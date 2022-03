DGAP-News: BörseGo AG: IPO erfolgreich abgeschlossen, Start im Freiverkehr der Börse München (deutsch)

BörseGo AG: IPO erfolgreich abgeschlossen, Start im Freiverkehr der Börse München

^ DGAP-News: BörseGo AG / Schlagwort(e): Börsengang BörseGo AG: IPO erfolgreich abgeschlossen, Start im Freiverkehr der Börse München

25.03.2022 / 09:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

Corporate News

BörseGo AG: IPO erfolgreich abgeschlossen, Start im Freiverkehr der Börse München

- Erster Börsengang des Jahres in München.

- Skalierbare Finanzmarktanalyse- und Trading-Plattform gewinnt Anlegervertrauen in schwieriger Marktphase.

- Aktien seit heute unter der ISIN DE000A0S9QZ8 handelbar.

- Zeitnaher Aufstieg in den m:access ist geplant.

München, 25.03.2022 - Die BörseGo AG, Anbieterin einer der führenden Finanzmarktanalyse- und Trading-Plattformen, hat ihren IPO erfolgreich abgeschlossen. Seit heute werden die Aktien der BörseGo AG unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0S9QZ8 im Freiverkehr der Börse München gehandelt. In einem volatilen Marktumfeld belief sich der erste Kurs auf EUR 254,00. Während des öffentlichen Angebots hatten Privatanleger und institutionelle Investoren die 3.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung zum Festpreis von 240,00 Euro vollständig gezeichnet. Aufgrund der guten Nachfrage konnte die Angebotsfrist bereits einen Tag früher als geplant beendet werden.

"Wir freuen uns über das Vertrauen, das die Anleger uns während des öffentlichen Angebots entgegengebracht haben. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der aktuellen, denkt natürlich jeder über Investitionen am Kapitalmarkt noch genauer nach als sonst", so Robert Abend, Gründer und Vorstand der BörseGo AG. "Wir konnten mit unserer Erfahrung aus über 20 Jahren sowie unserem ausgewogenen und skalierbaren Geschäftsmodell überzeugen."

Als etablierter FinTech, der im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von EUR 10,4 Mio. und ein Nettoergebnis von EUR 0,9 Mio. erzielte, verfolgt die BörseGo AG mit dem IPO vor allem strategische Ziele. Basis für das profitable Dienstleistungsangebot ist die hohe Kompetenz in der Veredlung von Daten mit Hilfe intelligenter Technologien - pro Sekunde können bis zu 15 Mio. Echtzeitdaten verarbeitet werden. Dies ermöglicht Nutzern einen personalisierten Marktüberblick und macht die Plattform hochgradig skalierbar. Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 720.000 Euro soll in die verstärkte Vermarktung und den Ausbau von Kooperationen fließen sowie zur weiteren Stärkung der IT-Infrastruktur und für den begleitenden Personalaufbau eingesetzt werden. Bereits im Vorfeld waren der BörseGo AG EUR 1,9 Mio. aus einer erfolgreichen Pre-IPO-Platzierung zugeflossen.

Zeitnahes Upgrade in den m:access geplant

Erfolgt der Börsengang zunächst im Freiverkehr der Börse München, beabsichtigt die Emittentin zeitnah den Wechsel in das Qualitätssegment m:access, entsprechende Gespräche mit der Bayerische Börse AG wurden bereits geführt. Voraussetzung für den Segmentwechsel ist eine Erhöhung des Grundkapitals von derzeit EUR 112.000 auf mindestens EUR 1.000.000 durch Umwandlung von Gewinnrücklagen. Sobald der geprüfte Jahresabschluss 2021 vorliegt, plant die BörseGo AG deshalb eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit anschließendem Aktiensplit zur Erfüllung der Zulassungsbedingungen. Anschließend ist zudem eine Notierungsaufnahme in Frankfurt mit gleichzeitiger Handelsaufnahme im XETRA System der Deutsche Börse AG geplant.

Begleitet wurde der IPO der BörseGo AG von der BankM AG als Lead Manager und zuständiger Emissionsexperte.

Über die BörseGo AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader ( https://www.godmode-trader.de/) zählt zu den reichweitenstarken Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants ( www.guidants.com) ist eine etablierte Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform. Mehr unter https://www.boerse-go.ag

IR- & Presse-Kontakt

BörseGo AG Luisa Schillinger luisa.schillinger@boerse-go.de

25.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: BörseGo AG Balanstraße 73 / Haus 11 81541 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 76 73 69-123 Fax: +49 (0)89 767369-290 E-Mail: kundenservice@boerse-go.de Internet: www.boerse-go.ag

ISIN: DE000A0S9QZ8

WKN: A0S9QZ Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1311721

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1311721 25.03.2022

°