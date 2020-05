DGAP-News: Bundesliga setzt den Spielbetrieb ab 16. Mai 2020 fort (deutsch)

Bundesliga setzt den Spielbetrieb ab 16. Mai 2020 fort

Die 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga haben am heutigen Donnerstag im Rahmen einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung per Videokonferenz die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Saison 2019/2020 besprochen und den 16. Mai 2020 als genaues Datum abschließend festgelegt. Damit orientiert sich die DFL am Wortlaut der Entscheidung von Bund und Ländern, wonach "ab der zweiten Mai-Hälfte" eine Rückkehr von Bundesliga und 2. Bundesliga vertretbar ist.

Die Saison wird mit dem 26. Spieltag fortgesetzt, die weiteren Spieltage folgen in der ursprünglich vorgesehenen Reihenfolge. Es ist geplant, dass der letzte Spieltag der Bundesliga am 27. Juni 2020 ausgetragen wird. Da für die terminliche Festlegung der Spieltage bis Saisonende eine Anpassung des Rahmenterminkalenders erforderlich ist, gibt es hierzu derzeit finale Abstimmungsgespräche mit dem DFB.

Dortmund, den 07. Mai 2020

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

