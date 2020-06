DGAP-News: Bolt Metals: 60% der globalen Kobaltversorgung gefährdet aufgrund des verschärften Vorgehens in der DRK (deutsch)

Bolt Metals: 60% der globalen Kobaltversorgung gefährdet aufgrund des verschärften Vorgehens in der DRK

60% der globalen Kobaltversorgung gefährdet aufgrund des verschärften Vorgehens in der DRK

- Indonesiens Kobaltpotenzial wird aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach alternativen Quellen hervorgehoben.

- BOLT Metals verzeichnet verstärkte Investitionen in Indonesiens Lieferkette für Batteriemetalle.

VANCOUVER, British Columbia, 3. Juni 2020 - Bolt Metals Corp. (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) (das "Unternehmen" oder "Bolt Metals"), ein in Indonesien ansässiges Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung von Batteriemineralprojekten im asiatisch-pazifischen Raum nahm zur Kenntnis, dass laut einem Bericht der Financial Times "Huayou Cobalt ("Huayou"), Chinas führender Kobaltproduzent, den Kauf von Kobalt aus Bergbaubetrieben im Kongo einstellt". Es wird häufig berichtet, dass 60 % der globalen Kobaltproduktion aus der Demokratischen Republik Kongo ("DRK") stammen.

Huayou aus Schanghai liefert Kobalt an die Batteriehersteller LG Chem aus Südkorea und CATL aus China sowie an den chinesischen Autobauer BYD und an Deutschlands Volkswagen AG.

Huayou beugt sich dem internationalen Druck, den Erwerb von Kobalt aus Konfliktgebieten einzustellen. Huayou ist der jüngste Großkonzern, der die Demokratische Republik Kongo verlässt, und schließt sich damit Apple, Google und mehreren Autoherstellern an. Huayou beabsichtigt, 870 Mio. Dollar zu beschaffen, um die Nickel- und Kobaltsulfatproduktion in Indonesien auszubauen. Huayous Werk im indonesischen Industriepark Morowali wird voraussichtlich innerhalb von zwei Jahren mindestens 60.000 Tonnen Nickel pro Jahr produzieren.

Ranjeet Sundher, CEO von Bolt Metals, kommentiert: "Kobalt bleibt ein wichtiger Bestandteil der Batteriechemie und die internationalen Märkte fordern zunehmend konfliktfreie Quellen für das Metall. Bolt Metals glaubt, dass Indonesien eine einzigartige Gelegenheit repräsentiert, Kobalt als Nebenprodukt der reichlich vorhandenen Nickelressourcen des Landes zu nutzen. Unser Flaggschiff-Asset, das Nickel-Kobalt-Projekt Cyclops hat in den Jahren 2018-19 starke Ergebnisse aus den Bohrungen und Benchmarkanalysen geliefert, die eine wesentliche Grundlage für die spätere Entwicklung einer Pilotanlage bilden."

Die jüngsten positiven Entwicklungen im indonesischen Bergbausektor haben bei nachgeschalteten Batteriemetalllieferanten in Indonesien sowie in China, dem größten Batteriemetallmarkt der Welt, großes Interesse an Bolt Metals und ihrem Projekt Cyclops geweckt.

Bolt Metals hat vorläufige Abnahmevereinbarungen mit Beijing Easpring, Chinas führendem Lieferanten von Batteriemetallen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Juli 2018) und Junan Jinxin (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. März 2020) unterzeichnet, die sich hauptsächlich mit der Akquisition, Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Wolfram und Kobalt1 beschäftigen. Beide Vereinbarungen bieten eine strategische Investitionsmöglichkeit. Bolt Metals arbeitet an der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen mit beiden Unternehmen und bereitet den Baubeginn einer Pilotanlage in Kanada vor.

Die Verarbeitungsergebnisse der Pilotanlage werden verwendet, um Auslegungskriterien für die nachfolgende Demonstrationsanlage in Indonesien festzulegen. Diese Anlage wird Nickel- und Kobaltprodukte herstellen, die den Marktspezifikationen entsprechen. Die Demonstrationsanlage zeigt nicht nur die Bolt Metals Fähigkeit, ein den Marktspezifikationen entsprechendes Produkt herzustellen, sondern sie wird auch verwendet, um Auslegungskriterien für eine kommerzielle Großanlage festzulegen.

1Das Unternehmen hat noch keine Entscheidung getroffen, das Projekt zur Produktion zu avancieren, und würde dies nicht ohne den Nachweis von Mineralvorräten durchführen.

Über Bolt Metals

BOLT Metals ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochwertiger Nickel- und Kobaltlagerstätten sowie wichtiger Rohmaterialien für die wachsende Lithium-Ionen-Batteriebranche. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://boltmetals.com

Pacific Rim Cobalt Corp. Ranjeet Sundher - President und CEO (604) 922-8272 rsundher@boltmetals.com

Steve Vanry - CFO & Director (604) 922-8272 steve@vanrycap.com

Sean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger (778) 985-8934 sbromley@theparmargroup.com

