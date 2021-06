DGAP-News: Brockhaus Capital Management AG: Einladung zum virtuellen Brockhaus Technology Day (deutsch)

Brockhaus Capital Management AG: Einladung zum virtuellen Brockhaus Technology Day

30.06.2021

Einladung zum virtuellen Brockhaus Technology Day

Frankfurt am Main, 30. Juni 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT,

ISIN: DE000A2GSU42 , "BCM"), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie- und Innovations- Champions im deutschen Mittelstand, lädt zum Brockhaus Technology Day.

Die BCM lädt Aktionäre, Geschäftspartner und interessierte Investoren herzlich zum ersten virtuellen Brockhaus Technology Day ein:

Mittwoch, 14. Juli 2021, von 16:00 bis 18:30 Uhr

Marco Brockhaus, die CEOs der aktuellen BCM-Tochterunternehmen Palas und IHSE sowie die Geschäftsführung der Bikeleasing Gruppe - für welche BCM am 16. Juni 2021 den Kaufvertrag über einer Mehrheitsbeteiligung unterzeichnet hat - geben Einblicke in die Strategie und Wachstumsziele ihrer jeweiligen Unternehmen.

Agenda

16:00 Uhr Begrüßung: Marco Brockhaus, CEO BCM

16:30 Uhr Expert Session Palas: Dr. Maximilian Weiß, CEO Palas

17:00 Uhr Expert Session IHSE: Dr. Enno Littmann, CEO IHSE

17:30 Uhr Pause

18:00 Uhr Expert Session Bikeleasing: Bastian Krause, CEO Bikeleasing

Die Veranstaltung wird per Webcast live übertragen. Interessenten können sich bis einschließlich 12. Juli 2021 über event@bcm-ag.com für die Veranstaltung registrieren.

Über Brockhaus Capital Management

Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM") mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter: www.bcm-ag.com

Kontaktinformationen

Für Investoren:

Brockhaus Capital Management Paul Göhring Head of Investor Relations Phone: +49 69 20 43 40 978 E-Mail: goehring@bcm-ag.com

Für Medien:

USC Svenja Lahrmann Phone: +49 221 280 655 18 E-Mail: presse@us-communications.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Brockhaus Capital Management AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 2043 409 0 Fax: +49 (0)69 2043 409 71 E-Mail: info@bcm-ag.com Internet: http://bcm-ag.com

ISIN: DE000A2GSU42

WKN: A2GSU4 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1214032

