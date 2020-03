DGAP-News: Blättchen & Partner berät das Management der MCL Computer & Zubehör beim Verkauf an One Equity Partners (deutsch)

Blättchen & Partner berät das Management der MCL Computer & Zubehör beim Verkauf an One Equity Partners

Blättchen & Partner berät das Management der MCL Computer & Zubehör beim Verkauf an One Equity Partners

München, 26. März 2020 - Die amerikanische Private-Equity-Beteiligungsgesellschaft One Equity Partners hat den Enterprise IT Spezialisten MCL Computer & Zubehör GmbH erworben. Verkäufer war der Private Equity Fonds Lead Equities. Das MCL-Management hat sich im Zuge der Transaktion wesentlich rückbeteiligt. Blättchen & Partner hat das MCL-Management im Rahmen der Transaktion beraten.

MCL bietet mehr als 3.500 mittelständischen Kunden und Behörden umfangreiche IT-Lösungen im deutschen und österreichischen Markt an. Das Angebot reicht von Cloud-, digitalen Infrastruktur- und IoT-Lösungen bis hin zu Support und Managed Services. Das Unternehmen mit Sitz in Böblingen hat mehr als 160 Mitarbeiter an sieben Standorten in der Region.

One Equity Partners hat einen Fokus auf mid-market Investments. In der Vergangenheit zählten bereits weitere IT-Beratungs- und Softwareunternehmen wie Computer Design & Integration, Lutech und Crayon zu den Beteiligungen.

Blättchen & Partner hat das Management von MCL im Rahmen des Verkaufs mit Prof. Dr. Alexander Götz beraten.

Über Blättchen & Partner

Blättchen & Partner berät regelmäßig Managementteams unterschiedlichster Unternehmen und Branchen und verfügt über eine über 20 jährige Expertise in der Beratung und Implementierung von Management- und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen.

Kontakt: Blättchen & Partner GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 München Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de

