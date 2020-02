DGAP-News: BrickMark AG: Henning Gebhardt verstärkt hochkarätiges Advisory Board (deutsch)

BrickMark AG: Henning Gebhardt verstärkt hochkarätiges Advisory Board

BrickMark AG: Henning Gebhardt verstärkt hochkarätiges Advisory Board

19.02.2020

BrickMark: Henning Gebhardt verstärkt hochkarätiges Advisory Board

- Expertise des Managements und des Advisory Boards als Wachstumstreiber

- Wachsendes Interesse institutioneller Investoren an digitalen Assets

- Deutlicher Ausbau des Immobilienbestandes geplant

Zug - 19.02.2020 - Die BrickMark AG ("BrickMark"), ein innovativer Immobilieninvestor und weltweit führender Pionier bei der Tokenisierung hochwertiger Gewerbeimmobilien, hat mit Henning Gebhardt eine weitere Persönlichkeit für ihr hochkarätig besetztes Advisory Board gewonnen. Henning Gebhardt, 53, war über viele Jahre bei der DWS in Führungspositionen tätig. Er begann seine Karriere bei der Fondstochter der Deutsche Bank 1996 als Portfolio Manager International Equities und leitete dort nach Stationen als Head of German Equity und Head of European Equity von 2014 bis 2016 als Global Head of Equity das globale Aktiengeschäft der DWS, wo er ein Aktienvermögen von rund 100 Mrd. Euro verwaltete. Nach über 20 Jahren bei der Fondsgesellschaft wechselte Gebhardt 2017 zur Berenberg Bank, wo er zuletzt als Leiter für den Zentralbereich Wealth und Asset Management tätig war. Gebhardt ist mehrfach preisgekrönter Fondsmanager, der über eine tiefe Expertise am Kapitalmarkt verfügt. Unter anderem wurde er 2016 als Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet und war 2017 Preisträger des renommierten Sauren Golden Awards.

"Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit dem BrickMark-Management und darauf, das Unternehmen bei seinem dynamischen Geschäftsausbau in strategischen Fragen begleiten zu dürfen", so Henning Gebhardt. "Mit der jüngsten Transaktion in der Züricher Bahnhofstrasse hat BrickMark bewiesen, dass das Thema digitale Wertpapiere auch bei institutionellen Investoren angekommen ist. Der Markt für tokenisierte Wertpapiere entwickelt sich gerade erst und ich sehe hier sehr großes Potenzial."

Das Advisory Board unterstützt das Brickmark-Management bei dem geplanten deutlichen Ausbau des Immobilienbestandes. Das BrickMark-Management um CEO Stephan Rind verfügt über einen hervorragenden Track Record und ein breites Netzwerk in der Immobilienbranche und kann dabei auf eine langjährige Erfahrung aus Immobilientransaktionen im Bereich von mehreren Mrd. US-Dollar zurückgreifen. Das Advisory Board besteht bisher mit Dr. Luciano Gabriel, Beiratsvorsitzender, Danilo Carlucci und John Nacos bereits aus namhaften Experten aus dem Immobilien-, Tech- und Kryptobereich.

Stephan Rind, CEO von BrickMark: "Wir freuen uns, mit Henning Gebhardt einen ausgewiesenen Kapitalmarktexperten in unserem Advisory Board zu haben. Er ist eine wertvolle Unterstützung bei unserem geplanten Wachstumskurs, bei dem die Tokenisierung von Immobilien ein wichtiger Baustein der Entwicklung ist. Insbesondere im Zusammenhang mit dem wachsenden Interesse institutioneller Investoren für digital assets wird er ein wichtiger Ratgeber sein. "

Über BrickMark BrickMark, "The Blockchain Real Estate Company", ist als internationaler Immobilieninvestor und Immobilien Asset Manager ein Pionier bei der Tokenisierung von Immobilien. Das Unternehmen, in dem hochkarätige Manager aus der Immobilienbranche ihre Expertise und ihr Netzwerk bündeln, hat mit dem Aufbau eines Immobilienportfolios begonnen, dessen Fokus auf substanz- und ertragsstarken Gewerbeimmobilien in Europa liegt. Als wesentlicher Bestandteil der Kapitalbeschaffung nutzt das Unternehmen dazu eine neue Form digitaler Wertpapiere, den BrickMark Token. Damit kombiniert das Unternehmen die Vorteile von Immobilien als Assetklasse bezüglich Substanz und Ertragsstärke mit den technologischen Möglichkeiten von Smart Contracts in der Blockchain. BrickMark setzt wie börsennotierte Immobilien AGs auf hohe Transparenz und die Einhaltung internationaler Bewertungsstandards. BrickMark ist Mitglied der EPRA und hat Büros in Zug, Zürich, Luxemburg und Berlin. www.brickmark.net

Pressekontakt
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
brickmark@edicto.de
Tel.: +49 (0) 69 905505-52

19.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

