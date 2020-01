BrickMark AG: BrickMark realisiert weltweit größte Immobilientransaktion mit Kaufpreiszahlung durch Token mit mehr als 130 Mio. CHF Gesamtvolumen

15.01.2020

BrickMark realisiert weltweit größte Immobilientransaktion mit Kaufpreiszahlung durch Token mit mehr als 130 Mio. CHF Gesamtvolumen

- BrickMark kauft erstklassige Gewerbeimmobilie in bester Lage in der Züricher Bahnhofstrasse von RFR Holding

- Wesentlicher Bestandteil des Kaufpreises werden BrickMark Token sein

- Top-Immobilie mit 1.600 qm Fläche im Herzen der Bahnhofstrasse und hohem Umgestaltungspotenzial

- Weiterer Ausbau des BrickMark Immobilienportfolios soll zügig umgesetzt werden, Pipeline mit Gewerbeimmobilien von nahezu 1 Mrd. vorrangig in Großstädten Zentraleuropas

- BrickMark positioniert als weltweit führender Blockchain-Immobilieninvestor

- Management Team bündelt Erfahrung von mehr als einem Jahrhundert Immobilienexpertise und dem Management von über 15 Mrd. Euro Immobilienvermögen

Berlin/ Zug - 15.01.2020 - Die BrickMark AG ("BrickMark"), ein innovatives, wachstumsstarkes Real Estate - Blockchain Unternehmen, realisiert mit dem Kauf einer hochwertigen Top-Gewerbeimmobilie auf der Züricher renommierten Bahnhofstrasse die bisher weltweit größte Tokenisierung von Immobilien. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf mehr als 130 Mio. CHF. Die Transaktion erfolgt im Rahmen eines Share Deals: BrickMark erwirbt zunächst 80 Prozent der Anteile an der Bahnhofstrasse AG mit einer Option zum Kauf der restlichen 20 Prozent innerhalb von neun Monaten. Verkäufer des Objekts ist der internationale Immobilieninvestor RFR Holding GmbH ("RFR"). Ein großer Teil des Kaufpreises soll in BrickMark-Token gezahlt werden.

Die beiden Parteien eröffnen durch den jetzt unterzeichneten Kaufvertrag neue Dimensionen bezüglich Größe und institutionellem Charakter von Immobilientransaktionen, die durch Ausgabe von Token finanziert werden. Stephan Rind, CEO von BrickMark: "Wir erschließen für die Immobilienindustrie Neuland, denn eine auch nur annähernd so große Immobilientransaktion auf Token-Basis gab es noch nicht. Wir setzen um, was in der Immobilienindustrie bislang allenfalls als Konzept existierte. Auch deshalb war es uns wichtig, dass Immobilie und Transaktionspartner gleichermaßen von höchster Qualität und Reputation sind."

Immobilie in bester Lage der Bahnhofstrasse - Erweiterung der Flächen geplant

Die von BrickMark erworbene Immobilie ist in der Bahnhofstrasse 52 in Zürich gelegen und damit im Herzen des Hauptgeschäftsviertels eines der wichtigsten Finanzzentren Europas und mitten auf einer der weltweit exklusivsten und prestigeträchtigsten Luxus-Shopping-Boulevards. Das Objekt hat eine vermietbare Fläche von rd. 1.600 Quadratmetern, die derzeit vornehmlich für Büros genutzt wird, lediglich rd. 15 Prozent der Erdgeschoss-Ebene sind aktuell Einzelhandelsflächen. Durch die intelligente Umgestaltung einzelner Objektbereiche sollen die Einzelhandelsflächen - bei Beibehaltung der Bürokapazitäten - etwa versechsfacht und so die jährlichen Mieteinnahmen mehr als verdoppelt werden. Der behördliche Genehmigungsprozess wird unmittelbar eingeleitet, planmäßig sollen die Baumassnahmen in rd. 24 Monaten abgeschlossen sein.

Stephan Rind: "Die Bahnhofstrasse ist eine der Top-Adressen in Europa. In dieser Lage eine erstklassige Immobilie zu attraktiven Konditionen erwerben zu können, die ganz deutliches Wertsteigerungspotenzial bietet, ist gerade im heutigen Marktumfeld eine seltene Gelegenheit. Wir freuen uns, dass die RFR Holding als renommierter institutioneller Immobilieninvestor das Objekt uns in einem Off Market Deal verkauft hat. Dabei hat sicher die Affinität von RFR für Innovationen in der Immobilienbranche eine Rolle gespielt."

