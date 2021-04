DGAP-News: BMEX Gold Inc.: BMEX Gold gibt Ernennung des Branchen-Veteranen Warner Uhl zum President und CEO bekannt (deutsch)

BMEX Gold Inc.: BMEX Gold gibt Ernennung des Branchen-Veteranen Warner Uhl zum President und CEO bekannt

^ DGAP-News: BMEX Gold Inc. / Schlagwort(e): Personalie BMEX Gold Inc.: BMEX Gold gibt Ernennung des Branchen-Veteranen Warner Uhl zum President und CEO bekannt

14.04.2021 / 22:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BMEX Gold gibt Ernennung des Branchen-Veteranen Warner Uhl zum President und CEO bekannt

Vancouver, Kanada - 14. April 2021 - BMEX Gold Inc. (TSX-V: BMEX) (FSE: 8M0) ("BMEX" oder das "Unternehmen") gibt die Ernennung von Warner Uhl zum President, CEO und Direcor des Unternehmens bekannt. Nach einer umfassenden Suche wurde Warner aufgrund seiner Kombination aus Arbeitserfahrung, seiner Geschichte der erfolgreichen Projektdurchführung in verschiedenen Phasen der Exploration und Ressourcenentwicklung sowie seiner nahtlosen Integration in die Unternehmenskultur bei BMEX schnell zum Kandidaten der Wahl. Warner übernimmt diese Führungsrolle während einer aktiven Explorationssaison. BMEX hat gerade ihr erstes Bohrprogramm auf der Liegenschaft King Tut abgeschlossen.

Warner verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als hoch qualifizierter Bergbauprofi. Er hat in der Geschäftsleitung bei Bergbau-, Bau- und Ingenieurunternehmen gearbeitet, um Ressourcenprojekte von der Exploration über die Machbarkeit bis zur Inbetriebnahme zu unterstützen. Er war in allen Phasen der Minenentwicklung und des Betriebs als Projektleiter, Senior Vice President Technical Services (technische Dienste), Chief Project Officer (leitender Projektbeauftragter) und Manager für Bergbau und Metalle bei Unternehmen in Amerika und Australien tätig. Er ist sehr vertraut mit der Arbeit in Ontario und Quebec. Zuletzt war Warner als Projektleiter für Wood Engineering auf IAMGOLDs Goldprojekt Côté tätig. Er hat auch an Entwicklungsvorschlägen für Wallbridge Mining gearbeitet. Während seiner gesamten Karriere war die soziale Lizenzierung von Bergbauprojekten ein weiterer Schwerpunkt seines Erfolgs, als er mit lokalen Gemeinden und First Nations-Gruppen zusammenarbeitete, um eine Kultur der Partnerschaft mit diesen wichtigen Interessenvertretern zu fördern. Warner bringt sowohl einen technischen als auch einen finanziellen Hintergrund in seine neue Position bei BMEX ein und verfügt über einen Master of Business Administration, ist Certified Risk Manager (zertifizierter Risikomanager), Certified Safety Officer (zertifizierter Sicherheitsbeauftragter) und Project Management Professional (professioneller Projektabwickler).

Herr Victor Cantore, Chairman des Beirats von BMEX Gold, kommentierte: "Ich freue mich sehr, Warner in dieser Rolle zu begrüßen. Der Beirat und der Board of Directors haben bereits hervorragende Gespräche mit ihm geführt, und ich schätze seine praxisorientierte Vorgehensweise an das BMEX-Explorationsprogramm. Er bringt das richtige Maß an Führung mit praktischem Know-how in diese Rolle ein."

"Ich habe das BMEX-Team getroffen und bin begeistert, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist mir eine Ehre, ausgewählt worden zu sein, um dieses Unternehmen mit seinen zwei stark höffigen Projekten im Abitibi-Grünsteingürtel (Greenstone Belt) in Quebec zu leiten. Zwischen den historischen Bohrergebnissen und der jüngsten Explorationskampagne besitzt BMEX Gold das Potenzial für das nächste große Goldprojekt", sagte Warner Uhl, President und CEO von BMEX Gold.

Im Zusammenhang mit seiner Ernennung wurden Herrn Uhl 500.000 Aktienoptionen gewährt, die für einen Zeitraum von fünf Jahren zu 0,25 USD je Aktie ausgeübt werden können. Die Optionen werden über einen Zeitraum von drei Jahren übertragen.

Über BMEX Gold Inc.

BMEX Gold Inc. ist ein kanadisches Junior-Minenexplorationsunternehmen kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel ist, tragfähige Gold- und Nichtedelmetallprojekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen wie z. B. Quebec (Kanada) zu erwerben, zu erkunden und zu entwickeln. BMEX konzentriert sich derzeit vollständig darauf, eine 100 %-Beteiligung an ihren beiden Projekten zu erwerben, die sich beide im produktiven Abitibi-Grünsteingürtel befinden:

- Das Projekt King Tut umfasst 120 zusammenhängenden Claims auf 5.206 Hektar.

- Das Projekt Dunlop Bay umfasst 76 Mineral-Claims mit einer Fläche von 4.226 Hektar.

BMEX-Stammaktien werden an der TSX-V unter dem Symbol "BMEX" und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 8M0 gehandelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

BMEX Gold Inc.

Dylan Sidoo, Business Development

Tel: 1 (604) 423 4499

E-Mail: info@bmexgold.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

14.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1184928 14.04.2021

°