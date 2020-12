DGAP-News: Biohacks GmbH begibt Unternehmensanleihen (deutsch)

Biohacks GmbH begibt Unternehmensanleihen

PRESSEMITTEILUNG

Biohacks GmbH begibt Unternehmensanleihen

* Stark wachsender Anbieter von hochwertigen Functional Food-Produkten begibt Anleihen zur Wachstumsfinanzierung

* Privatplatzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 5,0 % p.a. und einer Laufzeit von 2 Jahren

* Öffentliches Angebot einer weiteren Anleihe mit einem Zinssatz von 3,5 % p.a. und einer Laufzeit von 1 Jahr geplant

* Investoren profitieren vom Megatrend "Biohacking" im Bereich der Ernährung

Düsseldorf, 14. Dezember 2020. Die Biohacks GmbH ("Biohacks", "das Unternehmen"), ein Anbieter von hochwertigen Functional Food-Produkten, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H20J8) im Volumen von bis zu 8.000.000 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung. Das Wertpapier hat einen Zinssatz von 5,0 % p.a. bei einer Laufzeit von 2 Jahren. Mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro richtet sich die Anleihe an qualifizierte Investoren. Der Emissionserlös soll zur Wachstumsfinanzierung verwendet werden, insbesondere für die internationale Expansion, die Entwicklung neuer Produkte und die Intensivierung des Produktmarketings.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft die Emission einer weiteren Anleihe (ISIN DE000A3H20H2) mit einem Volumen von bis zu 999.000 Euro, die sich an Privatanleger richtet. Sie hat einen Zinssatz von 3,5 % p.a. bei einer Laufzeit von 1 Jahr und wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots ausgegeben. Das Angebot steht unter anderem unter der Bedingung der Veröffentlichung eines Wertpapier-Informationsblattes, das voraussichtlich am 21. Dezember 2020 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wird. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB) und die Anleihebedingungen stehen voraussichtlich ab dem 21. Dezember 2020 auf https://anleihe.biohackscompany.com als Download zur Verfügung.

Torsten Schwehm, Geschäftsführer der Biohacks GmbH: "Biohacking ist ein Megatrend im Bereich der Ernährung. Mit der Biohacks-Anleihe investieren Anleger in ein stark wachsendes Unternehmen in einem dynamischen Zukunftsmarkt. Mit leistungssteigernden Produkten aus natürlichen Inhaltsstoffen und einer konsequenten Expansionsstrategie werden wir unseren Marktanteil deutlich ausbauen. Die Platzierung der Unternehmensanleihen versetzt uns in die Lage, das Wachstumstempo deutlich zu steigern. Mittelfristig streben wir einen Jahresumsatz von etwa 90 Millionen Euro bei einer attraktiven Marge an."

Biohacks entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige vegane und Bio-zertifizierte Nahrungsmittel, die Menschen helfen ihre optimale Leistungsfähigkeit abzurufen. Die Functional Food-Produkte "Hang & Over" und "Sleep & Well" werden bereits über mehr als 4.000 Filialen renommierter Einzelhändler wie DM, Edeka und REWE sowie über Amazon vermarktet. Im Rahmen der Wachstumsstrategie plant Biohacks die Erweiterung der Produktpalette und wird zeitnah eine neue vegane Energy-Drink-Alternative mit natürlichen Inhaltsstoffen am Markt einführen. Allein in Deutschland liegt das Marktvolumen von Energy Drinks bei über 1,2 Milliarden Euro. Biohacks profitiert vom Trend zu natürlichen und veganen Produkten.