Erfolgreiche Finanzierungsrunde als Auftakt für weiteres Wachstum mit ertragsstarken Immobilien

Mit dem Abschluss des Erwerbs der Bahnhofstrasse 52 wird BrickMark eine Finanzierungsrunde bei internationalen Investoren von mehr als 50 Mio. Euro finalisieren. BrickMark sieht das Signing der aktuellen Immobilientransaktion als Startschuss für den Aufbau eines großvolumigen internationalen Immobilienportfolios. Dabei bilden hochwertige Gewerbeimmobilien und entsprechende Portfolios mit Value Add Charakter in ausgesuchten Metropolen in Europa und Nordamerika den Investmentfokus. Als bevorzugtes Finanzierungsinstrument plant BrickMark eigene Token einsetzen. Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Dealpipeline in der Prüfung. Die BrickMark Token werden auf der Ethereum Blockchain basierend auf dem ERC-20 Protokoll aufsetzen und Smart Contracts nutzen, um detaillierte Rechte und Ansprüche der Token-Holder verbindlich festzulegen. Dazu zählen auch klar definierte Ansprüche der Token-Holder auf regelmäßige Zahlungen aus Mieteinnahmen und die Beteiligung am Wertzuwachs des Portfolios.

Hohe Transparenzstandards durch Tokenisierung

BrickMark ist den State of the Art Transparenz- und Reportinglevels des internationalen Immobilienmarktes verpflichtet. Das Unternehmen wurde bereits in die EPRA (EPRA = European Public Real Estate Association) aufgenommen, welche die führenden Immobilien-Investment-Gesellschaften auf dem europäischen Kontinent repräsentiert. Entsprechend weist BrickMark einschlägige EPRA-Kennzahlen ergänzend zur Bilanzierung nach internationalen Rechnungslegungsstandards aus und befolgt einen Governance-Kodex entsprechend der globalen Standards institutioneller Investoren.

BrickMark Team besteht aus bekannten und erfolgreichen Immobilienmanagern und -investoren

Bei BrickMark bündeln hochkarätige Manager der internationalen Immobilienbranche mit hervorragendem Track Record ihre Expertise und ihr Netzwerk und treiben damit den Erfolg des Unternehmens. Dazu gehören u. a. Stephan Rind, Mark Abramson, Dr. Luciano Gabriel und John Nacos. Stephan Rind, CEO von BrickMark, hat 2003 die Colonia Real Estate AG gegründet - eines der ersten börsennotierten Immobilienunternehmen in Deutschland - und das Unternehmen als CEO bis zur Übernahme durch die TAG Immobilien AG zum drittgrößten börsennotierten Wohnimmobilienunternehmen Deutschlands mit einem Mrd.-Euro-Portfolio ausgebaut. Seitdem ist er als Investor in zahlreichen institutionellen Immobilienprojekten engagiert. Mark Abramson war zuletzt Partner von Heitmann LLC, einer führenden US-amerikanischen Investmentgesellschaft, und verantwortlich für Mrd.-US-Dollar-Investments im globalen Immobiliensektor für institutionelle Kunden. Dr. Luciano Gabriel, Beiratsvorsitzender von BrickMark, hat nach Managementpositionen in der Schweizer Finanzbranche über 15 Jahre als CFO und dann als CEO die Geschäfte der PSP Swiss Property AG geführt, des zweitgrößten börsennotierten Immobilienunternehmens der Schweiz mit einem Gewerbeimmobilien-Portfolio im Volumen von mehr als 7 Mrd. CHF. John Nacos, Advisor von BrickMark, war nach hochrangigen Senior-Management-Positionen in Hypotheken- und Immobilienbereichen von Merrill Lynch EMEA und Global Head of Commercial Real Estate bei der Deutschen Bank und war bis vor Kurzem u.a. Aufsichtsrat der österreichischen CA Immo AG, eines der größten Gewerbeimmobilienunternehmens Europas.

