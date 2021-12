Blue Cap AG: Blue Cap-Tochter Uniplast verkauft nicht mehr betriebsnotwendige Immobilie und stärkt Forschungs- und Entwicklungsarbeit

München, 13. Dezember 2021 - Die Uniplast Knauer GmbH & Co. KG (Uniplast), 100%-ige Tochter der Blue Cap AG, verkauft ein nicht mehr genutztes Gebäude und Betriebsgelände in Dettingen/Erms. Der Verkaufspreis liegt im niedrigen einstelligen Millionenbereich. In dem Gebäude wurden vormals eigene Produktionsabfälle recycelt und der Zweitnutzung zugeführt. Durch die Optimierung interner Prozesse ist es möglich, die Recyclingtätigkeiten in das Hauptwerk zu integrieren.

Die Erlöse aus dem Immobilienverkauf sollen insbesondere in moderne Laborausstattungen reinvestiert werden, um die Forschungs- und Entwicklungsarbeit noch stärker zu unterstützen. Andreas Doster, Geschäftsführer von Uniplast, ist von nachhaltigen Verpackungslösungen überzeugt: "Uniplast investiert in initiative F&E. Damit möchten wir Impulse im Markt setzen und zukunftsfähige Verpackungen entwickeln." In dem hochmodernen Analyse- und Forschungslabor arbeitet das Unternehmen laufend an neuen Ideen und Innovationen, um der notwendigen Reduzierung des Kunststoffeinsatzes und dem verstärkten Einsatz von recyclingfähigen Verpackungen Rechnung zu tragen.

Über die Uniplast Knauer GmbH & Co. KG

Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert die Uniplast Kunststoffbecher für die Molkereiindustrie und Lebensmittelbranche. Das Unternehmen stellt jährlich mehr als 2,5 Mrd. Becher im Spritzguss- und Tiefziehverfahren her. Die Becher werden in erster Linie für Joghurt, Dessert und Frischkäsezubereitungen eingesetzt. Die Variantenvielfalt reicht von verschiedenen Formen und Größen - mit und ohne Deckel - bis hin zu vielfältigen Dekorationsverfahren wie Direktdruck, Sleeves, In-Mould-Labeling oder Etiketten. Neben dem Standardsortiment von mehr als 300 Formen entwickeln die Experten von Uniplast auch Produkte nach kundenspezifischen Anforderungen.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und Services von, mit und für industriell gefertigte physische Güter. Diese haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Elektrotechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1 ; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