Eckdaten Anleihe 2020/2022 Emittentin: Biohacks GmbH Emissionsvolumen: 8.000.000 EUR WKN / ISIN: ISIN: DE000A3H20J8; WKN: A3H20J Kupon: 5,0 % p. a. Laufzeit: 2 Jahre, ab dem 22. Dezember 2020 Stückelung / Emissionspreis: 100.000 EUR / 100 % Rückzahlung: Fällig am 21. Dezember 2022 zum Nennbetrag (100 %) Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung Ausgabe-/Valutatag: 22. Dezember 2020

Eckdaten Anleihe 2020/2021 Emittentin: Biohacks GmbH Emissionsvolumen: 999.000 EUR WKN / ISIN: ISIN: DE000A3H20H2; WKN: A3H20H Kupon: 3,5 % p. a. Laufzeit: 1 Jahr, ab dem 22. Dezember 2020 Stückelung / Emissionspreis: 1.000 EUR / 100 % Rückzahlung: Fällig am 21. Dezember 2021 zum Nennbetrag (100 %) Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung Ausgabe-/Valutatag: 22. Dezember 2020

Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Sie unter: https://anleihe.biohackscompany.com

Unternehmenskontakt Biohacks GmbH Dr. Ingo Lange - Geschäftsführer Rather Str. 25 40476 Düsseldorf +49 211 94 25 60 24

Wirtschafts- und Finanzpresse Kirchhoff Consult AG Jan Hutterer Borselstraße 20 22765 Hamburg T +49 40 60 91 86 0 biohacks@kirchhoff.de

Über Biohacks GmbH Die Biohacks GmbH entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige vegane und Bio-zertifizierte Produkte, die Menschen helfen ihre optimale Leistungsfähigkeit abzurufen. Die Functional Food-Produkte "Hang & Over" und "Sleep & Well" werden über Online-Plattformen und mehr als 4.000 Filialen renommierter Einzelhändler verkauft. Das Unternehmen verfolgt eine konsequente Expansionsstrategie mit der Einführung weiterer Produkte sowie den Eintritt in neue Märkte. Mittelfristig wird ein Jahresumsatz von etwa 90 Millionen Euro bei einer attraktiven Marge angestrebt.

Weitere Informationen unter: https://anleihe.biohackscompany.com

WICHTIGER HINWEIS Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Diese Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht so ausgelegt werden. In Bezug auf die Schuldverschreibungen mit der ISIN DE000A3H20J8 gab und gibt es kein öffentliches Angebot. Ein Prospekt wird im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen nicht erstellt. Die Schuldverschreibungen dürfen in Rechtsordnungen nicht unter Umständen öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der Schuldverschreibungen in der betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die Schuldverschreibungen erstellen oder registrieren lassen muss.

Der Kauf oder die Zeichnung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Biohacks GmbH mit der ISIN DE000A3H20H2 kann daher ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gestatteten Wertpapier-Informationsblatts erfolgen, das nach der Gestattung kostenlos auf dieser Website heruntergeladen werden kann. Soweit auf dieser und den folgenden Seiten Prognosen, Erwartungen, Meinungen oder Einschätzungen geäußert oder Zukunftsaussagen außerhalb des Wertpapier-Informationsblatts getroffen werden, sei darauf hingewiesen, dass zur Beurteilung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen ausschließlich die Angaben im Wertpapier-Informationsblatt maßgeblich sind.

Es wird geraten, vor jeder Anlageentscheidung das Wertpapier-Informationsblatt für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Biohacks GmbH mit der ISIN: DE000A3H20H2 inklusive etwaiger Aktualisierungen und im Übrigen, mithin auch hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Biohacks GmbH mit der ISIN: DE000A3H20J8, sonstige allgemein zugängliche Informationsquellen über die Inhaber-Teilschuldverschreibungen heranzuziehen und sich fachlich und unter Berücksichtigung der jeweils persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten zu lassen.

Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Schuldverschreibungen werden im Vertrauen auf Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, in denen die Verordnung (EU) 2017/1129 ('Prospektverordnung') in ihrer jeweils gültigen Fassung Anwendung findet (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 lit. e der Prospektverordnung ('Qualifizierte Anleger') handelt. Bei jeder Person in den maßgeblichen Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein 'Investor'), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein.

