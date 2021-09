DGAP-News: Börse Hannover: Rebalancing des Global Challenges Index - Drägerwerk AG & Co. KGaA neu im Nachhaltigkeitsindex (deutsch)

Börse Hannover: Rebalancing des Global Challenges Index - Drägerwerk AG & Co. KGaA neu im Nachhaltigkeitsindex

Rebalancing des Global Challenges Index: Drägerwerk AG & Co. KGaA neu im Nachhaltigkeitsindex

Hannover, 03. September 2021 - Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings des Global Challenges Index (GCX) am 17. September 2021 wird ein neues Unternehmen in den Index aufgenommen: Drägerwerk AG & Co. KGaA, ein deutscher Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller, der neben Produkten für die medizinische Akutversorgung wie Beatmungs- oder Anästhesiegeräten auch Lösungen für den Feuerwehrbedarf und industriellen Arbeitsschutz anbietet. Mit seinem Produkt- und Dienstleistungsangebot fördert es Nachhaltigkeit und trägt zur zukünftigen nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens und Bewältigung globaler Herausforderungen bei.

Der GCX wurde am 03. September 2007 - also vor genau 14 Jahren - von der Börse Hannover initiiert und in Zusammenarbeit mit ISS ESG (ehem. oekom research) entwickelt. Der Index umfasst insgesamt 50 internationale Aktien, von global agierenden Großunternehmen bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die nach strengen Nachhaltigkeitskriterien bewertet werden. Die Unternehmen leisten bedeutende zukunftsweisende Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen, die mit der Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, der Sicherung einer angemessenen Trinkwasserversorgung, dem Stopp der Entwaldung, der Erhaltung von Biodiversität, der Bevölkerungsentwicklung, der Armutsbekämpfung sowie der Unterstützung verantwortungsvoller Governance-Strukturen zusammenhängen.

Die Entscheidung zur Aufnahme eines Unternehmens in den GCX wird von einem unabhängigen Experten-Beirat ratifiziert und ist von seiner aktuellen Leistung im ISS ESG Corporate Rating und insbesondere seinem Beitrag zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung geprägt. Der Beitrag wird durch das ISS ESG Sustainable Development Goals Assessment (SDGA) ermittelt. Die Konstituenten müssen nachweisen, dass sie weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen leisten und gleichzeitig neue nachhaltige Marktchancen nutzen.

Die kontinuierlich starke Performance des GCX zeigt, dass sich das strenge Auswahlverfahren bewährt. "Seit seiner Auflegung hat der GCX um rund 325 Prozent zugelegt und das Volumen der Lizenzprodukte, die auf dem GCX basieren, beträgt aktuell rund 1,1 Mrd. Euro. Diese Entwicklung bestätigt, dass Anleger mit nachhaltigen Anlagen sogar bessere Renditen erzielen können als mit konventionellen Produkten. Nicht umsonst gewinnen nachhaltige Anlagen immer mehr Bedeutung am Kapitalmarkt", sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.

Der neue GCX-Konstituent Drägerwerk AG & Co. (Vorzugsaktie, WKN: 555063 ) erfüllt die strengen Anforderungen für den ISS ESG Prime Status. Diesen Status erhalten Unternehmen, die ein aktives Nachhaltigkeitsmanagement mit positiven Auswirkungen nachweisen, das durch die gleichzeitige Nutzung von Chancen und erfolgreichem Management sektorspezifischer Risiken erreicht wird. Strenge Ausschlusskriterien stellen zudem sicher, dass die Prinzipien des UN Global Compact eingehalten werden. Im Zuge des aktuellen Rebalancings ersetzt Drägerwerk das bisherige Index-Mitglied Tarkett S.A., welches aufgrund einer Kapitalmaßnahme bereits am 21. Juli 2021 ausgeschieden ist.

Die aktuelle Zusammensetzung des GCX finden Sie unter: https://www.boersenag.de/GCX/Einzelwerte

Das nächste Rebalancing des GCX findet im März 2022 statt.

Über den Global Challenges Index und Global Challenges Corporates Die Börse Hannover unterstützt Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Der Global Challenges Index (GCX) wurde von der Börse in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsrating-Agentur oekom research AG, München (seit 2018 Teil von ISS ESG), entwickelt und am 3. September 2007 lanciert. Er umfasst 50 Unternehmen, die substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der großen globalen Herausforderungen - die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser, ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern, der Erhalt der Artenvielfalt, der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, die Bekämpfung der Armut sowie die Etablierung von Governance-Strukturen - leisten. Die Aufnahme in den Index würdigt die Aktivitäten der Unternehmen in diesen globalen Handlungsfeldern. Ein Beirat, dem Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, der deutschen UNESCO-Kommission, vom WWF sowie von Hochschulen und weiteren internationalen Organisationen angehören, hat die beiden Initiatoren bei der Konzeption und Weiterentwicklung des Index beraten und begleitet den Index aktiv. Der Global Challenges Corporates ist ein Korb besonders nachhaltig wirtschaftender Anleihe-Emittenten, die nach den identischen Kriterien des GCX selektiert werden. Folglich müssen die Unternehmen im Rahmen des ISS ESG Corporate Ratings ebenfalls den Best-in-Class-Status erreichen und durfen nicht gegen umfangreiche Ausschlusskriterien verstoßen. Mehr Informationen zum GCX und den auf dem Index basierenden Finanzprodukten finden Sie unter www.boersenag.de/nachhaltigkeit.

Über die Börse Hannover Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Borse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX 30-Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des EuroStoxx 50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro. Zudem unterstützt die Börse Hannover Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der Initiierung von Indizes. Im Bereich Nachhaltigkeit lancierte sie den Global Challenges Index (GCX) in Zusammenarbeit mit ISS ESG (ehem. oekom research), im Bereich Regionalität den NISAX20, der die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen widerspiegelt. Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen der Trägergesellschaft BÖAG Börsen AG. Weitere Informationen unter: www.boersenag.de.

Über ISS ESG ISS ESG-Lösungen ermöglichen Anlegern die Entwicklung und Integrierung von Responsible-Investment-Richtlinien und -praktiken, den Einsatz für nachhaltige Investitionsfragen sowie das Monitoring von Portfoliounternehmen und deren Praktiken durch Screening-Lösungen. ISS ESG bietet zudem Klimadaten, Analysen und Beratungsdienste, damit Finanzmarktteilnehmern klimabedingte Risiken in allen Anlageklassen verstehen, messen und danach handeln können. Die ESG-Lösungen umfassen darüber hinaus ESG-Untersuchungen und -Ratings auf Unternehmens- wie auch Länderebene und ermöglichen den Kunden somit, sowohl Risiken als auch Chancen wesentlicher sozialer und ökologischer Ausprägung zu erkennen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.iss-esg.com.

