Wirksamkeit der BG-Imprägnierung konnte zum Jahreswechsel 2021/22 in einer Feldstudie erneut belegt werden. Unter dem Titel "Durchführung und Monitoring nachhaltiger Hygiene-Maßnahmen in U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen in Nürnberg" sind die überzeugenden Ergebnisse in dem Branchen-Journal Verkehr und Technik (V+T 01/2022, Seite 21-24) veröffentlicht worden. Im Rahmen der Feldstudie zeigte die BG-Imprägnierung eine nachhaltige Wirksamkeit von bis zu drei Wochen nach einmaliger Applikation.

Über Bio-Gate: Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

