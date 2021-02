Brandbrief von EU-Parlamentariern warnt Kommissionspräsidentin von der Leyen: Einweg-Plastik-Richtlinie nicht auf Papierprodukte ausweiten

Bildtitel: Eine EU Direktive soll den Plastikmüll in den Meeren verringern. Einweg-Plastik wird der Kampf angesagt. EU-Parlamentarier warnen jedoch davor, die Richtlinien zur Plastikmüllvermeidung auf Papierprodukte auszuweiten. Image by Matthew Gollop from Pixabay

Brüssel, 24.2.2021 - In einem scharf formulierten Brief an die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere EU-Spitzenbeamte warnen 33 EU-Parlamentarier davor, die Richtlinien einer EU-Direktive, die sich gegen die Plastikvermüllung der Meere richtet, klammheimlich auch auf Papierprodukte auszuweiten. In dem Schreiben, das der Berliner Kommunikationsagentur Meister Mandeltree vorliegt, verweisen die Parlamentarier auf Studien, die klar die bessere Ökobilanz von Einwegprodukten aus Papier hervorheben. Vor allem im gastronomischen Bereich seien Papierprodukte klar überlegen. "Jenseits jeder Rationalität, Logik und wissenschaftlicher Argumente" seien Versuche, Pappbecher wie Plastikprodukte zu behandeln, nur weil ein Mikromillimeter hauchdünner Polymerfilm verhindert, dass die Papierprodukte von Flüssigkeiten durchweicht werden. Die EU-Parlamentarier fordern die EU-Kommission auf, "die Ziele und den Geist" Plastikvermeidungsdirektive zu achten und die Durchsetzungsrichtlinien nicht zum Schaden von Menschen und Industrie in Europa auszuweiten.

