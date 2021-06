DGAP-News: BMEX Gold Inc.: BMEX Gold trifft in King Tut auf hohe Goldgehalte von bis zu 81,89 g/t Au über 0,45 m (deutsch)

BMEX Gold Inc.: BMEX Gold trifft in King Tut auf hohe Goldgehalte von bis zu 81,89 g/t Au über 0,45 m

^ DGAP-News: BMEX Gold Inc. / Schlagwort(e): Bohrergebnis BMEX Gold Inc.: BMEX Gold trifft in King Tut auf hohe Goldgehalte von bis zu 81,89 g/t Au über 0,45 m

14.06.2021 / 09:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BMEX Gold trifft in King Tut auf hohe Goldgehalte von bis zu 81,89 g/t Au über 0,45 m

Vancouver, Kanada - 14. Juni 2021. BMEX Gold Inc. (TSX-V: BMEX) (OTCQB: MRIRF) (FWB: 8M0) ("BMEX" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Kernbohrung TUT- 21-018 auf ihrem Goldprojekt King Tut ("King Tut" oder das "Projekt") in der Region Abitibi in Quebec, Kanada, sichtbares Gold mit Gehalten von 81,89 g/t Au über 0,45 m durchteuft hat (Abbildungen 1 und 2). Eine erneute Analyse der Probe ergab 143,79 g/t Au. Alle Analyseergebnisse des kürzlich auf King Tut abgeschlossenen Bohrprogramms 2020-21 des Unternehmens sind jetzt eingegangen. Die Ergebnisse für die Bohrungen TUT-21-011 bis TUT-21-019 sind in Tabelle 1 zu finden; die Koordinaten der Bohransatzpunkte und die Orientierungen der Bohrungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Frühere Ergebnisse wurden in den Pressemitteilungen vom 11. März 2021 und 23. März 2021 veröffentlicht.

Warner Uhl, President und CEO von BMEX Gold, kommentierte: "Ich bin sehr zufrieden mit den Analyseergebnissen aus Bohrung 18, die eine der letzten Bohrungen war, die auf die Hauptstruktur von King Tut abzielte. Darüber hinaus freuen wir uns, dass fast alle unsere Bohrungen eine Goldvererzung mit unterschiedlichen Mächtigkeiten geliefert haben, was für ein erstes Bohrprogramm sehr ermutigend ist. Das System enthält hochgradiges Gold und unser geologisches Beratungsteam wird das gesamte Bohrprogramm in Verbindung mit anderen geophysikalischen Hilfsmitteln und Modellen evaluieren, um ein robustes nachfolgendes Explorationsprogramm zu erstellen. Wir sind für diese Arbeit gut finanziert und arbeiten mit einem der besten geologischen Teams in Kanada zusammen."

/

Abbildung 1: Lageplan der Liegenschaft King Tut.

/

Abbildung 2: Lageplan für das Bohrprogramm 2020-21.

/

Abbildung 3: Sichtbares Gold im Bohrkern (TUT-21-018).

Die Analyseergebnisse des 19 Bohrungen (Gesamtlänge 5119 m) umfassenden Bohrprogramms werden derzeit mit den historischen Bohrergebnissen zusammengestellt, während das Unternehmen weiterhin ein umfassendes Explorationsmodell für das Projekt erstellt. Die jüngsten Ergebnisse, insbesondere dieser neue hochgradige Abschnitt, bestätigen das Vorhandensein eines hochgradigen Goldsystems in King Tut. Zu den anstehenden Arbeiten zählt eine drohnengestützte Magnetik-Erkundung in diesem Sommer, um detaillierte geologische Modellierungen zu unterstützen. Das neue Explorationsmodell wird die Grundlage für eine Zielerstellungsstudie im Vorfeld eines nachfolgenden Kernbohrprogramms im Herbst bilden.

