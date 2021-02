blueplanet blueplanet Investments AG prüft die Emission einer Grünen Wandelanleihe zur Finanzierung von Projekten im Bereich Wasserhygiene

blueplanet Investments AG prüft die Emission einer Grünen Wandelanleihe zur Finanzierung von Projekten im Bereich Wasserhygiene

* Auf- und Ausbau des Bereichs "blueplanet water"

* Finanzierung von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen zur Entkeimung von kontaminiertem Grund-, Ab-, Schmutz-, Regen- und Trinkwasser

* Mittelverwendung unter Berücksichtigung der ICMA Green Bond Principles (GBP)

Frankfurt am Main, 03. Februar 2021- Die blueplanet Investments AG ("blueplanet AG", "blueplanet"), der deutsche Spezialist für sauberes und sicheres Wasser und nachhaltige Hygieneanwendungen, prüft die Emission einer Grünen Wandelanleihe (Green Bond) zur Finanzierung und Umsetzung der Wachstumsstrategie im Bereich mobile Trinkwasserhygiene.

Die blueplanet AG entwickelt und produziert nachhaltige Lösungen in den Bereichen Hygiene "blueplanet hygiene", sauberes und sicheres Trinkwasser "blueplanet water" sowie Verbesserung der Nahrungsmittelindustrie "blueplanet food". Die Unternehmensgruppe hält für diese Geschäftsfelder drei 100 %ige Tochtergesellschaften. blueplanet hat sich der Erhaltung und dem Schutz unseres blauen Planeten verschrieben, in dem sie zum Ziel hat, nachhaltige Technologien für eine geschützte Umwelt sowie sauberes und sicheres Wasser bereitzustellen. Das Unternehmen will mit seinen Produkten zu einer besseren Welt und dem günstigen Zugang zu sauberem Trinkwasser sowie höheren Hygienestandards beitragen.

Ihr Geschäftsmodell hat blueplanet maßgeblich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG) ausgerichtet.

blueplanet ist bereits international erfolgreich im Geschäftsfeld Hygiene und Desinfektion "blueplanet hygiene" unterwegs. Mit dem möglichen Mittelzufluss aus dem Green Bond plant sie, den Bereich "blueplanet water" aufzubauen und gezielt in die dezentrale und mobile Trinkwasseraufbereitung zu investieren. Der Erlös aus der Anleihe dient ausschließlich der Finanzierung von Projekten unter Berücksichtigung der ICMA Green Bond Principles (GBP), die im Einklang mit ökologischen Maßstäben sowie den strengen Code of Conducts des Unternehmens stehen.

Abhängig vom Marktumfeld könnte die Emission noch im ersten Quartal 2021 erfolgen.

Über blueplanet Investments AG (blueplanet): Gegründet im Jahr 2015 verfolgt blueplanet Investments AG das Ziel, einen nennenswerten Beitrag zum Erhalt unseres blauen Planeten zu leisten. Im gleichen Jahr wurden auch die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen verabschiedet, an denen sich die blueplanet Gruppe maßgeblich orientiert. Sie fokussiert sich auf die Versorgung mit sauberem und sicherem Trinkwasser und die Verbesserung von Hygienestandards auf ökologischer Basis. Weltweit vertrauen Kunden den Produkten und Konzepten von blueplanet, deren Anwendungsbereiche von sämtlichen Feldern der Desinfektion von Oberflächen, über den Veterinärbereich und der Raumluftdesinfektion bis hin zur Trinkwasserentkeimung reichen.

Dank gezielter Akquisitionen in technologische Innovationen zählt die blueplanet Gruppe inzwischen zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in ihrem Sektor. Nach der Expansion im Hygienesektor will sich blueplanet nun auch vermehrt auf ihre Mission "sauberes und sicheres Trinkwasser für alle" konzentrieren. Die Gruppe wurde von einer unabhängigen Ratingagentur als eines der nachhaltigsten ESG-konformen Unternehmen weltweit eingestuft und ist derzeit mit ca. 50 Mitarbeitern an den Standorten der Gruppe aktiv.

Kontakt:

Kontakt:

Instinctif Partners Annette blueplanet Investments AGUlrike Kohler-Kruse Tel.: +49 89 3090 5189 GoldauTel: +49 69 4015 0789 23 Email: 0Email: annette.kohler-kruse@instinctif.com ug@blueplanet-investments.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: blueplanet Investments AG Schäfergasse 50 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 4015 0789-0 E-Mail: info@blueplanet-investments.com Internet: www.blueplanet-investments.com