"Werden Immobiliensubstanz mit den Vorteilen der Blockchain kombinieren."

BrickMark ist als innovativer Investor in Immobilien angetreten, die Vorteile der Assetklassebezüglich Sachwertesubstanz und Ertragsstärke (mit einem Gesamtvolumen, das größer ist als die weltweiten Bond- und Aktienmärkte zusammen) mit den technologischen Möglichkeiten von Smart Contracts in der Blockchain und der Tokenisierung zu verknüpfen, um eine effizientere, funktionsfähigere und zweckmäßigere Art von Kapital zu schaffen, das den Anforderungen von heutigen globalen institutionellen Investoren gerecht wird.

Stephan Rind, CEO von BrickMark: "Wir sind mit BrickMark angetreten, um mithilfe der Blockchain Technologie eine zusätzliche Form von Kapital im institutionellen Immobilienmarkt zu etablieren. Wir sind stolz, dass wir nun die größte Transaktion mit Zahlungsmittel Token im Immobilienbereich weltweit realisieren konnten. Mit RFR haben wir einen internationalen Transaktionspartner mit einem Portfolio im zweistelligen Mrd.-US-Dollar Bereich aus erstklassigen Immobilien, darunter zahlreiche Klassiker der Architekturgeschichte. Wir sehen die Transaktion als Beginn unseres Wachstums, denn über unser Netzwerk verfügen wir über eine umfangreiche Pipeline an weiteren hochwertigen Immobilien, die wir für unser Bestandsportfolio erwerben wollen."

Dr. Alexander Koblischek, Managing Director der RFR Management GmbH: "Gern haben wir die BrickMark Token als Bestandteil des Kaufpreises dieser Transaktion akzeptiert. Wir erwarten, dass digitale Finanzierungsinstrumente in Zukunft signifikant an Bedeutung im Immobiliensektor gewinnen werden. Die aktuelle Transaktion könnte eine Art Eisbrecher-Funktion für den Sektor im Hinblick auf das Volumen und den institutionellen Charakter haben."

Webcast / Telefonkonferenz am 15. Januar 2020

Die BrickMark AG lädt Medienvertreter und institutionelle Investoren zu einer Telefonkonferenz mit begleitender Präsentation im Internet ein. Der CEO von BrickMark, Stephan Rind, wird Details zur Transaktion, zu den Perspektiven der Gesellschaft sowie zur Tokenisierung von Immobilien erläutern.

Die Telefonkonferenz findet am 15. Januar 2020 um 11:15 Uhr statt. Es gelten die folgenden Einwahldaten:

DE: +4969201744220

CH: +41445806522

UK: +442030092470

USA: +18774230830

Den notwendigen PIN-Code erhalten Interessenten unter jpommer@edicto.de bzw. telefonisch unter +49 69 90550557.

Die Präsentation können Sie online unter dem folgenden Link verfolgen: https://webcasts.eqs.com/brickmark20200115/no-audio

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist im Anschluss auf der Website von BrickMark unter www.brickmark.net abrufbar.

Über BrickMark BrickMark, "The Blockchain Real Estate Company", ist als internationaler Immobilieninvestor und Immobilien Asset Manager ein Pionier bei der Tokenisierung von Immobilien. Das Unternehmen, in dem hochkarätige Manager aus der Immobilienbranche ihre Expertise und ihr Netzwerk bündeln, hat mit dem Aufbau eines Immobilienportfolios begonnen, dessen Fokus auf substanz- und ertragsstarken Wohn- und Gewerbeimmobilien in Europa und Nordamerika liegt. Als wesentlicher Bestandteil der Kapitalbeschaffung nutzt das Unternehmen dazu eine neue Form digitaler Wertpapiere, den BrickMark Token. Damit kombiniert das Unternehmen die Vorteile von Immobilien als Assetklasse bezüglich Substanz und Ertragsstärke mit den technologischen Möglichkeiten von Smart Contracts in der Blockchain. BrickMark setzt wie börsennotierte Immobilien AGs auf hohe Transparenz und die Einhaltung internationaler Bewertungsstandards. BrickMark ist Mitglied der EPRA und hat Büros in Zug, Zürich und Berlin. www.brickmark.net

Pressekontakt edicto GmbH

