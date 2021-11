DGAP-News: Biotest AG: Cytotect CP(R) Biotest aktiviert Immunzellen, die für die Bekämpfung des Cytomegalievirus entscheidend sind (deutsch)

Biotest AG: Cytotect CP(R) Biotest aktiviert Immunzellen, die für die Bekämpfung des Cytomegalievirus entscheidend sind

Cytotect CP(R) Biotest aktiviert Immunzellen, die für die Bekämpfung des Cytomegalievirus entscheidend sind

* Das Cytomegalievirus (CMV) führt bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem zu schwerwiegenden Komplikationen, insbesondere nach Transplantationen

* Antivirale Medikamente unterdrücken die Bildung neuer CMV-Partikel bei infizierten Patienten, können jedoch weder eine Erstinfektion gesunder Zellen verhindern noch das Immunsystem der Patienten unterstützen

* Ergebnisse einer neuen Studie zeigen, dass Cytotect CP(R) Biotest neben antiviralen Wirkungen, wie z. B. der Virusneutralisierung, auch die CMV-spezifische Immunität stimulieren kann

Dreieich, 16. November 2021. Das Cytomegalievirus ist der häufigste Erreger von Virusinfektionen nach Transplantationen. Eine Infektion mit CMV führt zu erheblicher Morbidität und Mortalität bei immunsupprimierten Empfängern von soliden Organ- oder Stammzelltransplantaten. Cytotect CP(R) Biotest enthält spezifische Antikörper, die CMV neutralisieren. Daher wird es bei stark immunsupprimierten Patienten eingesetzt, um sie vor den negativen Folgen dieses Virus zu schützen. Außerdem wurde beschrieben, dass Cytotect CP(R) Biotest immunmodulierende Eigenschaften haben kann, z. B. indem es durch die Hemmung von überschießenden Immunreaktionen im entzündlichen Milieu von Transplantationspatienten die Organabstoßung unterdrückt.

Eine neue wissenschaftliche Veröffentlichung von Deml und Kollegen zeigt, dass das CMV-Hyperimmunglobulin Cytotect CP(R) Biotest bei Patienten mit CMV-Infektion mehrere positive Wirkungen hat. [1] Die von der Biotest AG unterstützte Studie hat CMV-positive und CMV-negative Blutspender und ihre Immunantwort gegen CMV analysiert.

Die neuen Daten zeigen, dass Cytotect CP(R) Biotest in der Lage ist, verschiedene Immunzellen zu aktivieren. Dazu gehört auch die Aktivierung von zytotoxischen T-Lymphozyten durch CMV, die durch einen immunologischen Prozess, der als Kreuzpräsentation bezeichnet wird, erfolgen kann. In dieser Studie war der Effekt bei der Anwendung von Cytotect CP(R) Biotest stärker ausgeprägt und wurde - was sehr wichtig ist - auch in Gegenwart von Immunsystem unterdrückender Therapie festgestellt, die zur Standardbehandlung von Patienten nach Transplantationen gehört.

"Insgesamt zeigt diese Studie, dass die Anwendung von Cytotect CP(R) Biotest bei Transplantationen - zusätzlich zur Übertragung einer passiven humoralen Immunität - auch eine schnellere und stärkere zelluläre Immunreaktion gegen die CMV-Infektion fördern kann und auf diese Weise zur CMV-Prophylaxe beiträgt", so Dr. Christian Hüber, Senior Manager Corporate Medical Affairs bei Biotest. Interessanterweise stimmen die Daten sehr gut mit neuen Erkenntnissen britischer Forscher überein, die kürzlich gezeigt haben, dass Cytotect CP(R) Biotest die Aktivierung natürlicher Killerzellen über einen Mechanismus fördern, der als antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität bezeichnet wird. [2] Obwohl sie einen solchen Effekt auch mit experimentellen monoklonalen Antikörpern beobachteten, trat dieser besonders deutlich in Erscheinung, als sie in ihren Untersuchungen das kommerziell erhältliche und zugelassene Produkt Cytotect CP(R) Biotest einsetzten.

Biotest begrüßt diese neuen Daten und zieht die Unterstützung weiterer Studien zur Untersuchung der Wirkungsweise von Cytotect CP(R) Biotest und anderer Hyperimmunglobuline in Erwägung.

Über Cytotect CP(R) Biotest Cytotect CP(R) Biotest ist ein Cytomegalievirus-spezifisches Hyperimmunglobulin-Präparat mit einem hohen Antikörpertiter gegen CMV. Das Produkt ist zur Prophylaxe klinischer Manifestationen einer CMV-Infektion bei Patienten mit immunsuppressiver Therapie, insbesondere bei Transplantatempfängern, zugelassen. Die gleichzeitige Vergabe von geeigneten Virostatika sollte zur CMV-Prophylaxe in Betracht gezogen werden. Cytotect CP(R) Biotest wird in verschiedenen Ländern auch unter den Namen Megalotect(R), Megalotect CP(R), Cytomegatect(R) und NeoCytotect(R) vertrieben.

Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

[1] Deml, L., et al., Stimulatory Effect of CMV Immunoglobulin on Innate Immunity and on the Immunogenicity of CMV Antigens. Transplant Direct, 2021. 7(11): p. e781. [2] Vlahava, V.M., et al., Monoclonal antibodies targeting nonstructural viral antigens can activate ADCC against human cytomegalovirus. J Clin Invest, 2021. 131(4).

