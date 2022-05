Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021; mittelfristige Wachstumsziele aus dem IPO bereits zwei Jahre vor Plan erreicht

Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021; mittelfristige Wachstumsziele aus dem IPO bereits zwei Jahre vor Plan erreicht

- As-is und pro-forma Prognosen erreicht bzw. deutlich übertroffen

- Anstieg der pro-forma Umsatzerlöse um +145,3% auf EUR 126,5 Mio.

- Anstieg des bereinigten pro-forma EBITDA um +292,7% auf EUR 48,2 Mio., bei einer Marge von 38,1% (Vorjahr: 23,8%)

- Prognose 2022 mit Umsatzerlösen zwischen EUR 140 - 150 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 35%

Frankfurt am Main, 2. Mai 2022. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42 ), eine Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie- und Innovations-Champions im deutschen Mittelstand, hat heute ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr 2021 war ein transformatives Jahr für Brockhaus Technologies. Mit den Erlösen aus dem Börsengang 2020 konnten im Jahr 2021 zwei Unternehmenserwerbe erfolgreich abgeschlossen werden - Bikeleasing und kvm-tec. Brockhaus Technologies vereint nun mehr denn je margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovationsführer unter einem Dach.

Brockhaus Technologies hat im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse von EUR 66,5 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 21,8 Mio. erzielt. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 32,8% und übertrifft somit die Umsatzprognose von EUR 62 Mio. und die erwartete bereinigte EBITDA-Marge von über 23,8% deutlich.

Aus pro-forma Sicht, als wären die Akquisitionen der Bikeleasing und der kvm-tec bereits per 1. Januar 2021 erfolgt, erzielte Brockhaus Technologies Umsatzerlöse von EUR 126,5 Mio. (+145,3% ggü. Vorjahr), ein bereinigtes EBITDA von EUR 48,2 Mio. (+292,7% ggü. Vorjahr) und eine entsprechende EBITDA-Marge von 38,1% (23,8% im Vorjahr). Damit hat sich die Gruppe nicht nur umsatzseitig mehr als verdoppelt und das EBITDA nahezu vervierfacht, sondern auch die pro-forma Prognose mit Umsatzerlösen von EUR 125 - 135 Mio. getroffen und das erwartete bereinigte EBITDA von EUR 42 - 46 Mio. deutlich übertroffen.

"Wir haben bereits 18 Monate nach unserem Börsengang im Juli 2020 unsere mittelfristigen Wachstumsziele erreicht - und zwar doppelt so schnell wie noch während des IPO geplant und trotz andauernder COVID-19-Pandemie", so Marco Brockhaus, CEO und Gründer von Brockhaus Technologies.

Bikeleasing: Integration erfolgreich abgeschlossen

Bikeleasing ist nun vollständig in die Technologiegruppe integriert. Das neue Segment Financial Technologies, bestehend aus Bikeleasing, erzielte im Berichtszeitraum pro-forma Umsatzerlöse von EUR 72,6 Mio., bei einer bereinigten pro-forma EBITDA-Marge von 54,8%. Dies entspricht einem weiterhin starken Umsatzwachstum von +101,9% gegenüber dem Vorjahr und unterstreicht die Skalierbarkeit des Plattformgeschäftsmodells. Bikeleasing entwickelt und betreibt eine digitale B2B-Finanzplattform für die Vermittlung, Finanzierung und Verwaltung von Mitarbeiter-Benefits über den Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2021 konnte Bikeleasing die Zahl der auf der Plattform angeschlossenen Unternehmenskunden auf über 32.000 steigern, deren Mitarbeiter über 80.000 neue Diensträder über die Bikeleasing-Plattform bezogen und finanzierten.

IHSE: Erwerb von kvm-tec als wichtige strategische Ergänzung des Technologieportfolios

Mit dem Erwerb der kvm-tec komplettiert IHSE ihr bereits führendes proprietäres KVM-Technologieportfolio um eine KVM-over-IP Lösung und kann der globalen Kundenbasis nun flexibelste KVM-Lösungen für alle Anforderungen bereitstellen. IHSE ist ein führender Hersteller von KVM-Technologie (Keyboard, Video und Mouse) für die hoch sichere, latenzreduzierte und verlustfreie Datenübertragung in "mission-critical" Anwendungen. Durch die Akquisition erschließt sich IHSE außerdem eine weltweite KVM-over-IP-Kundenbasis und erwartet deutliche Produktions- und Vertriebssynergien. Die Geschäftstätigkeit im Segment Security Technologies, bestehend aus IHSE und kvm-tec war im Berichtszeitraum weiterhin von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Erneute Lockdowns sowie anhaltende Reise- und Kontaktbeschränkungen führten insbesondere bei größeren KVM-Projekten zu Auftragseingangs- und Umsatzverschiebungen in allen Regionen. Zusammen mit kvm-tec lagen die pro-forma Umsatzerlöse der IHSE mit EUR 32,7 Mio. jedoch nur knapp unter dem Umsatzniveau des Vorjahres, bei einem signfikant gesteigerten Auftragsbestand. Die bereinigte pro-forma EBITDA-Marge betrug 25,5%.

