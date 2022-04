DGAP-News: Bundesminister Cem Özdemir besucht GEA Stand auf Anuga FoodTec (deutsch)

Bundesminister Cem Özdemir besucht GEA Stand auf Anuga FoodTec

Düsseldorf, 26. April 2022 - Cem Özdemir hat heute den GEA Stand auf der Anuga FoodTec in Köln besucht. Hier verschaffte sich der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft einen Überblick über technische Entwicklungen zur Erschließung alternativer Nahrungsquellen.

GEA widmet sich Produktionstechnologien zum Herstellen von Nahrungsmitteln und -bestandteilen auf pflanzlicher, mikrobieller und auf Basis von Zellkulturen, um industrielle Applikationen zu skalieren. In diesem dynamisch wachsenden New-Food-Markt hat GEA bereits eine führende Position inne und erwartet bis 2026 einen Auftragseingang von über 400 Millionen Euro pro Jahr.

"Wir müssen nicht nur neue Wege der Ernährung finden, sondern diese Nahrungsmittel auch erschwinglich und verfügbar machen," sagt Heinz-Jürgen Kroner, Senior Vice President Liquid and Filling Technologies bei GEA. "Als Technologen sehen wir hier gerade GEAs Stärke: Wir sorgen für ein ganz hohes Maß an Investitionssicherheit für unsere Kunden, wenn sie neues New-Food-Terrain betreten."

Die Erwartungen der Verbraucher an ihre Ernährung verändern sich. So rücken Umweltauswirkungen und Tierwohl immer mehr in den Fokus und die Nachfrage nach hochwertigen und proteinreichen Lebensmitteln wächst weit überdurchschnittlich.

Dies bestätigt Cem Özdemir in seiner Rede zur Eröffnung der Anuga FoodTec: "Geschlossene Kreisläufe und nachhaltige Produktion brauchen Ideen. Daher müssen wir die pflanzenbasierte Ernährung stärken, was auch eine neue kulinarische Vielfalt bringt. Ein wichtiger Weg sind alternative Proteinquellen."

Foto: Cem Özdemir (Mitte) und Henriette Reker (rechts), Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, im Gespräch mit Heinz-Jürgen Kroner (links) von GEA.

