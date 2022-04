DGAP-News: Bio-Gate AG erweitert Geschäftsfeld Dermakosmetik mit CBD-Produkten (deutsch)

Bio-Gate AG erweitert Geschäftsfeld Dermakosmetik mit CBD-Produkten

Bio-Gate erweitert Geschäftsfeld Dermakosmetik mit CBD-Produkten

- Exklusive Vermarktung der Marke PURA H&W in der D-A-CH Region durch Bio-Gate

- Vertriebsstart in 2022

- Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege durch Ausbau der Zusammenarbeit mit Avicanna weiter gestärkt

Nürnberg/Bremen, 13. April 2022 - Die Bio-Gate AG ( ISIN DE000BGAG981 ), ein führender Anbieter im Bereich innovativer Gesundheitstechnologien, hat den im Vorjahr geschlossenen Kooperationsvertrag mit Avicanna, Toronto (Kanada), erweitert. Neben der Entwicklung von Wirkkosmetik und medizinischen Pflegeprodukten für den Partner startet Bio-Gate noch in der ersten Jahreshälfte 2022 den Vertrieb der Produktlinie PURA H&W. Darüber hinaus sollen sukzessive weitere auf CBD basierende Produkte in den stark wachsenden Markt für Cannabidiole gebracht werden.

Im Rahmen der im Sommer 2021 gestarteten Zusammenarbeit entwickelte Bio-Gate bereits unterschiedliche innovative Wirkkosmetik und medizinische Pflegeprodukten für Avicanna. Durch Kombination von Mikrosilber und CBD (Cannabidiol ist ein Phyto- Cannabinoid aus Hanf (Cannabis)) entfalten diese Produkte eine verstärkt entzündungshemmende und entkrampfende Wirkung. Die kombinierten Produkte entsprechen den aktuellen EU-Vorschriften. Aufbauend auf der Entwicklungskooperation mit Avicanna wird auch der Vertrieb der PURA H&W-Produktlinie in Kürze starten. Die Bio-Gate AG besitzt die exklusiven Vertriebsrechte für den deutschsprachigen Raum in Europa (D-A-CH-Region). Die Vermarktung erfolgt über das etablierte Vertriebsnetz des Unternehmens.

Neben der PURA H&W-Produktlinie sollen darüber hinaus weitere Produktvariationen mit medizinisch wirksamen Cannabidiolen von Bio-Gate auf den Markt gebracht werden. Die Nachfrage im Markt für Cannabidiole steigt dynamisch: Im Jahr 2021 erreichte der CBD-Markt alleine in Europa ein Volumen von mehr als 400 Mio. Euro. Laut dem Statistikportal statista sollen sich die Umsätze bis 2025 auf fast 3,2 Mrd. Euro verachtfachen. Der zukünftige Vertrieb der stark im Trend liegenden CBD-Produkte ist eine Ergänzung zum umfangreichen Produktportfolio der Bio-Gate und stärkt das Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege nochmals.

Unser Partner Avicanna ist bereits mit diversen Produkten in Nordamerika etabliert und wird vorrangig diese Region mit den kombinierten Pflegeprodukten bedienen. Für Bio-Gate ist die Ausweitung der Zusammenarbeit ein bedeutender Schritt in einen weiteren lukrativen Wachstumsmarkt, der zudem das bereits umsatzstarke Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege um neue, innovative Produkte ergänzt. Dies steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie, Basistechnologien schrittweise auf neue Geschäfts- und Anwendungsbereiche zu übertragen und so neue Märkte mit neuen Produktapplikationen zu erschließen.

