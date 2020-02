DGAP-News: Blättchen & Partner berät das Management von PharmaZell beim Verkauf an Bridgepoint (deutsch)

Blättchen & Partner berät das Management von PharmaZell beim Verkauf an Bridgepoint

Blättchen & Partner berät das Management von PharmaZell beim Verkauf an Bridgepoint

München, 18. Februar 2020 - Der internationale Private-Equity-Investor Bridgepoint erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an PharmaZell von DPE Deutsche Private Equity und Maxburg Capital Partners. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

PharmaZell ist ein führender unabhängiger Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen (API) auf dem äußerst stabilen und spezialisierten API-Markt. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von mehr als 70 Wirkstoffen und hält eine führende Position in der Branche von Produkten zur Behandlung von Atemwegs-, Entzündungs- und Leberkrankheiten, die durch veränderte Lebensgewohnheiten begünstigt werden. Viele der Produkte des Unternehmens erfordern spezielle Behandlungsverfahren und/oder Technologien. PharmaZell, mit Hauptsitz in Raubling (bei München), betreibt vier hochmoderne Produktions- und F&E-Standorte in Deutschland, Italien und Indien und beschäftigt weltweit mehr als 900 Mitarbeiter.

Bridgepoint verwaltet über 29 Milliarden Euro, die von globalen Investoren zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehören öffentliche und private Pensionsfonds, Vermögensverwalter, Family Offices, unabhängige Behörden und Versicherungsgesellschaften auf der ganzen Welt.

Blättchen & Partner hat das Management von PharmaZell im Rahmen des Verkaufs mit Prof. Dr. Alexander Götz beraten.

Über Blättchen & Partner

Blättchen & Partner berät regelmäßig Managementteams unterschiedlichster Unternehmen und Branchen und verfügt über eine über 20 jährige Expertise in der Beratung und Implementierung von Management- und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen.

Kontakt: Blättchen & Partner GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 München Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de

