DGAP-News: Börsengang der KATEK SE mehrfach gezeichnet - Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt (deutsch)

Börsengang der KATEK SE mehrfach gezeichnet - Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

28.04.2021 / 18:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Das am schnellsten wachsende europäische Elektronikunternehmen erzielt Bruttoemissionserlös von 91 Millionen Euro

- Angebotsaktien zum Ausgabepreis von 23,00 Euro mehrfach gezeichnet

- Erstnotierung im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 04. Mai 2021 geplant

München, 28. April 2021 - Die KATEK SE, ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Softwareentwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen anbietet, hat den Ausgabepreis für ihre Aktien auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisfestlegung erfolgte damit im mittleren Bereich der Preisspanne, die zwischen 21,00 Euro und 26,00 Euro je Aktie lag. Zum Ausgabepreis war der Börsengang der KATEK SE mehrfach gezeichnet.

Das Angebot der KATEK SE umfasste 3.433.080 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie einer marktüblichen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option), bestehend aus 514.962 Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre. Alle angebotenen 3.948.042 Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der Greenshoe-Option beträgt somit rund 91 Millionen Euro.

"Die hohe Angebotsnachfrage spiegelt die Attraktivität bei Investoren im In- und Ausland wider und zeigt großes Vertrauen in das Zukunftspotenzial der KATEK-Gruppe. Wir freuen uns, dass die Aktionäre unsere Wachstumsstrategie unterstützen und die Chance wahrgenommen haben, an der zukünftigen Entwicklung zu partizipieren. Mit dem Börsengang können wir den erfolgreichen Kurs fortsetzen. Das hohe Investoreninteresse bestärkt uns in unserer Überzeugung gut aufgestellt zu sein, um das erwartete Marktpotenzial voll ausschöpfen zu können und unser profitables Wachstum voranzutreiben", sagt Rainer Koppitz, CEO & Co-Founder der KATEK SE.

Die KATEK SE schafft mit dem Börsengang die Rahmenbedingungen für das weitere Wachstum. Der Emissionserlös soll zum einen für die Fortsetzung des organischen Wachstums und der Gesamtprofitabilität durch die Fokussierung auf hochwertige Elektroniklösungen in Wachstumsmärkten wie IoT-Lösungen, eMobility, Renewables und Healthcare verwendet werden. Zum anderen sollen durch strategische Akquisitionen die anorganische Wachstumsstrategie fortgesetzt und eine Stärkung vorrangig in den Wachstumsmärkten ermöglicht werden.

Die Aktien der KATEK SE werden voraussichtlich ab dem 04. Mai 2021 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Sie tragen die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2TSQH7 und die Wertpapierkennnummer (WKN) A2TSQH. Die Lieferung der Angebotsaktien an Investoren erfolgt ebenfalls am 04. Mai 2021.

Hauck & Aufhäuser begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und zusammen mit M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunner.

Zuteilungsregeln für das öffentliche Kaufangebot an Privatanleger Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt werden.

Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die Zuteilung an Privatanleger wird im Einklang mit den "Grundsätzen für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger", die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden, stehen. Es wurde im Vorfeld kein Zuteilungsschlüssel festgelegt.

KATEK Investor Relations

Investor Relations ir@katek-group.com + 49 89 24881 4280

KATEK Pressekontakt

Startup Communication Christina Fischer-Friedrich cf@startup-communication.de + 49 89 120 21 92 67

Über KATEK

Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit rund 2.600 Mitarbeiter*innen in Deutschland und Osteuropa. CEO ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.de/

Sprache: Deutsch Unternehmen: KATEK SE Promenadeplatz 12 80333 München Deutschland Internet: www.katek-group.de

ISIN: DE000A2TSQH7

WKN: A2TSQH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 1190121

