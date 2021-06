DGAP-News: BitDAO schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 230 Mio. US-Dollar ab, um eine der größten DAOs weltweit zu starten (deutsch)

BitDAO schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 230 Mio. US-Dollar ab, um eine der größten DAOs weltweit zu starten

BitDAO schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 230 Mio. US-Dollar ab, um eine der größten DAOs weltweit zu starten BitDAO hat einen Private Sale mit einer Finanzierung von über 230 Mio. US-Dollar durch Investoren (Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital und Dragonfly Capital) sowie andere Partner abgeschlossen

Bybit hat sich zu wiederkehrenden Beiträgen zu BitDAO verpflichtet

BitDAO beabsichtigt, seine erheblichen finanziellen Ressourcen und seinen Talentpool einzusetzen, um die Innovation, die Zusammenarbeit und das Wachstum im Bereich der dezentralisierten Finanzwirtschaft (DeFi) zu verbessern

PANAMA CITY, PANAMA - Media OutReach - 16. Juni 2021 - BitDAO, eine der weltweit größten dezentralisierten autonomen Organisationen, hat einen Private Sale in Höhe von 230 Mio. US-Dollar mit anfänglichen Partnern, angeführt von Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital und Dragonfly Capital, abgeschlossen. Zu den weiteren Projektteilnehmern gehören Alan Howard, Jump Capital, die Spartan Group, Fenbushi und Kain Warwick von Synthetix, insgesamt über 20 Institutionen und DeFi-Projekte.

BitDAO soll eine entscheidende Rolle beim Wachstum der dezentralisierten Token Economy spielen BitDAO beabsichtigt, die massenhafte Einführung von Open Finance und der dezentralisierten Token Economy zu fördern und voranzutreiben.

Als ursprünglicher Unterstützer von BitDAO hat sich Bybit zu einem Beitrag von 2,5 BPS aus seinem Terminkontrakt-Handelsvolumen zum Treasury von BitDAO verpflichtet, was gemäß der Run Rate für Januar-Mai 2021 über 1,0 Mrd. US-Dollar pro Jahr entsprechen dürfte. Die wiederkehrenden Beiträge von Bybit zu BitDAO werden im Einklang mit dem geschäftlichen Wachstum von Bybit und dem Wachstum der gesamten Kryptobranche vorgenommen.

Der anfängliche Schwerpunkt von BitDAO: Bereitstellung von Finanzierung, F&E und Liquidität BitDAO setzt sich mit voller Kraft für DeFi ein und wird erhebliche finanzielle Ressourcen und seinen Talentpool dafür verwenden, das Wachstum von DeFi voranzutreiben, insbesondere in den Bereichen Finanzierung, F&E und Liquidität.

BitDAO beabsichtigt, Blockchain-Technologien durch Zuschüsse (à la Gitcoin) zu fördern sowie bestehende Projekte und neue Vorhaben durch Token Swaps zu unterstützen.

Die mit BitDAO verbundenen F&E-Zentren planen, hunderte talentierte Mitarbeiter einzusetzen, um Innovationen zu entwickeln und technische Herausforderungen des Sektors zu überwinden.

Das Treasury von BitDAO wird mit seinen wiederkehrenden Beiträgen einer der größten von einer DAO kontrollierten Pools von Assets sein. Diese Assets können eingesetzt werden, um die Liquidität von Partnern zu unterstützen und neue Protokolle wie Decentralized Exchanges (DEX), Lending- und Synthetics-Protokolle aufzubauen.

Ein Changemaker für andere Changemaker In Zusammenarbeit mit DeFi- und CeFi-Partnern weltweit möchte BitDAO das Wachstum des gesamten Ökosystems statt nur einer einzigen proprietären Blockchain-Technologie fördern. BitDAO wird mit Changemakern zusammenarbeiten, um die dezentralisierte Token Economy voranzutreiben und die Zukunft der Finanzwirtschaft zum Vorteil aller Teilnehmer mitzugestalten. Über BitDAO BitDAO ist eine der weltweit neuesten und größten dezentralisierten autonomen Organisationen, die zu dem Zweck gegründet wurde, durch die Beschleunigung der dezentralisierten Token Economy weltweit gleiche wirtschaftliche Ausgangsbedingungen für alle zu schaffen.

Disclaimer: Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtsgebieten, in denen dies gesetzlich untersagt ist, veröffentlicht oder verbreitet werden. Diese Mitteilung ist allein für Informationszwecke bestimmt und stellt keinesfalls eine Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Verkauf oder die Anforderung eines Angebots zum Kauf von Crypto Assets oder Wertpapieren dar. In den Vereinigten Staaten dürfen Wertpapiere nicht ohne Registrierung oder eine Ausnahme zur Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jetzt gültigen Fassung angeboten oder verkauft werden, und jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren wird in den Vereinigten Staaten durch ein Prospekt vorgenommen, das vom Emittenten oder dem verkaufenden Inhaber der Wertpapiere erhältlich ist und detaillierte Informationen über das Unternehmen und die Geschäftsführung sowie Unternehmensabschlüsse enthält.

Diese Mitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, d.h. Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die schwer vorherzusagen sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. BitDAO übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Veröffentlichungsdatum oder neuen Informationen oder dem Eintreten von unerwarteten Ereignissen zu aktualisieren.