Palas: Nahezu Verfünffachung der Umsatzerlöse in China nach erfoglreicher Internationalisierung

Das Segment Environmental Technologies, bestehend aus Palas, entwickelte sich im Berichtszeitraum weiterhin sehr positiv: Palas blickt mit einem Umsatzwachstum von +17,5% auf EUR 21,3 Mio. und einer bereinigten EBITDA-Marge von 34,4% auf ein Rekordjahr 2021. Palas entwickelt, produziert und vertreibt hochpräzise Geräte zur Messung, Charakterisierung und Generierung von Partikeln in der Luft, wie bspw. Feinstaub oder Nanopartikel. Insbesondere in der ersten Jahreshälfte erzielte Palas weiterhin signifikante Umsatzerlöse mit dem Verkauf von Geräten zur Effektivitätsprüfung von Atemschutzmasken, deren Absatz sich jedoch im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres bereits signifikant reduzierte. Mit der sukzessiven Aufhebung der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie kam es außerdem zu einer Rückkehr des Kerngeschäfts der Palas im Bereich der zertifizierten Feinstaubmessung. Darüber hinaus konnte Palas die Umsatzerlöse in der Region Asia Pacific um +124,6% auf EUR 4,3 Mio. steigern und in China sogar verfünffachen. Diese Entwicklung ist auf die Gründung einer eigenen Vertriebsgesellschaft in Shanghai im Jahr 2020 zurückzuführen - der erste Internationalisierungsschritt der Palas.

Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Brockhaus Technologies Umsatzerlöse zwischen EUR 140 - 150 Mio. bei einer weiterhin hohen bereinigten EBITDA-Marge von 35%.

Mit Blick auf das anorganische Wachstum durch weitere Akquisitionen ist CEO Marco Brockhaus zuversichtlich: "Wir möchten selektiv weiterwachsen. Daran arbeiten wir mit Nachdruck, klarem Kopf und mit festen Grundsätzen, indem wir unserer Strategie und unseren hohen Erwartungen an diese Unternehmen treu bleiben. Nach eineinhalb Jahren an der Börse sind wir mit drei Töchtern sehr solide aufgestellt. Langfristiges Ziel ist es, mit dem organischen Cashflow unserer Töchter neue Akquisitionen zu finanzieren. So vermeiden wir eine aus Kapitalerhöhungen resultierende Verwässerung. Unsere Interessen sind hier gleichlaufend mit denen unserer Aktionäre, da wir als Brockhaus Technologies Team nach wie vor die größte Aktionärsgruppe darstellen."

Das EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen, bereinigt um Kosten des Erwerbs von Tochterunternehmen, aufwandswirksam zu erfassende Kosten von Eigenkapitalmaßnahmen und anteilsbasierte Vergütungsaufwände. Sowohl die Umsatzerlöse als auch EBITDA sind außerdem um Effekte aus Kaufpreisallokationen (PPA) bereinigt. Weite Informationen zu unseren Leistungskennzahlen sind in der Anhangsangabe 7 des Konzernabschlusses 2021 zu finden (Seite 86 des Geschäftsberichts 2021).

Der Geschäftsbericht 2021 steht ab sofort unter https://ir.brockhaus-technologies.com/publikationen zur Verfügung.

Der Earnings Call für Investoren und Analysten in englischer Sprache findet am 3. Mai um 16:00 Uhr (CET) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/hBlQY504LXRm

Finanzkalender

16. Mai 2022 Quartalsmitteilung Q1 2022

22. Juni 2022 Ordentliche Hauptversammlung 2022

15. August 2022 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht

14. November 2022 Quartalsmitteilung Q3 2022

Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com

Kontaktinformationen

Für Investoren: Paul Göhring Phone: +49 69 20 43 40 978 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com

Für Medien: Jeanette Kehrein Phone: +49 69 20 43 40 978 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: presse@brockhaus-technologies.com

