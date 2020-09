DGAP-News: BrickMark AG: BrickMark ausgezeichnet als Top 50 Challenger Company im Crypto Valley (deutsch)

BrickMark AG: BrickMark ausgezeichnet als Top 50 Challenger Company im Crypto Valley

BrickMark ausgezeichnet als Top 50 Challenger Company im Crypto Valley

Zug - 17.09.2020 - Die BrickMark AG ("BrickMark"), ein innovativer Immobilieninvestor und weltweit führender Pionier bei der Tokenisierung hochwertiger Gewerbeimmobilien, ist im neuesten CV VC Top 50 Report als eine der Top 50 Challenger Companies im Crypto Valley ausgezeichnet worden. Der Report wurde von CV VC in Kooperation mit PwC Schweiz und inacta erhoben und umfasst die Länder Schweiz und Liechtenstein. Unternehmen der Challenger-Kategorie zeichnen sich durch Faktoren wie etwa Mitarbeiterwachstum, gestiegene Unternehmensbewertung oder auch ihren Beitrag zum Ökosystem aus.

Stephan Rind, CEO von BrickMark: "Wir sind stolz auf unsere bisherige Entwicklung und freuen uns sehr, als noch junges Unternehmen ausgezeichnet worden zu sein. Dies ist eine Bestätigung unserer Arbeit und zugleich Ansporn, den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Der Markt für tokenisierte Wertpapiere bietet hohe Wachstumspotenziale und wird in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Mit dem "Blockchain Act" in der Schweiz, der ab Anfang 2021 in Kraft tritt, und dem kürzlich veröffentlichen Referentenentwurf der Bundesregierung zur "Einführung von elektronischen Wertpapieren" werden in den kommenden Monaten wichtige gesetzliche Rahmenbedingungen für die digitalen Finanzmärkte umgesetzt."

Der CV VC Top 50 Report berichtet über Entwicklungen rund um die Blockchain und Kryptowährungen aus dem Crypto Valley, das sich aus Startups, Unternehmen, Dienstleistern und staatlichen Behörden zusammensetzt. Aktuell zählt CV VC 919 Unternehmen im Crypto Valley.

Über BrickMark BrickMark, "The Blockchain Real Estate Company", ist als internationaler Immobilieninvestor und Immobilien Asset Manager ein Pionier bei der Tokenisierung von Immobilien. Das Unternehmen, in dem hochkarätige Manager aus der Immobilienbranche ihre Expertise und ihr Netzwerk bündeln, hat mit dem Aufbau eines Immobilienportfolios begonnen, dessen Fokus auf substanz- und ertragsstarken Gewerbeimmobilien in Europa liegt. Als wesentlicher Bestandteil der Kapitalbeschaffung nutzt das Unternehmen dazu eine neue Form digitaler Wertpapiere, den BrickMark Token. Damit kombiniert das Unternehmen die Vorteile von Immobilien als Assetklasse bezüglich Substanz und Ertragsstärke mit den technologischen Möglichkeiten von Smart Contracts in der Blockchain. BrickMark setzt wie börsennotierte Immobilien AGs auf hohe Transparenz und die Einhaltung internationaler Bewertungsstandards. BrickMark ist Mitglied der EPRA und hat Büros in Zug, Zürich, Luxemburg und Berlin. www.brickmark.net

Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop brickmark@edicto.de Tel.: +49 (0) 69 905505-52 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt a.M.

