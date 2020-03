DGAP-News: Biotest AG: Biotest übertrifft EBIT Prognose im Geschäftsjahr 2019 (deutsch)

Biotest AG: Biotest übertrifft EBIT Prognose im Geschäftsjahr 2019

Biotest übertrifft EBIT Prognose im Geschäftsjahr 2019

* Umsatzprognose mit Umsatzanstieg von 4,7% erfüllt

* EBIT im Kerngeschäft mit 68,6 Mio. EUR sehr profitabel

* Drei neue Plasmazentren im Jahr 2019 eröffnet

* Biotest lädt zur virtuellen Hauptversammlung am 8. Mai 2020 ein

Dreieich, 30. März 2020. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete die Biotest Gruppe in den fortgeführten Geschäftsbereichen Umsatzerlöse in Höhe von 419,1 Mio. EUR nach 400,3 Mio. EUR im Jahr zuvor. Das entspricht einem Umsatzanstieg von 4,7 Prozent.

Das EBIT in den fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im Geschäftsjahr 2019 auf -1,2 Mio. EUR nach 10,6 Mio. EUR im Vorjahr.

Das im bereinigten EBIT dargestellte Kerngeschäft der Biotest Gruppe ist mit 68,6 Mio. EUR wie im Vorjahr sehr profitabel.

in Millionen EUR 2019 2018 EBIT -1,2 10,6 Aufwendungen für Biotest Next Level* 68,4 53,4 Aufwendungen für monoklonale Antikörper 1,4 3,9 Außerordentliche Erträge - - 0,8 EBIT bereinigt 68,6 67,1 * Den Aufwendungen für Biotest Next Level wurden die Forschungs- und Entwicklungskosten für Produkte, die ausschließlich in der neuen Anlage hergestellt werden können, zugerechnet.

Für die fortgeführten Geschäftsbereiche der Biotest Gruppe ergab sich daraus ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von -1,3 Mio. EUR nach -6,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis nach Steuern (EAT) der Biotest Gruppe im fortgeführten Geschäftsbereichen lag somit bei -4,7 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -12,9 Mio.

EUR). Dadurch ergibt sich ein Ergebnis je Stammaktie von -0,13 EUR nach -0,34 EUR

im Vorjahr.

Die Biotest Gruppe hat für das Geschäftsjahr 2019 die Umsatzprognose erfüllt und EBIT-Prognose übertroffen.

Biotest hat im Jahr 2019 das konzerneigene Netzwerk von Plasmastationen erneut erweitert und jeweils ein neues Sammelzentrum in Deutschland, Tschechien und Ungarn in den Verbund von mittlerweile 22 Stationen integriert. Dadurch hat die Gesellschaft die strategisch wichtige Eigenversorgung mit Blutplasma weiter ausgebaut.

Bei unserem Expansionsprojekt Biotest Next Level wurde im November 2019 am Standort Dreieich die erste von insgesamt drei Abnahmeinspektionen durch die Behörden durchgeführt. Dabei wurden die Medienversorgung der Produktion und die Reinräume erfolgreich von den Behörden abgenommen. In der für Juni 2020 geplanten nächsten Inspektion werden die Qualifizierung der Produktionsanlagen, die Inprozess-Labore, sowie die gesamte Dokumentation des späteren Produktionsbetriebs im Fokus stehen. Für das vierte Quartal 2020 wird produktionsbegleitend die Inspektion der Herstellung der sogenannten Consistency Chargen erwartet.

Ausblick 2020: Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzanstieg von etwa 10 %. Das Ergebnis wird im Jahr 2020 von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Neben den erwarteten Belastungen aus dem Expansionsprojekt Biotest Next Level in Höhe von 80 bis 90 Mio. EUR, inklusive der zugehörigen Forschungs- und Entwicklungskosten, könnte sich die angespannte Lage in den Krisenregionen insbesondere im Nahen Osten und Asien bemerkbar machen. Aufgrund der vorgenannten Einflussfaktoren geht der Vorstand von einem EBIT von - 10 bis -5 Mio. EUR aus. Für das um Ergebnisbelastungen aus dem Projekt Biotest Next Level bereinigte EBIT geht der Vorstand von einem Anstieg auf 70 bis 85 Mio. EUR aus.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wurde unter der Annahme aufgestellt, dass die Ausbreitung des Coronavirus keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der Biotest hat. Die derzeit vorherrschende hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren Ausbreitung des Coronavirus und etwaiger wirtschaftlicher Folgen begrenzt jedoch die Sicherheit der Planannahmen.

Der Geschäftsbericht 2019 ist auf der Internetseite des Unternehmens unter

http://www.biotest.com/de/de/investor_relations/news_und_publikationen_/publikationen/praesentationen_und_analysten_.cfm

abrufbar. Dort wird am 1.April 2020 ebenfalls die Präsentation zur Telefonkonferenz für Analysten und Journalisten zum Download zur Verfügung stehen.

Biotest macht als innovatives Unternehmen unverzüglich von der neuen Rechtslage Gebrauch und lädt als eines der ersten deutschen Unternehmen am 8. Mai zu einer virtuellen Hauptversammlung ein. Somit trägt Biotest dem berechtigten Interesse der Aktionäre nach umfassenden Informationen und zeitnaher Dividendenauszahlung Rechnung und berücksichtigt gleichzeitig die Gesundheit der Aktionäre in der besonderen Corona Situation.

Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

