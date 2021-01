DGAP-News: Blue Elephant Energy AG: Blue Elephant Energy schließt eine Kooperation mit oEnergy über ein 119,5 MWp Solarportfolio in Chile (deutsch)

Blue Elephant Energy AG: Blue Elephant Energy schließt eine Kooperation mit oEnergy über ein 119,5 MWp Solarportfolio in Chile

28.01.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy AG (BEE) hat am 30. Dezember 2020 eine Joint-Venture-Vereinbarung für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb eines 119,5 MWp-Portfolios von dezentralen Solarparks in Chile unterzeichnet. Der strategische Partner ist oEnergy Generación Solar Distribuida SpA (oEnergy) mit Sitz in Santiago, Chile.

Die Errichtung und Entwicklung des Portfolios wird vollständig von oEnergy verantwortet. Darüber hinaus wird oEnergy langfristig sowohl als Minderheitsgesellschafter sowie auch als technischer und kaufmännischer Betreiber beteiligt bleiben.

Das Portfolio besteht aus 12 Projekten, die sich zwischen den Regionen Valparaíso und Biobío befinden, wobei der Großteil der Parks in der Region Maule errichtet wird. Mit dem Bau der ersten Projekte wurde im Januar 2021 begonnen, sodass diese voraussichtlich im Juli 2021 in Betrieb genommen werden. Das gesamte Portfolio soll bis September 2022 fertiggestellt werden. Die Projekte werden im Rahmen des chilenischen Programms für kleine dezentrale Erzeugungsanlagen (bekannt als "PMGD") betrieben, sodass die erzeugte Energie zum regulierten "stabilisierten Preis" verkauft werden kann.

"Wir freuen uns, unsere erste Transaktion in Chile mit einem strategischen Partner abgeschlossen zu haben, der eine solide Erfolgsbilanz bei der Entwicklung, dem EPC und der Betriebsführung von kleinen Solarparks vorweisen kann", sagte Tim Kallas (Chief Investment Officer der BEE). "Die Erweiterung unseres Gesamtportfolios um 119,5 MWp stärkt und diversifiziert unsere internationale Präsenz. Wir sehen sowohl in Chile als auch in ganz Lateinamerika großes Potenzial, Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien voranzutreiben und den Kontinent auf seinem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen. Diese Kooperation unterstreicht unser globales Engagement für eine grünere Zukunft."

"Wir sind begeistert, mit BEE bei dieser Investition zusammenzuarbeiten, die eine grünere Zukunft für Chile schafft", sagte Yuri Andrade Sylvester (Chief Business Development Officer von oEnergy). "Diese Transaktion treibt oEnergy's Debüt als IPP voran und festigt seine operative Erfolgsbilanz im gesamten Lebenszyklus von PMGD-Projekten. Unser fortdauerndes Ziel, langfristiges Kapital einzusetzen, sieht mit BEE an unserer Seite vielversprechend aus."

Nach Fertigstellung des Portfolios wird BEE zusammen mit dem Solarpark Montecristi in der Dominikanischen Republik ein PV-Portfolio von insgesamt über 177 MWp in Lateinamerika betreiben.

Über Blue Elephant Energy AG: Die Blue Elephant Energy AG erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in acht Ländern mit einem Fokus auf Westeuropa. Gegründet im Jahr 2016 betreibt BEE derzeit ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von 1.066 MW, wovon sich ein Teil im Bau befindet und 2021 ans Netz gehen wird. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei, indem sie jährlich 800.000 Tonnen CO2 einsparen und 335.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgen. Als Teil Ihrer ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE hat sich weitere 502 MW Solarparkkapazität im Rahmen von Co-Development Agreements mit einer begrenzten Anzahl von Entwicklern gesichert, basierend auf langjährigen Beziehungen und gegenseitiger Wertschätzung. Mit dem von den BEE-Gesellschaftern bzw. mittelständischen Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellten Eigen- und Genussrechtskapital wurden seit der Gründung weit über EUR 1,1 Mrd. investiert.

Über oEnergy Generación Solar Distribuida SpA: oEnergy Generación Solar Distribuida SpA ist eine private chilenische Aktiengesellschaft, die 2013 gegründet wurde. oEnergy hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Entwicklung, den Bau, den Betrieb und Investitionen in dezentrale Erzeugungsanlagen den chilenischen Energiegroß- und Einzelhandelsmarkt zu demokratisieren und somit Wert für seine Investoren zu schaffen. oEnergy hat 135 MWp an angeschlossener oder im Bau befindlicher Kapazität und weitere 220 MWp an Projekten in der Entwicklung. Derzeit beschäftigt oEnergy 130 Fachkräfte und betreibt 31 PMGD-Projekte.

Kontakt: Blue Elephant Energy AG Karen Westphal Jungfernstieg 51 20354 Hamburg Fon: +49 40 320 27 21 0 Fax: +49 40 320 27 21 02 E-Mail: IR@blueelephantenergy.com