Kernbohrung Von (m) Bis Länge Au (g/t) (m) (m) TUT-21-018 185,65 186,10 0,45 81,89 TUT-21-018 33,00 34,10 1,10 0,80 TUT-21-018 89,60 90,60 1,00 1,20 TUT-21-018 144,15 145,40 1,25 0,96 TUT-21-011 72,00 78,50 6,50 1,18 einschließlich 72,00 73,00 1,00 5,82 TUT-21-011 92,50 98,00 5,50 0,59 einschließlich 94,90 95,50 0,60 2,50 TUT-21-011 118,90 127,50 8,60 0,22 einschließlich 125,25 126,00 0,75 0,99 TUT-21-012 8,00 12,00 4,00 1,30 einschließlich 8,00 9,00 1,00 3,62 TUT-21-013 7,00 7,80 0,80 2,16 TUT-21-014 16,50 19,50 3,00 0,66 einschließlich 18,50 19,00 0,50 2,41 TUT-21-014 26,00 33,00 7,00 0,43 einschließlich 29,40 30,00 0,60 1,79 TUT-21-014 54,00 63,00 9,00 0,35 einschließlich 55,00 55,50 0,50 1,80 einschließlich 61,00 62,00 1,00 1,52 TUT-21-014 248,80 249,35 0,55 0,52 TUT-21-015 9,75 15,20 5,45 0,20 einschließlich 9,75 10,80 1,05 0,39 TUT-21-016 232,75 233,40 0,65 2,08 TUT-21-017 NSR* TUT-21-019 NSR* *Beachten Sie, dass die Ergebnisse nicht gedeckelt angegeben werden und die Längen Kernlängen darstellen. NSR = Kein signifikantes Ergebnis.

Tabelle 1: Ergebnisse aus TUT-21-011 bis TUT-21-019

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Bohrkerne wurden in der Einrichtung des Services Geologiques T-Rex Inc. protokolliert und beprobt. Die Einrichtung befindet sich in Evain, Quebec. Die Proben bestehen aus Kernen der Größe NQ, die in variablen Probenintervallen in zwei Hälften gesägt wurden, wobei eine Hälfte zur Lieferung an Techni-Lab - S.G.B. Abitibi Inc., ein Geschäftsbereich von Actlabs. in Tüten verpackt und etikettiert wurde. Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle umfassen die Zugabe von Blindproben (1 alle 50), zertifiziertem Referenzmaterial (Standard)-Proben (1 alle 50), Aufbereitungsdubletten (1 alle 50) und Viertelkerndubletten (1 alle 50), zusätzlich zur regelmäßigen Einfügung von Blind-, Doppel- und Standardproben, die vom Labor akkreditiert wurden. Die Bohrungen TUT-20-005 bis TUT-21-019 wurden unter Verwendung einer 30-g-Einwaage mittels Standard-Brandprobe mit anschließendem Atomabsorption- oder Gravimetrie-Verfahren bei Gehalten über 3 g/t Gold analysiert.

Qualifizierte Person

Maxime Bouchard, Geo, M.Sc. (OGQ #1752), beratender Geologe bei Laurentia Exploration ist gemäß National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte die unabhängige qualifizierte Person für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben.

Über BMEX Gold Inc.

BMEX Gold Inc. ist ein kanadisches Junior-Minenexplorationsunternehmen kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel ist, tragfähige Gold- und Nichtedelmetallprojekte in Quebecs (Kanada) bergbaufreundlichen Jurisdiktionen zu erwerben, zu erkunden und zu entwickeln. BMEX konzentriert sich derzeit vollständig darauf, eine 100 %-Beteiligung an ihren beiden Projekten zu erwerben, die sich beide im produktiven Abitibi-Grünsteingürtel befinden:

- Das Projekt King Tut umfasst 120 zusammenhängenden Claims auf 5.206 Hektar.

- Das Projekt Dunlop Bay umfasst 76 Mineral-Claims mit einer Fläche von 4.226 Hektar.

BMEX-Stammaktien werden an der TSX-V unter dem Symbol "BMEX" und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 8M0 gehandelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

BMEX Gold Inc.

Dylan Sidoo, Business Development

Tel: 1 (604) 423 4499

E-Mail: info@bmexgold.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

14.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1207558 14.06.2021

°