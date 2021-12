DGAP-News: Blue Cap AG stärkt Informationsbasis mit neuem Internetauftritt (deutsch)

Blue Cap AG stärkt Informationsbasis mit neuem Internetauftritt

* Wesentliches Projekt im Rahmen der verstärkten Kommunikations- und Investor Relations-Tätigkeiten

* Umfassende inhaltliche und optische Neugestaltung mit deutlich erhöhtem Informationsgehalt

München, 22. Dezember 2021 - Die Blue Cap AG hat heute ihre neue Webseite gelauncht. Ein wesentliches Ziel des neuen Internetauftritts ist eine zielgruppengerechte Ansprache und konsistente Informationsversorgung der verschiedenen Stakeholder der Blue Cap Gruppe. Dafür wurde die Webseite komplett neu konzipiert und im Sinne einer gesteigerten Nutzerfreundlichkeit strukturiert. Sie präsentiert sich transparenter, übersichtlicher und informativer in einem ansprechenden, modernen Design.

Der Relaunch umfasst eine Vielzahl neuer Inhalte, darunter Ausführungen zum M&A-Bereich und eine dedizierte Seite zur Bedeutung von Nachhaltigkeit für die Blue Cap. Investoren können sich im erweiterten Investor Relations Portal einen Überblick verschaffen und finden auf Anhieb Finanzkennzahlen, Berichte, News, Termine und vieles mehr. Zugleich präsentiert sich die Blue Cap auf ihrer Karriereseite als attraktiver Arbeitgeber. Ein Medienbereich mit Bildmaterial für Journalisten rundet das Angebot ab.

Tobias Hoffmann-Becking, CIO der Blue Cap: "Viele unserer Stakeholder lernen die Blue Cap im ersten Schritt über unsere Webseite kennen, daher ist uns eine aussagekräftige Seite besonders wichtig. Mit unserem neuen Internetauftritt wollen wir als modernes und transparentes Unternehmen auftreten. Wir möchten Aktionären, Partnern, Journalisten, Mitarbeitern, Bewerbern und potenziellen neuen Unternehmern der Blue Cap Gruppe einen umfassenden Einblick in unsere tägliche Arbeit bieten."

Die neue Webseite ist unter www.blue-cap.de zu erreichen.

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und Services von, mit und für industriell gefertigte physische Güter. Diese haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Elektrotechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1 ; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

