DGAP-News: blueplanet Investments AG erneut Hygienepartner der INVESTMENTexpo (deutsch)

blueplanet Investments AG erneut Hygienepartner der INVESTMENTexpo

blueplanet und ihre Tochtergesellschaft ecabiotec haben auf der diesjährigen INVESTMENTexpo erneut die Raumluft der Vortragsräume und Foyers regelmäßig mit dem Disinfectant "ANOSAN" gereinigt und mögliche infektiöse Aerosolpartikel zerstört

"ANOSAN" eignet sich darüber hinaus für die nachhaltige Zerstörung von Legionellen ohne Betriebsunterbrechung im Trinkwasser

Frankfurt am Main 16. Dezember 2021 - Die blueplanet Investments AG, ihre Tochtergesellschaft ecabiotec AG und Rueckerconsult haben gemeinsam mit dem Zoopalast in Berlin ein tragfähiges Hygienekonzept entworfen und erfolgreich umgesetzt. Die Maßnahmen umfassten u.a. die regelmäßige Desinfektion der Raumluft der Foyers und Vortragsräume, um mögliche keimbehaftete Aerosole zu zerstören. "Die kontinuierliche Luftdesinfektion durch blueplanet in Verbindung mit einer strikten 2G+ Regelung hat gezeigt, dass auch Veranstaltungen in Innenräumen trotz Pandemie möglich sind. Keiner der Teilnehmer hat sich nach unserem Kenntnisstand während der Konferenz angesteckt und ist erkrankt", so Thomas Rücker, Geschäftsführender Gesellschafter der Rueckerconsult GmbH.

Neben ihrer Funktion als Hygienepartner war blueplanet auch mit einem eigenen Messestand auf der INVESTMENTexpo vertreten und stellte ihre nachhaltigen Konzepte und Produkte für die Immobilienwirtschaft vor. Spannend für die Teilnehmer waren insbesondere blueplanets Lösungen zum Thema Raumlufthygiene und zur kostengünstigen, nachhaltigen und pragmatischen Legionellenbeseitigung im Trinkwasser von Immobilienobjekten.

Die INVESTMENTexpo hat sich als Treffpunkt zwischen Immobilienwirtschaft und institutioneller Anlage etabliert und ist fester Bestandteil im Jahreskalender geworden. Knapp 350 Teilnehmer und die Kombination aus Vorträgen, Diskussionen und Ausstellung sowie reichlich Gelegenheit für persönliche Gespräche haben die Veranstaltung zu mehr als nur einer Konferenz gemacht. Die EU-Taxonomy für nachhaltige Investments bekommt eine immer größere Bedeutung bei der Ausgestaltung von Immobilienanlageprodukten. Auch diesem wichtigen Themenkomplex hat die INVESTMENTexpo 2021, die vom 30. November bis 1. Dezember stattfand, ausreichend Raum geboten.

"Nach 20 Monaten Pandemie haben wir uns daran gewöhnt, möglichst viele Termine digital abzuhalten. Umso schöner ist es, ein physisches Zusammenkommen durch ein gelungenes Hygienekonzept zu ermöglichen", so Thomas Körfgen, COO der blueplanet Investments AG. "Unsere Tochtergesellschaft ecabiotec AG und wir als blueplanet verfügen über die Produkte und das Knowhow, um Veranstaltungen wie die INVESTMENTexpo für Besucher und Veranstalter sicherer zu machen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen", ergänzt Alexander Lattmann, CEO und Gründer der blueplanet Investments AG.

Über blueplanet Investments AG (blueplanet): Gegründet im Jahr 2015 verfolgt blueplanet Investments AG das Ziel, einen nennenswerten Beitrag zum Erhalt unseres blauen Planeten zu leisten. Im gleichen Jahr wurden auch die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen verabschiedet, an denen sich die blueplanet Gruppe maßgeblich orientiert. Sie fokussiert sich auf die Versorgung mit sauberem und sicherem Trinkwasser und die Verbesserung von Hygienestandards auf ökologischer Basis. Weltweit vertrauen Kunden den Produkten und Konzepten von blueplanet, deren Anwendungsbereiche von sämtlichen Feldern der Desinfektion von Oberflächen, über den Veterinärbereich und der Raumluftdesinfektion bis hin zur Trinkwasserentkeimung reichen. Dank gezielter Akquisitionen in technologische Innovationen zählt die blueplanet Gruppe inzwischen zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in ihrem Sektor. Nach der Expansion im Hygienesektor will sich blueplanet nun auch vermehrt auf ihre Mission "sauberes und sicheres Trinkwasser für alle" konzentrieren. Die Gruppe wurde von einer unabhängigen Ratingagentur als eines der nachhaltigsten ESG-konformen Unternehmen weltweit eingestuft und ist derzeit mit ca. 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Standorten der Gruppe aktiv. blueplanet hat eine Wandelanleihe( WKN: A3H3F7 ; ISIN: DE000A3H3F75) begeben, um das operative Geschäft weiter voranzutreiben.

Kontakt: blueplanet Investments AG Ulrike Goldau, CFA, CESGA Tel: +49 69 4015 0789 0 E-Mail: ug@blueplanet-investments.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: blueplanet Investments AG Schäfergasse 50 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 4015 0789-0 E-Mail: info@blueplanet-investments.com Internet: www.blueplanet-investments.com

ISIN: DE000A3H3F75

WKN: A3H3F7 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 1258824

