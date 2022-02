DGAP-News: Borussia Dortmund und SIGNAL IDUNA verlängern Sponsoring-Partnerschaft bis zum 30. Juni 2031 (deutsch)

Borussia Dortmund und SIGNAL IDUNA verlängern Sponsoring-Partnerschaft bis zum 30. Juni 2031

^ DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag Borussia Dortmund und SIGNAL IDUNA verlängern Sponsoring-Partnerschaft bis zum 30. Juni 2031

28.02.2022 / 13:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und die SIGNAL IDUNA Gruppe haben ihre Sponsoring-Partnerschaft vorzeitig bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Damit schlagen beide Unternehmen ein weiteres Kapitel in der Geschichte ihrer langen Kooperation auf.

Kein anderer Sponsor steht so lange an der Seite des BVB wie der Versicherungs- und Finanzdienstleister aus Dortmund und Hamburg. Bereits seit 1974 - und damit seit 48 Jahren - ist SIGNAL IDUNA als Sponsor von Borussia Dortmund aktiv. Mit dem SIGNAL IDUNA PARK trägt das größte deutsche Fußballstadion bereits seit 2005 und auch weiterhin den Namen der Gruppe. Auch als so genannter Champion Partner spielt das Unternehmen im Umfeld des BVB seit Jahren eine gewichtige Rolle - egal, ob in der vereinseigenen multimedialen Berichterstattung in TV, Web und Print, im Rahmenprogramm der Heimspiele oder auf den LED-Banden.

Dortmund, den 28. Februar 2022

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt: Dr. Robin Steden Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

28.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207 - 209 44137 Dortmund Deutschland Telefon: 0231/ 90 20 - 2746 Fax: 0231/ 90 20 - 852746 E-Mail: aktie@bvb.de Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de

ISIN: DE0005493092

WKN: 549309 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1290087

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1290087 28.02.2022

°