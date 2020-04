DGAP-News: Bolt Metals: Indonesien lässt sich nicht von Plänen abschrecken, ein EV-Batterieproduktionszentrum zu werden (deutsch)

Bolt Metals: Indonesien lässt sich nicht von Plänen abschrecken, ein EV-Batterieproduktionszentrum zu werden

^ DGAP-News: Bolt Metals / Schlagwort(e): Research Update Bolt Metals: Indonesien lässt sich nicht von Plänen abschrecken, ein EV-Batterieproduktionszentrum zu werden

15.04.2020 / 07:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Indonesien lässt sich nicht von Plänen abschrecken, ein EV-Batterieproduktionszentrum zu werden

VANCOUVER, British Columbia, 15. April 2020 - Bolt Metals Corp. (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) (das "Unternehmen" oder "Bolt Metals") gibt bekannt, dass Indonesien trotz der mit COVID-19 im Zusammenhang stehenden Herausforderungen weiterhin Pläne zum Bau mehrerer Fabriken zur Herstellung von Nickelchemikalien in Batteriequalität für Elektrofahrzeuge verfolgt, wobei die Nickelressourcen des Landes vorrangig genutzt werden.

Am 7. April 2020 veröffentlichte Antara News ein Interview mit dem für Staatsunternehmen zuständigen Minister, Erick Thohir, in dem er klarstellte, dass nationale strategische Projekte, einschließlich der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge zusammen mit dem südkoreanischen Unternehmen LG, fortgesetzt werden. "Dieses Projekt zur Herstellung von Batterien ist langfristig angelegt. Wenn wir es in vier Jahren bauen würden, würde es Realität werden. Wird es verschoben? Nein, das wird fortgesetzt," erklärte Thohir. Indonesien sollte bei der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge nicht hinter den Nachbarländern zurückbleiben. Der Minister hat die gründliche Kartierung der nationalen strategischen Projekte fortgesetzt.1

1See

https://en.antaranews.com/news/145566/project-for-electric-vehicle-battery-production-to-still-run-minister

Über Bolt Metals

BOLT Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochwertiger Nickel- und Kobaltlagerstätten sowie wichtiger Rohmaterialien für die wachsende Lithium-Ionen-Batteriebranche. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://boltmetals.com

Pacific Rim Cobalt Corp. Ranjeet Sundher - President und CEO (604) 922-8272 rsundher@boltmetals.com

Steve Vanry - CFO & Director (604) 922-8272 steve@vanrycap.com

Sean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger (778) 985-8934 sbromley@theparmargroup.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

15.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1021683 15.04.2020

°