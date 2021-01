DGAP-News: Bitcoin Group SE: Eigenbestand an Kryptowährungen knackt die 100-Millionen-Euro-Marke (deutsch)

Bitcoin Group SE: Eigenbestand an Kryptowährungen knackt die 100-Millionen-Euro-Marke

Bitcoin Group SE: Eigenbestand an Kryptowährungen knackt die 100-Millionen-Euro-Marke

Herford, 06. Januar 2021 - Die Bitcoin Group SE ( ISIN DE000A1TNV91 ) startet mit Nachdruck ins neue Jahr. Durch den über die futurum bank AG betriebenen Kryptowährungs-Handelsplatz Bitcoin.de profitiert das Unternehmen signifikant von der wachsenden Popularität der Kryptowährungen. Dies macht sich nicht nur an den zunehmenden Handelsaktivitäten der mehr als 900.000 Kunden auf Bitcoin.de bemerkbar.

Parallel zu den jüngsten Rekordständen des Bitcoin, der zu Beginn des Jahres 2021 die Notiz von EUR 28.000 überschritten hatte, vermeldet die Bitcoin Group SE ebenfalls einen neuen Höchststand der eigenen gehaltenen Kryptowährungsbestände. So knackte der Eigenbestand des Unternehmens an gehaltenen Kryptowährungen jüngst die 100-Millionen-Euro-Marke. Dabei entfällt der größte Anteil des Eigenbestands auf Bitcoin, der Rest verteilt sich auf weitere populäre Kryptowährungen. Zum Vergleich: In der Bilanz zum 31. Dezember 2019 wies die Bitcoin Group SE einen Bestand von EUR 27,5 Mio. aus. Bereits Anfang Dezember 2020 meldete das Unternehmen das Überschreiten des Werts von EUR 60 Mio.

"Als Betreiber eines der größten Kryptowährungshandelsplätze Europas freuen wir uns sehr über die dynamische Entwicklung des Bitcoin und das kontinuierliche Wachstum der Community - sowohl aufseiten von Privat- als auch Geschäftskunden. Ihnen wollen wir auch im zehnten Jahr des Bestehens von Bitcoin.de ein zuverlässiger Partner sein und die Verbreitung von Kryptowährungen weiter prägen. Kryptowährungen sind gekommen, um zu bleiben, das haben wir stets betont und selbst eine Großbank wie JP Morgan prognostiziert mittlerweile einen Bitcoinkurs von mehr als USD 140.000. Dies und die stetig steigenden Notierungen des Bitcoin untermauern unsere Einschätzung somit eindrücklich. Dass sich die Entwicklung bilanziell für unser Unternehmen und somit in doppelter Hinsicht für unsere Aktionäre positiv auswirkt, ist eine buchstäbliche Win-win-Situation", sagt Marco Bodewein, geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group SE.

Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum und Litecoin betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE,

ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.

Über Bitcoin.de: Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Bitcoin-Handelsplatz und mit mehr als 900.000 Kunden zugleich einer von Europas größten Bitcoin-Marktplätzen. Nach mehr als 9-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Bitcoin-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (letzte Prüfung zum Stichtag 08. Oktober 2019) prüfen. Die einzigartige Integration mit einem Bankkonto der Fidor-Bank über den Expresshandel erlaubt es, den Handel so schnell wie auf einer Börse abzuwickeln. Neben Bitcoin können auf Bitcoin.de Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC) und Bitcoin Satoshi Vision (BSV) gegen Euro gehandelt werden.

Kontakt: Bitcoin Group SE Marco Bodewein Nordstraße 14 32051 Herford E-Mail: ir2020@bitcoingroup.com Telefon: +49.5221.69435.20 Telefax: +49.5221.69435.25 Website: www.bitcoingroup.com

Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Jens Jüttner Tel.: +49.89.1250903-30 E-Mail: jj@crossalliance.de Website: www.crossalliance.de

Bitcoin Group SE Nordstrasse 14 32051 Herford Deutschland Telefon: +49.5221.69435.20 Fax: +49.5221.69435.25 E-Mail: ir2020@bitcoingroup.com Internet: www.bitcoingroup.com

ISIN: DE000A1TNV91

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

