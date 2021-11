DGAP-News: Biotest AG: Biotest erhält die Zulassung für Intratect(R) in Frankreich (deutsch)

Biotest AG: Biotest erhält die Zulassung für Intratect(R) in Frankreich

PRESSEMITTEILUNG

Biotest erhält die Zulassung für Intratect(R) in Frankreich

* Zulassung in letztem großen europäischen Immunglobulin-Markt, in dem Biotest bislang noch keine Zulassung hatte

* Biotest beginnt landesweite Vermarktung für eine zukünftige Umsatzsteigerung von Intratect(R)

* Immunglobulin-Markt in Frankreich hat Umsatzvolumen von 550 Millionen Euro

Dreieich, 30. November 2021. Die Biotest AG gibt heute die Marktzulassung in Frankreich für das humane intravenöse Immunglobulin-Präparat Intratect(R) bekannt. Intratect(R) wird in zwei Konzentrationen (50 g/l und 100 g/l) von Biotest hergestellt und weltweit vermarktet. Der regulatorische Prozess (Repeat Use Procedure) sowie die Zulassung von Intratect(R) in Frankreich konnten dabei in sehr kurzer Zeit abgeschlossen werden.

Intratect(R) ist ein wichtiger Bestandteil im Portfolio von Biotest mit weltweit über 50 Zulassungen. Das breite Indikationsspektrum umfasst die Substitutions-therapie bei primären und sekundären Immundefekterkrankungen sowie die Immunmodulation bei primärer Immunthrombozytopenie, Guillain-Barré-Syndrom, Kawasaki-Syndrom, chronisch inflammatorischer demyelinisierender Polyradikuloneuropathie und multifokaler motorischer Neuropathie.

Aufgrund einer Knappheit humaner intravenöser Immunglobulin-Präparate in Frankreich vermarktet Biotest schon seit dem Frühjahr 2021 Intratect(R) in beiden Konzentrationen auf Basis einer nationalen Ausnahmegenehmigung. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Vermarktung von Intratect(R) nun auf Basis einer regulären Zulassung in Frankreich weiter ausbauen können" betont Henrik Oehme, Head of Region Middle East, Africa & France, "mit der Zulassung von Intratect(R) gibt es nun ein weiteres humanes intravenöses Immunglobulin-Präparat in Frankreich, das dazu beiträgt, eine kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesem für sie lebenswichtigen Präparat sicherzustellen."

Der Bedarf an Immunglobulin-Präparaten in Frankreich beträgt zirka 10 Tonnen pro Jahr. "Wir bedanken uns für die partnerschaftliche Zusammenarbeit der französischen Behörden, die es uns erlaubt, unseren Beitrag zur Versorgung der Patienten in Frankreich zu leisten", sagt Dr. Olivier Samama, Geschäftsführer Biotest France SAS.

Über Intratect(R) Intratect(R) ist ein polyvalentes Immunglobulin G-Präparat aus humanem Blutplasma zur intravenösen Applikation (IVIG). Die Fertiglösung eignet sich zur Substitutionstherapie bei primärem und sekundärem Antikörpermangelsyndrom, sowie zur Immunmodulation bei Autoimmunerkrankungen wie ITP, GBS, CIDP, MMN und dem Kawasaki-Syndrom. Dosierung und Dauer der Behandlung richten sich nach der Indikation und der Schwere der Erkrankung.

Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

