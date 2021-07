Blue Elephant Energy AG erhält neuen Großaktionär - Athos Family Office investiert EUR 75 Mio. und hält zukünftig 15% am Unternehmen

* Die Blue Elephant Energy AG (BEE) erhält einen neuen Großaktionär. Athos, das Family Office der Familie Strüngmann, wird im Rahmen einer privaten Kapitalerhöhung EUR 75 Mio. zeichnen und dadurch mit 15% weiterer Großaktionär. Darüber hinaus erhält Athos eine Option für eine Anschlussfinanzierung in gleicher Größenordnung.

* Das Unternehmen wird seine Wachstumsstrategie mit unveränderter Dynamik fortsetzen und ist hierfür sehr gut finanziert.

* Die BEE wird den für das dritte Quartal 2021 geplanten Börsengang daher nicht umsetzen.

Hamburg, 7. Juli 2021

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy ( www.blueelephantenergy.com) erhält mit Athos einen neuen Großaktionär. Athos wird eine private Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 75 Mio. zeichnen und im Gegenzug zukünftig 15% an der Gesellschaft halten. Darüber hinaus hat Athos eine Option bis zu EUR 75 Mio. weiteres Eigenkapital zu investieren. Vorstand und Aufsichtsrat der BEE haben daher gemeinsam entschieden, den IPO Prozess für den Börsengang im dritten Quartal frühzeitig, bereits vor dem Festlegen der Bookbuildingspanne, zu stoppen.

Athos ist das Family Office der Familie Strüngmann und zählt zu einem der renommiertesten Investoren Deutschlands. Als langfristig orientierter Investor setzt Athos in ihrem Portfolio auf Innovation und Nachhaltigkeit. Das Family Office ist unter anderem Mehrheitseigner der BioNTech SE, an der die Familie Strüngmann seit Gründung maßgeblich beteiligt ist.

Felix Goedhart, CEO der Blue Elephant Energy AG kommentiert: "Athos ist der perfekte Partner für uns und passt wunderbar in unsere unternehmerisch geprägte Aktionärsstruktur. Jetzt gehen wir gemeinsam daran, unsere Wachstumsstrategie mit großen Schritten umzusetzen."

Thomas Maier, Geschäftsführer der Athos KG kommentiert: 'Die Blue Elephant Energy AG ist im Zukunftsmarkt der Erzeugung von Solar- und Windenergie sehr gut positioniert und wird weiter stark wachsen. Das Team ist eines der besten im Markt und die Investoren, die das Unternehmen mit aufgebaut haben, passen sehr gut zu uns."

Die BEE Wachstumsstrategie, mit den drei Säulen hervorragender Zugang zu neuen Projekten, strikte Investitionsdisziplin und optimale technische und kaufmännische Betriebsführung, wird mit voller Dynamik weiter umgesetzt. Hierfür stehen zur Finanzierung der geplanten Investitionen in weitere Solar- und Windparks neben den vorhandenen Mitteln nun weitere EUR 75 Mio. Eigenkapital zur Verfügung, die um Finanzierungsinstrumente wie z.B. Genussrechtskapital sowie auf Ebene der Solarparks den marktüblichen Projektfinanzierungen ergänzt werden.

Über Blue Elephant Energy AG Die Blue Elephant Energy AG (BEE) erwirbt und betreibt Solar- und Windparks in acht Ländern mit Fokus auf Westeuropa. Gegründet im Jahr 2016, betreibt BEE derzeit ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von 1.107 MW, wovon sich ein Teil im Bau befindet. Bis Ende 2020 haben die Erneuerbare-Energien-Anlagen von BEE zu einer nachhaltigen Energieversorgung beigetragen, indem sie 956.419 Tonnen CO2 eingespart und 711.028 Haushalte mit sauberer Energie versorgt haben. Im Rahmen seiner ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE hat sich zusätzliche 1.391 MW Solarparkkapazität im Rahmen von Co-Development-Vereinbarungen mit einer Reihe von Entwicklern gesichert, die auf langjährigen Beziehungen und gegenseitiger Wertschätzung basieren. Mit dem von den BEE-Gesellschaftern zur Verfügung gestellten Eigenkapital, dem von mittelständischen Versicherungsgesellschaften bereitgestellten Genussrechtskapital und der Projektfinanzierung konnte BEE seit der Gründung eine Gesamtbilanz von weit über 1,2 Mrd. Euro aufbauen.

Kontakt für Presse & Investor Relations: Blue Elephant Energy AG Nicolas Tegelmann Jungfernstieg 51 20354 Hamburg Fon: +49 40 320 27 21 65 E-Mail: ir@blueelephantenergy.com

